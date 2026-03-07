ETV Bharat / state

'મોદી સરકાર આફતના સમયના દેશના નાગરિક પાસેથી લૂંટ ચલાવે છે', ગેસ સિલિન્ડર મોંઘો થતા કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલ

ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે અને નવા ભાવ લાગુ થયા બાદ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત 920 રૂપિયા થઈ છે.

કોંગ્રેસ પ્રવત્તા મનીષ દોશી
March 7, 2026

અમદાવાદ: આજથી ગૃહિણીઓ માટે ગેસના સિલેન્ડર મોંઘો થયો છે. ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે અને નવા ભાવ લાગુ થયા બાદ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત 920 રૂપિયા થઈ છે. જેના પર કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને આ ભાવવધારા સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 11 વર્ષના શાસનમાં વિપરીત પરિસ્થિતિ ન હોવા છતાં સરકારે મોંઘવારીનો માર આપ્યો છે. મોદી સરકાર આફતના સમયના દેશના નાગરિક પાસેથી લૂંટ ચલાવે છે અને મોંઘવારીના સમયમાં ગેસ ભાવમાં વધારો થયો છે. સરકાર જનતા સાથે વિશ્વાસઘાત નો જવાબ આપે.

ગેસ સિલિન્ડર મોંઘો થતા કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, કેન્દ્રની મોદી સરકારે સત્તા મેળવવા માટે અચ્છે દિન વાયદા કર્યા હતા. પરંતુ આ મોદી સરકાર દેશ માટે અતિ મોંઘી સરકાર બની રહે છે. હવે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં એક તરફ યુદ્ધનો માહોલ તને રહ્યો છે અને હજુ તો શરૂઆત થઈ છે એની પહેલા જ કોમર્શિયલ ગેસની અંદર 125 રૂપિયા ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અને સાથે એલપીજી સિલેન્ડર ઉપર 60 રૂપિયા જેટલો વધારો થયો છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, ક્રૂડ બજારમાં સૌથી નીચા ભાવ આવે છે છતાં 140 કરોડ નાગરિકોને 90 અને 100 રૂપિયાએ ડીઝલ લેવું પડે છે. નાગરિકોના ખિસ્સામાંથી 30 લાખ કરોડથી વધુની લૂંટ ચલાવી છે. 60 રૂપિયા ગેસના બોટલમાં ભાવ વધાર્યા છે. 3 ગણો ભાવ વધારો ગેસના ભાવમાં ઝીંકી દીધો છે. મોદી સરકાર આફતના સમયમાં દેશના નાગરિકો પાસેથી લૂંટ ચલાવે છે. જનતા સાથે વિશ્વાસ ઘાતનો જવાબ આપે.

