'આ બ્લેક કોફી નથી પણ પાણી છે', અમદાવાદમાં જનતા પ્રદૂષિત પાણી પીવા મજબૂર; કોંગ્રેસે નોંધાવ્યો વિરોધ
ઇન્દોર-ગાંધીનગર પછી અમદાવાદમાં દૂષિત પાણીની સમસ્યા વકરી; કોંગ્રેસ દ્વારા AMCની કચેરી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન
Published : January 8, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: ઇન્દોર અને ગાંધીનગરમાં પ્રદૂષિત પાણીને લઇને ફાટી નીકળેલા રોગચાળા બાદ અમદાવાદમાં પણ પ્રદૂષિત પાણીને લઇને વિવાદ થયો છે. અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં પીવાના પ્રદૂષિત પાણીને લઇને કોંગ્રેસ દ્વારા દાણાપીઠ કચેરી ખાતે ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાને મેયરને પ્રદૂષિત પાણીની બોટલ આપી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
અમદાવાદમાં પ્રદૂષિત પાણીને લઇને વિરોધ
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કચેરી દાણાપીઠ ખાતે દેખાવ કરવાાં આવ્યા હતા. AMCના વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલ પટેલ અને અનેક કોર્પોરેટરો તથા કાર્યકર્તાઓએ હાથમાં પ્રદૂષિત પાણીની બોટલો અને પોસ્ટર લઇને વિરોધ કર્યો હતો. બીજી તરફ મેયર પ્રતિભા જૈનને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચેલા વિપક્ષના નેતાઓને અંદર પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવતા વાતાવરણ ગરમાયું હતું. પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા માટે મેયરની ઓફિસ બહારની જાળીઓ પર તાળા મારવામાં આવ્યા હતા.
"મેયરને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, અમદાવાદની જનતાને શુદ્ધ પાણી આપવામાં આવે, અમદાવાદ શહેર સ્માર્ટ નહીં પણ બીમાર બનતું જઇ રહ્યું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું માનુવું છે કે અધિકારીઓ આયોજનો અને વીવીઆઇપીના બંદોબસ્તમાં વ્યસ્ત અને મસ્ત રહ્યા તો અમદાવાદની સ્થિતિ પણ ઇન્દોર અને ગાંધીનગર જેવી બનશે." શહેઝાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષના નેતા,AMC
અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં પ્રદૂષણવાળું પાણી પીવા માટે શહેરની જનતા મજબૂર છે અને ઘણી જગ્યાએ ગંદુ પાણી મળતું હોવાનો દાવો કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
"કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ ઘરે ઘરે જઈને જોયું છે કે અમદાવાદમાં ઘણી જગ્યાએ ગંદા પાણીની અને ખાસ કરીને પૂર્વ વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીની સમસ્યા વકરી ગઈ છે. આ પાણીને પીવાનું તો દૂર રોજિંદા કામમાં પણ વાપરી શકાતું નથી. " સોનલ પટેલ, કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ
અમદાવાદમાં પ્રદૂષિત પાણીને કારણે કમળો,ટાઇફોઇડ, કોલેરા, ઝાડા-ઉલટી જેવા પાણીજન્ય રોગના કેસ વકરે છે. કોટ વિસ્તાર અને પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી સાથે ડ્રેનેજનું ગંદુ પાણી ભળી જવાની ફરિયાદો મોટા પ્રમાણમાં ઉઠવા પામી છે. બીજી તરફ અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ તંત્ર પણ રોગચાળાની સ્થિતિ ડામવા માટે સજ્જ હોવાનું મેયરે જણાવ્યું છે.
"અમદાવાદમાં પાણીના પોલ્યુશન અંગેની નાની મોટી ફરિયાદ હોય તો તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઝોન લેવલે ઇજનેર અને હેલ્થ વિભાગ દ્વારા યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવે છે. આ કામગીરીને કારણે શહેરમાં કોઇ પણ પ્રકારની રોગચાળાની પરિસ્થિતિ ઉદભવી નથી. નાની મોટી ફરિયાદ આવી જાય તો તેના નિરાકરણ માટે તાકીદ ધોરણે સ્ટાન્ડર્ડ SOP દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે." પ્રતિભા જૈન, અમદાવાદ મેયર
આ પણ વાંચો: