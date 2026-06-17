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મૌંધવારી, નીટ પેપર લીક અને ખેડુતોના પ્રશ્નોને લઈ મોડાસામાં કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન

કોંગ્રેસે ઊંટલારી પર બાઈક, ગેસ સિલિન્ડર, ખાલી તેલના ડબ્બા મૂકીને વધતી મોંઘવારી અને સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા આર્થિક બોજનું પ્રતિકાત્મક પ્રદર્શન કર્યું

કોંગ્રેસે ઊંટલારી પર બાઈક, ગેસ સિલિન્ડર, ખાલી તેલના ડબ્બા મૂકીને વધતી મોંઘવારી અને સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા આર્થિક બોજનું પ્રતિકાત્મક પ્રદર્શન કર્યું
કોંગ્રેસે ઊંટલારી પર બાઈક, ગેસ સિલિન્ડર, ખાલી તેલના ડબ્બા મૂકીને વધતી મોંઘવારી અને સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા આર્થિક બોજનું પ્રતિકાત્મક પ્રદર્શન કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:27 PM IST

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અરવલ્લી: દેશ અને રાજ્યમાં સતત વધી રહેલી મોંઘવારી, પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવ, નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક કૌભાંડ, ખેડૂતોના પ્રશ્નો તેમજ ભ્રષ્ટાચાર જેવા વિવિધ જનહિતના મુદ્દાઓને લઈને અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મોડાસા શહેરમાં વિશાળ વિરોધ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓએ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી જનતાના પ્રશ્નો પ્રત્યે સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

શહેરના ચાર રસ્તા ખાતેથી શરૂ થયેલી આ રેલીમાં કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો, આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો જોડાયા હતા. હાથમાં પ્લેકાર્ડ, બેનરો અને વિવિધ સૂત્રો લખેલા પોસ્ટરો સાથે કાર્યકર્તાઓએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની નીતિઓ સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.

કોંગ્રેસે ઊંટલારી પર બાઈક, ગેસ સિલિન્ડર, ખાલી તેલના ડબ્બા મૂકીને વધતી મોંઘવારી અને સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા આર્થિક બોજનું પ્રતિકાત્મક પ્રદર્શન કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

વિરોધ માટે ઊંટલારીનો ઉપયોગ

વિરોધને અનોખી રીતે રજૂ કરવા કોંગ્રેસ દ્વારા ઊંટલારીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઊંટલારી પર બાઈક, ગેસ સિલિન્ડર તેમજ ખાલી ખાદ્યતેલના ડબ્બા મૂકીને વધતી મોંઘવારી અને સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા આર્થિક બોજનું પ્રતિકાત્મક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, રસોઈ ગેસ અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું જીવન મુશ્કેલ બન્યું છે.

પ્રજાલક્ષી મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખી કર્યો વિરોધ

રેલી દરમિયાન નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક મુદ્દે પણ સરકારની કામગીરી સામે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં થઈ રહ્યા હોવાના આક્ષેપો સાથે પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ, સિંચાઈ, વીજળી અને કૃષિ સંબંધિત અન્ય પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે સરકાર પાસે માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના આગેવાનોનું કહેવું હતું કે સરકાર જનતાના મૂળભૂત પ્રશ્નો પ્રત્યે ઉદાસીન વલણ અપનાવી રહી છે, જેના કારણે સામાન્ય નાગરિકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ વિરોધ કાર્યક્રમ દ્વારા સરકારના "આંખ અને કાન ખોલવા"નો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

સમગ્ર રેલી દરમિયાન પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં વિરોધ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો હતો. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ચેતવણી આપી હતી કે જો જનહિતના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલનો કરવામાં આવશે.

વધુ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

દેશ અને રાજ્યમાં વધી રહેલી મોંઘવારી, ખેડૂતોના પ્રશ્નો, પેપર લીક કૌભાંડ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રની સમસ્યાઓને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા મોડાસામાં વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયુંભ હતું. જિલ્લા, શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો તથા કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ ઈનચાર્જ પ્રમુખ કમલેદ્રસિંહ પુવારે જણાવ્યુ હતું કે વિરોધ દરમિયાન ઊંટલારી, ખાલી ગેસ સિલિન્ડર અને તેલના ડબ્બા સાથે પ્રતીકાત્મક રેલી કાઢી સરકારની નીતિઓ સામે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ખેડૂતોને ખાતર-બિયારણની અછત, યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે થતા ચેડાં અને વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તકો ન મળવાના મુદ્દે સરકારને ઘેરી હતી. કોંગ્રેસે ચેતવણી આપી હતી કે, પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

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