જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ સાથે અમદાવાદ-જૂનાગઢમાં કોંગ્રેસનો વિરોધ, કાળો દિવસ મનાવાયો
અમદાવાદ તેમજ જૂનગઢમાં કોંગ્રેસ દ્વારા રાહુલ ગાંધીની અટકાયત તેમજ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
Published : October 8, 2026 at 7:56 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ તેમજ જૂનગઢમાં કોંગ્રેસ દ્વારા રાહુલ ગાંધીની અટકાયત તેમજ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા.
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા સારંગપુર આંબેડકરની પ્રતિમાની નીચે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ (AICC) દ્વારા ભારતીય ચૂંટણી પંચની કામગીરી સામે વિરોધ નોંધાવવા તેમજ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશકુમારને હટાવવાની કાર્યવાહી અને તેમની ધરપકડની માંગ સાથે દેશવ્યાપી આંદોલનને આગળ વધારવા માટે 2 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી ‘લોકશાહી બચાવો સપ્તાહ' તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં કાળો દિવસ (બ્લેક ડે) ઉજવાઈ રહ્યો છે. જ્ઞાનેશકુમાર મોદી સરકારની કઠપૂતળી હોય, એમના એજન્ટ હોય એ રીતે કામ કરે છે અને દેશના લોકોના મત અધિકારની ચોરી કરાવી રહ્યા છે. આ ચોરીનું ષડયંત્ર જ્યારે પકડાઈ ગયું ત્યારે છેલ્લા દસ મહિનાથી અવાજ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે. સાચા મતદારોને ડિલીટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ખોટા મતદારોના નામ SIR પ્રક્રિયાના નામે ઉમેરવામાં આવે છે. ભાજપને ફાયદો કરાવવા માટે આ દેશના લોકોના મત અધિકારને છિનવવામાં આવી રહ્યું છે. એની સામે જ્યારે રાહુલ ગાંધી પ્રિયંકા ગાંધીએ રસ્તા પર ઉતરીને વિરોધ કરે છે તો કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં ‘મત બચાવો, દેશ બચાવો' કૂચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કૂચમાં INDIA ગઠબંધનના ગુજરાતના સહયોગી પક્ષો CPI, CPI(M) તેમજ સમાજવાદી પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ પણ જોડાયા હતા. કૂચ બાદ સારંગપુર ખાતે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સમક્ષ તમામ સહભાગીઓ એકત્રિત થઈ ભારતના બંધારણની કલમ 326 હેઠળની પુખ્ત મતાધિકારની જોગવાઈનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું.
જૂનાગઢમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ
જૂનાગઢમાં પણ જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધ રેલીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને સામાન્ય શહેરીજનો પણ જોડાયા હતા. આજની આ વિશેષ પદયાત્રામાં મહિલા કોંગ્રેસના સભ્યો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેટરો સહિત જિલ્લા અને શહેર કોંગ્રસના પ્રમુખ તેમજ કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા. જૂનાગઢમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી દૂર કરવામાં આવે તેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
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