રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રના દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં ભાજપની પદયાત્રા, કોંગ્રેસના નેતાઓ ગુલાબ આપીને કર્યો અનોખો વિરોધ
પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની આગેવાનીમાં રાજકોટમાં 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 27, 2026 at 10:34 PM IST
રાજકોટઃ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આયોજિત 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' પદયાત્રાનું રાજકોટ શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપની આ પદયાત્રા દરમિયાન કોંગ્રેસે અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ભાજપની રેલી જ્યારે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર પહોંચી, ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ગુલાબનું ફૂલ આપીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
રેસકોર્સથી યાજ્ઞિક રોડ સુધી પદયાત્રા
રાજકોટના રેસકોર્સ રિંગ રોડ પર આવેલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાથી ભાજપની આ પદયાત્રાની શરૂ થઈ હતી અને યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલી સ્વામી વિવેકાનંદજીની પ્રતિમાને ફૂલહાર કરીને તેનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર માર્ગ પર મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા હતા અને લોકતંત્રના નારા લગાવ્યા હતા.
સૌરાષ્ટ્રભરના ભાજપના દિગ્ગજો રહ્યા હાજર
રાજકોટમાં યોજાયેલી આ પદયાત્રામાં સૌરાષ્ટ્ર ભરના ભાજપના તમામ આગેવાનો, ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. ખાસ કરીને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, પ્રભારી મંત્રીઓ સહિતના ઉચ્ચ નેતાઓની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસને લીધી આડેહાથ
આ પદયાત્રાના સમાપન બાદ પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, "આજ રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો પદયાત્રા' નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પદયાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને જાગૃત કરવાનો છે. જે રીતે વિપક્ષ દ્વારા અરાજકતા ફેલાવવામાં આવી રહી છે, તેને દૂર કરવા માટે અને લોકતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે આ યાત્રા કાઢવામાં આવી રહી છે. આ પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ જોડાયા છે અને લોકોનો ખૂબ સારો સાથ મળી રહ્યો છે."
કોંગ્રેસ કાર્યાલય ફરતે પોલીસની કિલ્લેબંધી
કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભાજપની પદયાત્રામાં પહોંચીને ગુલાબ આપવા ન જઈ શકે તે માટે પોલીસે કોંગ્રેસ કાર્યાલયની આસપાસ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. કોંગ્રેસ કાર્યાલયની ચારે બાજુ બેરિકેડ્સ લગાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસની ગાડીઓ ખડકી દેવામાં આવી હતી.જાણે કિલ્લેબંધી કરી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. કોઈપણ કોંગ્રેસ કાર્યકર બહાર ન નીકળી શકે તે પ્રકારનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પોલીસે ગોઠવ્યો હતો, છતાં કોંગ્રેસે પોતાનો પ્રતિકાત્મક વિરોધ ચાલુ રાખ્યો હતો.
રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહી બચાવવાનું કામ તો વર્ષોથી કોંગ્રેસ કરી રહી છે અને હવે વિપક્ષ દ્વારા ફેલાવાતી અરાજકતા સામે ભાજપે પણ એ જ વાત સ્વીકારીને પદયાત્રા કાઢી છે, એટલે તેઓ ભાજપને ગુલાબ આપીને આવકારવા અમે આજે આ કાર્યક્રમ આપ્યો છે.
વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે પણ કર્યા પ્રહાર
આ તરફ વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોષીએ પત્રકાર પરિષદ કરીને રાજ્યની ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની વડોદરા મુલાકાત પહેલા તેમણે નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે, 30 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં વિરોધ પક્ષ અને નાગરિકોને આંદોલન કરવાનો અધિકાર પણ છીનવાઈ ગયો છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, હરણી બોટકાંડ અને ખુલ્લી ગટરોમાં જીવ ગુમાવનારા યુવાનોના પરિવારો આજે પણ ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે.
ઋત્વિજ જોષીએ એવા પણ આક્ષેપ કર્યા હતા કે, સંજયનગર, મધુનગર અને સહકારનગર વિસ્તારોમાંથી વિસ્થાપિત થયેલા લોકોને હજુ સુધી મકાન કે ભાડાની વ્યવસ્થા મળી નથી. વિસ્થાપિત પરિવારોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા અને તેમને યોગ્ય વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા અંગે તેમણે સવાલો કર્યા હતા. તો યુસુફ પઠાણને ફાળવાયેલા પ્લોટને લઈને પણ વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે સરકાર પર શાબ્દિક ચાબખાં ઝીક્યાં હતા.
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