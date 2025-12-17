સુરેન્દ્રનગરમાં દુધરેજના અધૂરા પુલના લોકાર્પણની જાહેરાત સામે કોંગ્રેસનો વિરોધ, 10થી વધુ કાર્યકરોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત

ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં દુધરેજના અધૂરા પુલના લોકાર્પણની જાહેરાત સામે કોંગ્રેસનો વિરોધ
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં દુધરેજ પુલના અધૂરા કામ અને લોકાર્પણની જાહેરાતને લઇને વિવાદ ઉભો થયો છે. આ મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવતા જિલ્લા પ્રમુખ સહિત 10થી વધુ કાર્યકરોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં દુધરેજ પુલને લઇને વિવાદ

સુરેન્દ્રનગરમાં દુધરેજ પુલને લઇને રાજકીય અને જાહેર અસંતોષનો માહોલ સર્જાયો છે. પુલનું કામ હજુ અધૂરું હોવા છતાં 15 ડિસેમ્બરના રોજ લોકાર્પણની જાહેરાત કરવામાં આવતા સ્થાનિકો તેમજ કોંગ્રેસ પક્ષમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.

દુધરેજ પુલ કચ્છ, ધાંગધ્રા અને પાટડીને જોડતા નેશનલ હાઇવે પર આવેલો મહત્ત્વપૂર્ણ પુલ છે. છેલ્લા ચાર મહિનાથી આ માર્ગ બંધ હોવાથી ધાંગધ્રા–પાટડી તરફથી આવનારા મુસાફરોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. રોજિંદા આવાગમન કરનાર લોકો, વિદ્યાર્થીઓ, વેપારીઓ તેમજ એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓને લાંબા અને જોખમી વળાંકવાળા રસ્તાઓથી જવું પડી રહ્યું છે.

દુધરેજના અધૂરા પુલના લોકાર્પણની જાહેરાત બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો
દુધરેજના અધૂરા પુલના લોકાર્પણની જાહેરાત બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય અને નાયબ મુખ્ય દંડક દ્વારા પુલના લોકાર્પણની તારીખ જાહેર કરાતા સ્થાનિકોમાં આશા જાગી હતી, પરંતુ હકીકતમાં પુલની કામગીરી પૂર્ણ ન થતાં લોકોમાં નિરાશા ફેલાઈ છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે લોકાર્પણ માટે તારીખ પર તારીખ આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી.

સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા 10થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી
સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા 10થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિસ્થિતિ સામે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. વિરોધ દરમિયાન પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના કાર્યકરોને અટકાયત કરી હતી. કોંગ્રેસના નેતાઓએ સરકાર પર વિકાસના નામે માત્ર પ્રચાર કરવાની અને જનતાની મુશ્કેલીઓને અવગણવાની ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સ્થાનિકોએ પણ ચેતવણી ઉચ્ચારતા કહ્યું કે, જો પુલનું કામ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરી માર્ગ ખુલ્લો નહીં કરવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આ મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરી પોલીસ સ્ટેશને લઇ જવામાં આવ્યા હતા.

