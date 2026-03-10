ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ગૌમૂત્ર-ગંગાજળનો છંટકાવ, કોંગ્રેસ દ્વારા ટર્મના અંતિમ દિવસે વિરોધ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના શાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા. છેલ્લા દિવસે યોજાયેલી સામાન્ય સભામાં હોબાળો.
Published : March 10, 2026 at 8:00 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના શાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. છેલ્લો દિવસ હોવાથી સામાન્ય સભા યોજાઇ હતી જેમાં વિપક્ષના પ્રહારો સામે શાસકોએ જવાબ આપ્યા હતા. વિપક્ષમાં રહેલી કોંગ્રેસે ઢળતી સાંજે મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા દિવસે ગંગાજળ અને ગૌમૂત્રનો છંટકાવ કરી શુદ્ધિકરણ કર્યું હતું.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં શાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવાના છેલ્લા દિવસે સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મેયર પદે ભરતભાઈ બારડ અને કમિશ્નર નરેન્દ્ર મીનાની ઉપસ્થિતિમાં સવારે 11.30 કલાક આસપાસ સામાન્ય સભાની શરૂઆત થઈ હતી. શાસકોએ પોતાના કામોની વાહ વાહ લૂંટી હતી ત્યારે વિપક્ષે આકરા પ્રહારો થયા હતા. જો સાંજ થતા કોંગ્રેસે વિરોધ સાથે મહાનગરપાલિકાના છેલ્લા દિવસે એક્ઝિટ કર્યું હતું.
કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ અને મહાનગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા સહિત નગરસેવકો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાંજે મહાનગરપાલિકા છોડતા પહેલા કાર્યક્રમ અપાયો હતો. મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે આજે ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત ભાજપનું શાસન રહ્યું છે. એક પણ એવું કામ નથી કે ભાજપના શાસકોએ ભ્રષ્ટાચાર ના કર્યો હોય. ખાસ કરીને અમે ગંગાજળ અને ગૌમૂત્ર સાથે રાખીને અમે જે ભાજપે મહાનગરપાલિકાને બનાવી છે તેના માટે શુદ્ધિકરણ ગૌમુત્ર અને ગંગાજળ છાંટીને શુદ્ધ કરી છે.
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાના તમામ કોર્પોરેટરનો છેલ્લો દિવસ છે ત્યારે અમે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરી છે કે આવા શાસકોને ફરી ના આવા દે, શાસનમાં જે લોકોને જનતાની કાંઈ પડી નથી જે માત્ર ચૂંટણી લગતી કામગીરી કરતી હોય તેવુ આ શાસન હતું. રોડથી લઈને લીઝ પટ્ટા સુધી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એટલા માટે અમે આ કાર્યક્રમ આપ્યો છે.
