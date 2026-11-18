વડોદરા: VMC સામાન્ય સભા પહેલાં યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવણીનો મુદ્દો ગરમાયો
વડોદરા VMC સામાન્ય સભા પહેલાં યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવણીનો મુદ્દો ગરમાયો, કોંગ્રેસના હોબાળા બાદ પ્રમુખ સહિત 10 કાર્યકરોની અટકાયત.
Published : November 18, 2026 at 5:52 PM IST
વડોદરા: વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા પહેલાં જ યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવણીનો મુદ્દો ગરમાયો છે. આ મુદ્દે વિરોધ નોંધાવવા પહોંચેલા કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પાલિકાની મુખ્ય કચેરી ખાતે હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર કચેરી પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. મેયર ઓફિસનો ગેટ બંધ કરીને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને અંદર જતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન કોંગ્રેસી કાર્યકરો અને સિક્યુરિટી કર્મચારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અંતે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત આશરે 10 કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા પહેલાં યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાના વિવાદે ફરી રાજકીય ગરમાવો પકડ્યો છે. તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલી VMCની કિંમતી જમીન પૂર્વ ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને ફાળવવાની દરખાસ્તને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સામાન્ય સભામાં આ મુદ્દે નિર્ણય લેવાય તે પહેલાં જ કોંગ્રેસના કાર્યકરો પાલિકાની મુખ્ય કચેરી ખાતે વિરોધ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.
કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાના મુદ્દે હોબાળો મચાવી પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનને પગલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરીમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વધારી દેવામાં આવ્યો હતો અને સમગ્ર કચેરી પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ વણસે નહીં તે માટે પોલીસ અને સિક્યુરિટી કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરો મેયર ઓફિસ તરફ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ મેયર ઓફિસનો ગેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. કાર્યકરોને અંદર પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવતાં સ્થળ પર તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને સિક્યુરિટી કર્મચારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. પ્લોટ ફાળવણીના મુદ્દે વિરોધ કરી રહેલા કાર્યકરો પોતાની રજૂઆત અને વિરોધ નોંધાવવા મક્કમ રહ્યા હતા.
પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસ દ્વારા વિરોધ કરી રહેલા કોંગ્રેસી કાર્યકરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન કાર્યકરોને ટીંગાટોળી કરીને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત આશરે 10 જેટલા કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવતાં પાલિકા કચેરી ખાતે રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો હતો.
નોંધનીય છે કે તાંદલજાના ટીપી સ્કીમ નંબર 22ના ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 90ની આશરે 978 ચોરસ મીટર જમીન યુસુફ પઠાણને ફાળવવાની દરખાસ્તને લઈને અગાઉથી જ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ જમીનની ફાળવણી અને તેની કિંમત અંગે વિવિધ સ્તરે વાંધા અને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યા છે. હવે સામાન્ય સભા પહેલાં કોંગ્રેસે પણ આ મુદ્દે મેદાનમાં ઉતરીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે.
યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવણીના મુદ્દે VMCની સામાન્ય સભા પહેલાં થયેલા કોંગ્રેસના વિરોધે મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં રાજકીય ગરમાવો વધાર્યો છે. મેયર ઓફિસનો ગેટ બંધ કરવો, કાર્યકરો અને સિક્યુરિટી વચ્ચે ઘર્ષણની સ્થિતિ સર્જાવાથી લઈને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત 10 જેટલા કાર્યકરોની અટકાયત સુધીના ઘટનાક્રમે આ વિવાદને વધુ ચર્ચામાં લાવી દીધો છે. હવે સામાન્ય સભામાં જમીન ફાળવણીની દરખાસ્ત અંગે શું નિર્ણય લેવાય છે અને કોંગ્રેસનો વિરોધ આગળ કઈ દિશામાં જાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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