ભાવનગરમાં કલેક્ટર કચેરી બહાર કોંગ્રેસનું ધરણા પ્રદર્શન, 'લોકશાહી બચાવો'ના બેનરો લગાવ્યા

કોંગ્રેસે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બનેલી ઘટનાઓ બાદ ગંભીર આક્ષેપો ભાજપ ઉપર કર્યા છે.

Published : April 17, 2026 at 3:15 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને પ્રચારનો સમય છે. ત્યારે કોંગ્રેસ ભાવનગર કલેકટર કચેરી બહાર લોકશાહી બચાવો અંતર્ગત ધરણા ઉપર બેસી ગયું હતું. આકરી ગરમી વચ્ચે પણ તડકામાં બેસીને કોંગ્રેસે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. કોંગ્રેસે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બનેલી ઘટનાઓ બાદ ગંભીર આક્ષેપો ભાજપ ઉપર કર્યા છે.

કલેક્ટર કચેરીએ ઘટનાઓ પગલે ધરણા
આકરા ઉનાળાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. ત્યારે એક તરફ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હોય તેવા સમયે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પણ ચૂંટણી છે. ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીની બહાર ધરણા કરવામાં આવ્યા હતા. ગરમી વચ્ચે પરસેવો રેબઝેબ થઈને કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણા કરીને ભાજપ ઉપર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. શહેર પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહી બચાવ સૌની ફરજ છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ચાલુ છે. ત્યારે ભાજપ સરકારના ઈશારે પોલીસ અને પ્રશાસનના અધિકારીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવારોને ડરાવવા, ધમકાવવા, ફોર્મ પરત ખેંચાવા લોભ લાલચ આપી આવા તમામ કાવતરા સરકારી અધિકારી કરી રહ્યા છે. આવા તમામ અધિકારી સામે પગલાં લેવા ચૂંટણી પંચને રજૂઆત છતા પગલાં લેવામાં આવતા નથી.

હાલમાં ચૂંટણી કોંગ્રેસ અધિકારીને પોલીસ વચ્ચેના આક્ષેપ
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહીના મૂલ્યોને બચાવવા સર્વે આગળ આવવું જોઈએ. લોકશાહીના મૂલ્યને બચાવવા દરેક નાગરિકનો અધિકાર છે. આ તમામ અધિકારનો ઉલંઘન કરી રહ્યા છે તેને હેલ્ધી સ્પર્ધા કરવી જોઈએ પણ અત્યારે ચૂંટણી કોણ લડી રહ્યું છે તો કે પોલીસ, અધિકારીને કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે કામ કોણ કરી રહ્યું છે પ્રશાસન અને પોલીસ અધિકારી. એવા અધિકારી સામે પગલાં ભરવા લોકશાહી બચાવો ધરણા કરવા અમે બેઠા છીએ.

સુઓમોટોને લઈને પૂર્વ પ્રમુખ શું બોલ્યા?
કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અને વકીલ હિતેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે લોકશાહી બચાવો આંદોલન ચાલે છે. દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રીતે ગુજરાતમાં 20 વર્ષથી લોકશાહી અને 12 થી 15 વર્ષથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે લોકશાહી પર ઘા થાય છે. લોકશાહીને તોડી નાખવામાં આવે છે. સંગઠિત એટલું જ છે, આખા દેશ અધિકાર ભોગવવા માંગે છે લોકશાહી બચાવવા કોંગ્રેસ જ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન જ કોશિશ કરી રહી છે. આ જવાબદારી તમામ નાગરિકોની છે. ચૂંટણી પંચની સૌથી પહેલી જવાબદારી છે પણ આપણે બધું જોઈએ છીએ. આ બધાની વચ્ચે લોકશાહી બચાવી હશે તો સક્ષમ અદાલતોએ સુઓમોટો પણ આગળ આવી લોકોના અધિકારનું રક્ષણ કરવું પડશે.

