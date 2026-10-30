મહેસાણામાં કોંગ્રેસના 'કિસાન અધિકાર ધરણાં', ઉત્તર ગુજરાતને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું
પાક વીમો સત્વરે ચૂકવવો, ખેતરમાં નાખવામાં આવેલા લાઇટના થાંભલાઓનું યોગ્ય વળતર આપવું, સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી આપવા માંગ
Published : October 30, 2026 at 8:02 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આયોજન હેઠળ મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે ખેડૂતોના પડતર પ્રશ્નો અને ઉત્તર ગુજરાતને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માંગ સાથે 'કિસાન અધિકાર ધરણાં' કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક યોજાઈ ગયો. આ કાર્યક્રમમાં મહેસાણા જિલ્લા તેમજ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. ભાજપ સરકારની બેધારી નીતિઓ અને ખેડૂતોની કફોડી સ્થિતિના વિરોધમાં યોજાયેલા આ સભામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ, માજી સાંસદ અને AICC પ્રવક્તા શક્તિસિંહ ગોહિલ તેમજ વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા તુષારભાઈ ચૌધરી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ધરણાં કાર્યક્રમ દરમિયાન ખેડૂતોના વિવિધ સળગતા પ્રશ્નો જેવા કે પાક વીમો સત્વરે ચૂકવવો, ખેતરમાં નાખવામાં આવેલા લાઇટના થાંભલાઓનું યોગ્ય વળતર આપવું, સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી આપવું, રાજ્યમાં થયેલી ખોટી જમીન માપણી રદ કરવી અને ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ કરવા મુદ્દે સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હતા. નેતાઓએ સભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, જે ખેડૂત દુનિયાનો તાત કહેવાય છે, તેની જ હાલત આજે રાજ્ય અને દેશમાં અત્યંત દયનીય બની ગઈ છે. દિવસે ને દિવસે ખેડૂત પાયમાલ થતો જાય છે અને સરકાર મૂકપ્રેક્ષક બનીને જોઈ રહી છે.
આ કાર્યક્રમ બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને ખેડૂતોએ વિશાળ સંખ્યામાં જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને એક વિસ્તૃત આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કોંગ્રેસ નેતાઓએ સરકાર પર ઉત્તર ગુજરાત સાથે ઓરમાયું વર્તન કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે ઉતાવળમાં નિર્ણય લઈને માત્ર સૌરાષ્ટ્રના ત્રણ અને કચ્છ એમ કુલ ચાર જ જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના એક પણ જિલ્લાનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી, જે અત્યંત નિંદનીય છે.
વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો ચિતાર આપતા આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓમાં ૫૦ ટકા કરતાં પણ ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. અપૂરતા વરસાદના કારણે પીવાના પાણીની ગંભીર કટોકટી સર્જાઈ છે, ખરીફ પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો છે અને પશુઓ માટે ઘાસચારાની ભારે અછત ઊભી થઈ છે. આવા સંજોગોમાં ઉત્તર ગુજરાતના જે તાલુકાઓ અને જિલ્લાઓમાં ઓછો વરસાદ થયો છે, તેમને પણ તાત્કાલિક અસરથી દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે તેવી ઉગ્ર માંગણી કલેક્ટર સમક્ષ કરવામાં આવી હતી.
કલેક્ટરને આપેલા આવેદનપત્રમાં મુખ્યત્વે ત્રણ માંગણીઓ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો
- સરકારે જે પ્રકારની સહાય ચાર જિલ્લાઓમાં જાહેર કરી છે, બિલકુલ તેવી જ સમાન સહાય ઉત્તર ગુજરાતના અસરગ્રસ્ત તમામ જિલ્લાઓને પણ આપવામાં આવે.
- ખેડૂતોએ બેંકો કે મંડળીઓમાંથી લીધેલા કૃષિ ધિરાણની વસૂલાત એક વર્ષ સુધી સંપૂર્ણપણે મોકૂફ રાખવામાં આવે અને આ સમયગાળાનું ખેડૂતોનું સંપૂર્ણ વ્યાજ સરકાર દ્વારા માફ કરવામાં આવે.
- સરકારે અગાઉ કરેલી જાહેરાત મુજબ, જ્યાં રોજગારીની સખત જરૂર છે તેવા ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં રાહત કામો શરૂ કરીને ખેતમજૂરો અને બેરોજગાર શ્રમિકોને ૧૫૦ દિવસની રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવે.
કોંગ્રેસ આગેવાનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે, કલેક્ટર મારફતે રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડવામાં આવેલી આ વ્યાજબી રજૂઆતો પર જો સરકાર તાત્કાલિક કોઈ સકારાત્મક નિર્ણય નહીં લે અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોને રાહત નહીં આપે, તો આગામી દિવસોમાં ખેડૂત આંદોલન વધુ જલદ બનાવવામાં આવશે. કિસાન અધિકાર ધરણાંએ ખેડૂતોમાં રહેલા ભારે રોષને વાચા આપી હતી અને આગામી સમયમાં આ મુદ્દે સરકારની મુશ્કેલીઓ વધી શકે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.
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