પાટણમાં શાહી કાંડ બાદ કોંગ્રેસે ઘેર્યું પોલીસ સ્ટેશન, ગેનીબેને કહ્યું, "ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે નહીં સમજે તો પોલીસને તેની જ ભાષામાં સમજાવીશું"
12 ઓક્ટોબરના રોજ પાટણ ભાજપના મહિલા મોરચાએ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે વિરોધ કર્યો હતો. વિરોધ દરમિયાન પાટણ ભાજપના મહિલા પ્રમુખ પર શાહી ફેંકાઈ હતી.
Published : October 14, 2026 at 6:27 PM IST
પાટણઃ શાહી કાંડમાં કોંગ્રેસના બે કાર્યકરોની ધરપકડ બાદ પાટણમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ મેદાને ઉતર્યા છે. બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સહિતના આગેવાનોએ પાટણ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના નેતાઓએ પાટણ પોલીસની કાર્યવાહી સામે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
પાટણનો શાહી કાંડ હવે મોટું રાજકીય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. શાહી કાંડ બાદ કોંગ્રેસના બે કાર્યકરોની ધરપકડને લઈને કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓની હાજરીમાં પાટણ પોલીસ સ્ટેશન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસના ઉચ્ચ કક્ષાના શિર્ષ નેતાઓ પાટણ બી-ડિવિઝન ખાતે ઉમટી પડ્યા છે. કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે, ભાજપની મહિલાઓ સામે પણ સામી ફરિયાદ નોંધાવી જોઈએ. સામસામે ક્રોસ કેસની માગ સાથે કોંગ્રેસે ધરણા અને આવેદનપત્ર આપવાનો મોર્ચો ખોલ્યો છે.
ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ન સમજે તો તેમની જ ભાષામાં પોલીસને સમજાવીશુંઃ ગેનીબેન
બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેને ઠાકોરે પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, પોલીસ માત્ર એક જ પક્ષની ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરી રહી છે. ગેનીબેને એમ પણ કહ્યું હતું કે, પોલીસ કોઈ એક વ્યક્તિના ઈશારે કામ કરી રહી છે. પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવતા ગેનીબેને એવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે, અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગ વિરોધ કરીશું અને જો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે નહીં સમજે તો પોલીસને તેમની જ ભાષામાં સમજાવીશું.
પોલીસ ખોટી ફરિયાદ નોંધી છેઃ કિરીટ પટેલ
પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ આક્ષેપ કર્યો કે, પોલીસે કોઈપણ પ્રકારની તપાસ કર્યા વિના જ ફરિયાદ નોંધીને કાર્યવાહી કરી છે અને કોંગ્રેસના બે કાર્યકરોની ધરપકડ કરી છે. કિરીટ પટેલે વધુમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે, ફરિયાદી પક્ષે એવો આરોપ લગાવ્યો છે કે શાહથી તેમની આંખોમાં તકલીફ થઈ છે, તો આ અંગે તબીબી સર્ટિફિકેટ પણ પોલીસે માગવું જોઈએ. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે માગ કરી હતી કે, પોલીસે નોંધેલી ખોટી ફરિયાદ રદ કરવામાં આવે અને કોંગ્રેસની ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવે.
શું છે પાટણનો શાહી કાંડ?
12 ઓક્ટોબરના રોજ પાટણ કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપના મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષના કાર્યકરો સામસામે આવી ગયા હતા. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પાટણ ભાજપ મહિલા પ્રમુખ પર શાહી ફેંકવામાં આવી હતી. આ મામલે પાટણ પોલીસે બે કોંગ્રેસના બે કાર્યકરો સામે FIR નોંધીને ધરપકડ કરતા હવે મામલો રાજકીય રીતે ગરમાયો છે.
પાટણનો શાહી કાંડ હવે રાજકીય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના મોટા કોંગ્રેસના નેતાઓએ એક સાથે આવીને પાટણ પોલીસ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે અને પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. કોંગ્રેસ પોતાની બે માગણીઓને લઈને ડીવાયએસપીને રજુઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસે એવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જ્યાં સુધી તેમની બંને માગ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી તેઓ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રાખશે.
આ પણ વાંચોઃ