કાળા કપડાં, ભગતસિંહની તસવીરો અને 'સ્વાયત્ત પંચ કે ભાજપનું ટૂલ?', CEC સામે વડોદરામાં કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ
પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકીની આગેવાનીમાં કાર્યકરો કાળા કપડાં અને કાળી પટ્ટી સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા.
Published : September 28, 2026 at 2:55 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવા અને તેમના રાજીનામાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકીની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો કાળા કપડાં અને કાળી પટ્ટી સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા. હાથમાં શહીદ ભગતસિંહની તસવીરો અને "સ્વાયત્ત ચૂંટણી પંચ કે ભાજપનું ટૂલ?" લખેલા બેનરો સાથે કાર્યકરોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
વડોદરા શહેરમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકીની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો કાળા કપડાં અને કાળી પટ્ટી સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. મહિલા કાર્યકરો સહિત મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો કાળા વસ્ત્રોમાં વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
વિરોધ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરોના હાથમાં શહીદ ભગતસિંહની તસવીરો જોવા મળી હતી. સાથે જ મોટા બેનરો પર "સ્વાયત્ત ચૂંટણી પંચ કે ભાજપનું ટૂલ?" લખવામાં આવ્યું હતું. આ બેનરોના માધ્યમથી કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતાને લઈને સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતાના મુદ્દે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વિરોધ દરમિયાન ઉગ્ર નારેબાજી પણ કરવામાં આવી હતી. કાર્યકરોએ "ચૂંટણી કમિશનર રાજીનામું આપે... રાજીનામું આપે..."ના નારા લગાવ્યા હતા. સાથે જ "શરમ કરો... શરમ કરો..."ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે પણ વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.
આ વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ તેમના રાજીનામાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસે જ્ઞાનેશ કુમારના કાર્યકાળ દરમિયાન લેવાયેલા નિર્ણયોની નિષ્પક્ષ સમીક્ષા કરવાની માંગ પણ કરી હતી. આ ઉપરાંત તેમના કાર્યકાળમાં લેવાયેલા નિર્ણયોને લઈને કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
વડોદરામાં યોજાયેલા આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસે લોકશાહી અને મતાધિકારના રક્ષણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. કાર્યકરોએ ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતા અંગે સવાલો ઉઠાવી પોતાના વિરોધને રજૂ કર્યો હતો. કાળા કપડાં, કાળી પટ્ટી, ભગતસિંહની તસવીરો અને સવાલો લખેલા બેનરો સાથે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકીની આગેવાનીમાં યોજાયેલા વિરોધ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ સાથે સતત સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. વિરોધમાં જોડાયેલા કાર્યકરોએ ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતા અને મતાધિકારના મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી.
કોંગ્રેસના આ વિરોધ દરમિયાન ખાસ કરીને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવાની માંગ, તેમના રાજીનામાની માંગ તથા તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન લેવાયેલા નિર્ણયોની નિષ્પક્ષ સમીક્ષા અને કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ મુખ્ય મુદ્દા રહ્યા હતા.
વિરોધ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો કાળા વસ્ત્રોમાં રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. હાથમાં ભગતસિંહની તસવીરો અને બેનરો સાથે કાર્યકરોએ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. નારેબાજી અને સૂત્રોચ્ચાર વચ્ચે કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તતા અંગે સવાલો ઉઠાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
વડોદરામાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકીની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કાળા કપડાં અને કાળી પટ્ટી સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ભગતસિંહની તસવીરો અને "સ્વાયત્ત ચૂંટણી પંચ કે ભાજપનું ટૂલ?" લખેલા બેનરો સાથે કાર્યકરોએ નારેબાજી કરી હતી. કોંગ્રેસે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવા, તેમના રાજીનામા, તેમના કાર્યકાળના નિર્ણયોની નિષ્પક્ષ સમીક્ષા અને કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.
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