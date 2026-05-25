ETV Bharat / state

બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ પાસે 13 બેઠકો હોવા છતાં પ્રમુખ પદ કોંગ્રેસ પાસે, જાણો શું છે આખું ગણિત

શંખલપુર બેઠક પર કોંગ્રેસના SC ઉમેદવારની જીતે રમત પલટી, નિયમો અનુસાર પ્રમુખ પદ માત્ર અનુસૂચિત જાતિના સભ્ય માટે અનામત હોવાથી કોંગ્રેસના ફાળે આવી.

બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ પાસે 13 બેઠકો હોવા છતાં પ્રમુખ પદ કોંગ્રેસ પાસે
બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ પાસે 13 બેઠકો હોવા છતાં પ્રમુખ પદ કોંગ્રેસ પાસે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા : ગુજરાતના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના રાજકારણમાં ઘણીવાર એવા સમીકરણો રચાય છે જે સામાન્ય લોકોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દે છે. મહેસાણા જિલ્લાના યાત્રાધામ અને ઔદ્યોગિક હબ એવા બહુચરાજી (બેચરાજી) તાલુકા પંચાયતમાં આવો જ એક અત્યંત રસપ્રદ અને અનોખો રાજકીય ઘાટ સર્જાયો છે. અહીં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પાસે સ્પષ્ટ અને તોતિંગ બહુમતી હોવા છતાં પંચાયતનું સર્વોચ્ચ એવું પ્રમુખ પદ કોંગ્રેસ પાર્ટીના ખાતામાં ગયું છે. લોકશાહીમાં અનામત પ્રણાલી અને ચૂંટણીના ગણિતને કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, જે હાલ સમગ્ર જિલ્લાના રાજકારણમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે.

કોંગ્રેસના હિતેશભાઈએ સંભાળ્યું પ્રમુખ પદ

આ સમીકરણોના પરિણામે, આજે કોંગ્રેસના નેતા હિતેશ મકવાણા (પટેલ) એ બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદનો સત્તાવાર ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. કોંગ્રેસમાં આ નિમણૂકને લઈને ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પોતાને મળેલા આ મહત્વપૂર્ણ પદ અંગે ખુશી વ્યક્ત કરતા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, "આ જીત અને પદ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ભારતના બંધારણની દેન છે, જેમણે અનુસૂચિત જાતિ માટે આ સમાનતા અને તકની જોગવાઈ કરી છે."

કોંગ્રેસના હિતેશભાઈએ સંભાળ્યું પ્રમુખ પદ (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે પોતાના આગામી કાર્યકાળના વિઝન અને પ્રાથમિકતાઓ વિશે વાત કરતા સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ પક્ષપાત વિના કામ કરશે. બેચરાજી તાલુકા અને તેના તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાયાની સુવિધાઓ જેવી કે રસ્તા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, શિક્ષણનું સ્તર, આરોગ્ય સેવાઓ અને ખાસ કરીને મહિલા સશક્તિકરણના કામોને અગ્રતા આપવામાં આવશે.

શું છે બેઠકોનું ગણિત અને કેમ પલટાઈ બાજી?

બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતમાં કુલ 16 બેઠકો આવેલી છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 16માંથી 13 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો, જ્યારે કોંગ્રેસના ફાળે માત્ર 3 જ બેઠકો આવી હતી. આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ પાસે બહુમતી છે. પરંતુ પ્રમુખ પદની અનામત બેઠકે અચાનક આખી બાજી પલટી નાખી.

શું છે બેઠકોનું ગણિત અને કેમ પલટાઈ બાજી? (Etv Bharat Gujarat)

નિયમો અનુસાર, બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટેની બેઠક અનુસૂચિત જાતિ (SC) કેટેગરી માટે અનામત રાખવામાં આવી હતી. આ અનામત કેટેગરી માટે શંખલપુર બેઠક અત્યંત મહત્વની હતી. આશ્ચર્યજનક રીતે, 13 બેઠકો જીતનાર ભાજપને આ મહત્વની શંખલપુર સીટ પર જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને આ બેઠક પર કોંગ્રેસના SC કેટેગરીના ઉમેદવારની જીત થઈ હતી. નિયમાનુસાર પ્રમુખ પદ પર માત્ર SC કેટેગરીના ચૂંટાયેલા સભ્ય જ બેસી શકે તેમ હોવાથી, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આપોઆપ પ્રમુખ પદના સીધા દાવેદાર અને હકદાર બની ગયા હતા.

સત્તા તો અમારી જ છે, ભાજપનું વર્ચસ્વ યથાવત: ગિરીશ રાજગોર

બીજી તરફ, આ સમગ્ર રાજકીય ઘટનાક્રમ અંગે મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે પોતાનું અને પાર્ટીનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. પ્રમુખ પદ ભલે કોંગ્રેસ પાસે ગયું હોય, પરંતુ તેમણે દાવો કર્યો છે કે તાલુકા પંચાયતમાં વાસ્તવિક સત્તા અને વહીવટી વર્ચસ્વ તો ભાજપનું જ રહેશે.

ગિરીશ રાજગોરે જણાવ્યું હતું કે, "બેચરાજીમાં 13 સીટો જીતીને ભાજપે પોતાની સત્તા જાળવી રાખી છે. કોંગ્રેસનો એકમાત્ર SC ઉમેદવાર જીત્યો હોવાથી ટેકનિકલ કારણોસર તેમને પ્રમુખ પદ મળ્યું છે. પરંતુ પંચાયતના બાકીના તમામ મહત્વના પદો પર ભાજપનો જ કબજો છે." નોંધનીય છે કે ભાજપના ઉમેદવાર પ્રતાપસિંહ ઝાલા બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ પદે બિનહરીફ વિજયી થયા છે. આ ઉપરાંત, પંચાયતની સૌથી પાવરફુલ ગણાતી કારોબારી સમિતિ (એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી) ના ચેરમેન તરીકે પણ ભાજપના ચિરાગ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ગિરીશ રાજગોરે ઉમેર્યું કે બહુમતી ભાજપ પાસે હોવાથી બજેટ પાસ કરવાથી લઈને નીતિગત નિર્ણયો લેવા અને વિવિધ સમિતિઓની રચનામાં ભાજપનો જ દબદબો રહેશે. આમ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેન સહિતની તમામ વહીવટી સત્તા ભાજપના જ હાથમાં છે.

આગામી સમયમાં કેવો રહેશે વહીવટ?

હાલ બહુચરાજીમાં એક 'વિભાજિત સત્તા' જેવો માહોલ ઊભો થયો છે. જેમાં પ્રમુખ તરીકે કોંગ્રેસના નેતા છે, જ્યારે પંચાયતની બહુમતી બોડી, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેન ભાજપના છે. બંને પક્ષો સત્તા અને વિકાસના પોતાના દાવાઓ કરી રહ્યા છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે બે અલગ-અલગ વિચારધારા ધરાવતા પક્ષોના હોદ્દેદારો વચ્ચે સંકલન કેવું રહે છે. બહુચરાજી પંથકની જનતા અને ખેડૂતો અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે આ રાજકીય ખેંચતાણની સીધી અસર તાલુકાના વિકાસ કાર્યો પર ન પડે અને લોકહિતના કામો વિના અવરોધે પૂરા થાય. પ્રજા માટે તો આખરે એ જ પક્ષ મોટો છે જે તેમના રોજીંદા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે.

આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણામાં AAPનું પતન! બહુચરાજી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી પહેલા 40 થી વધુ નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા
  2. સાવધાન! ગુજરાતમાં પકડાઈ લૂંટેરી દુલ્હન ગેંગ, 18 લગ્ન કરીને કેટલાય મુરતિયાઓને રઝળાવ્યા, 52 લાખની ઠગાઈનો પર્દાફાશ

TAGGED:

BAHUCHARAJI PANCHAYAT PRESIDENT
CONGRESS SC RESERVATION
BJP MAJORITY MEHSANA
LOCAL BODY POLITICS
BAHUCHARAJI TALUKA PANCHAYAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.