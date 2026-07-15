કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં શીશ ઝૂકાવ્યા
કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો નેતાઓ જગન્નાથ મંદિરમાં ભગવાનનું દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા.
Published : July 15, 2026 at 6:40 PM IST
અમદાવાદ: આવતીકાલે 149 મી રથયાત્રાનું પાવન અવસર છે તેના પહેલા આજે જમાલપુર જગન્નાથ મંદિર ખાતે ભગવાન જગન્નાથના સોનાવેષ દર્શન માટે ખુલ્લો મુકાયા છે. જગન્નાથજીના સોના વેશ દર્શન માટે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. જગન્નાથ મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય અને ઉત્સવનો માહોલ છે.
કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો નેતાઓ જગન્નાથ મંદિરમાં ભગવાનનું દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા.
ગુજરાત કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદની 149 મી ઐતિહાસિક પૌરાણિક રથયાત્રા આવતીકાલે યોજાવાની છે. જેને લઈને આગળના દિવસે કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ આગેવાનો કાર્યકરો સૌએ ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી દર્શન કર્યા હતા તથા રથની પૂજા અર્ચના આરતી કરી હતી.
તેમણે ભગવાન જગન્નાથ પાસે પ્રાર્થના કરી કે, સર્વ ગુજરાતીઓનું ભગવાન કલ્યાણ કરે. આખા ગુજરાતમાં સર્વ સમાજ, સર્વ ધર્મના લોકોને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે. અત્યારે વરસાદ ખેંચાયો છે જેને લઈને ખેડૂતો ખૂબ ચિંતા છે. ખેડૂતો તકલીફમાં છે. ક્યાંક આંદોલનના પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. ખેડૂતોની તકલીફ દૂર થાય અને સમાજના દરેક સમુદાયના લોકોમાં એકતા ભાઈચારો વધે. લોકોની આર્થિક સામાજિક સમૃદ્ધિ વધે જેવા તમામ મુદ્દાઓને લઈને આજે અમે સૌએ ભગવાન જગન્નાથ પાસે પ્રાર્થના કરી છે.
સાંજે 6:30 વાગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા વિશિષ્ટ પૂજા અને આરતી કરવામાં આવશે ત્યારબાદ સાંજે 8:00 વાગે મહા આરતી કરવામાં આવશે, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી હાજર રહેશે. રથયાત્રાના એક દિવસ અગાઉ ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.