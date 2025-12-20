ETV Bharat / state

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત, 6 જાન્યુઆરી સુધી માધ્ય ગુજરાતમાં ભ્રમણ

કોંગ્રેસ દ્વારા 2027 માં પરિવર્તનનો શંખનાદ કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈ મધ્ય ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓમાં 6 જાન્યુઆરી સુધી આ યાત્રા ભ્રમણ કરશે.

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત
ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: જનતાના પ્રશ્નો અને અવાજને વાચા આપવા માટે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ‘જન આક્રોશ યાત્રા’ ખેડા જિલ્લાના ફાગવેલ ખાતે પહોંચી હતી. જન આક્રોશ યાત્રાના દ્વિતીય ચરણની શરૂઆત આજથી ફાગવેલથી કરવામાં આવી છે. જે ફાગવેલથી કંબોઈ સુધી પહોંચશે. ફાગવેલ ધામના ભાથીજી મંદિરે ધ્વજારોહણ બાદ મહાસંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ, આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ફાગવેલ ખાતે સભાને સંબોધતા કોંગ્રેસ નેતાઓએ ભાજપની સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા હતા. સભા સંબોધ્યા બાદ જન આક્રોશ યાત્રા ડાકોર તરફ જવા રવાના થઈ હતી, જ્યાં રણછોડરાયજી મંદિરે ધ્વજારોહણ બાદ પ્રજાને સંબોધન કરશે.

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ દ્વારા 2027 માં પરિવર્તનનો શંખનાદ કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈ મધ્ય ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓમાં 6 જાન્યુઆરી સુધી આ યાત્રા ભ્રમણ કરશે.

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત
ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

જન આક્રોશ યાત્રા દ્વારા મધ્ય ગુજરાતના લોકોની પીડા તકલીફ અને આક્રોશને વાચા અપાશે: અમિત ચાવડા

અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં તમામ વર્ગ વિસ્તારના લોકો ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકારની નિતી રીતિ અને શાસનથી ત્રસ્ત છે હેરાન પરેશાન છે એવા સમયે એક વિપક્ષ તરીકે ગુજરાતના લોકોના પ્રશ્નો રજૂઆતો તકલીફો પીડા દર્દ જે આક્રોશ છે એને વાચા આપવા માટે જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી. પહેલા ચરણમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં બેચરાજી સુધી યાત્રાનું સમાપન થયું. આજે બીજા તબક્કામાં મધ્ય ગુજરાતમાં ભાથીજી મહારાજના ફાગવેલ ધામથી આ જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સમગ્ર મધ્ય ગુજરાતમાં જે લોકોની સમસ્યાઓ છે. યુવાનોને રોજગાર નથી ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થયા છે. ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ થાય એવી માંગ ઉઠી છે. પીવાનું પાણી ન મળે પણ દારૂને ડ્રગ્સની રેલમછેલ છે. યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. આ ફાગવેલની આજુબાજુના વિસ્તારમાં સિંચાઈની વ્યવસ્થા નથી, પીવાના પાણીનાં પ્રશ્નો છે. જે ગરીબો માટેની મનરેગાને રોજગારની યોજનાઓ છે એમાં ભાજપના નેતાઓ મળતિયાઓ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે. ‘નલ સે જલ’માં સૌથી મોટુ ભ્રષ્ટાચારનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે. આ મધ્ય ગુજરાતના જે પશુપાલકો છે તેના દૂધના પૂરતા બજારભાવ નથી મળતા, એમનું શોષણ કરવામાં આવે છે. કામદારોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, મહિલાઓ પર અત્યાચાર વધ્યા છે. બળાત્કારના બનાવો વધ્યા છે. કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી ગઈ છે. એકપણ કચેરી એવી નથી કે જ્યાં પૈસા આપ્યા વગર લોકોનું કામ થતું હોય.

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત
ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

યાત્રા મધ્ય ગુજરાતમાં 6 જાન્યુઆરી સુધી ભ્રમણ કરશે

વધુમાં અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર મધ્ય ગુજરાતના ખેડા જીલ્લો આણંદ જીલ્લો વડોદરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, દાહોદ આ તમામ વિસ્તારોમાં યાત્રા આજે 20 તારીખથી શરૂ કરીને 6 જાન્યુઆરી સુધી ભ્રમણ કરવાની છે. તમામ વિસ્તારના લોકોને મળીશું એમની સાથે સંવાદ કરીશું જે પાયાની હકીકતો છે જે વિકાસની પોલ છે એ તમામ માહિતી મેળવી અને આ મધ્ય ગુજરાતના લોકોના અવાજને બુલંદ કરીશું. ગુજરાતની પ્રજાના જન અધિકાર માટે ગુજરાતની પ્રજાના હિત માટે એનો જે અધિકાર છે એના માટે સડકથી લઈને સંસદ સુધી લડવાના અને 2027માં લોકોના આશીર્વાદથી ગુજરાતમાં પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે, એ પરિવર્તનનો શંખનાદ આજે મધ્ય ગુજરાતમાં ફાગવેલ ભાથીજી મહારાજના ચરણોમાં શિશ ઝુકાવી પ્રાર્થના કરી સર્વના કલ્યાણ માટે કામના કરી અમે આ જન આક્રોશ યાત્રાની બીજા ચરણની આજે શરૂઆત કરી છે.

ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત
ખેડાના ફાગવેલથી કોંગ્રેસ દ્વારા 'જન આક્રોશ યાત્રા'ના બીજા ચરણની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

ભાથીજી મહારાજની જેમ લૂંટ સામે લડીએ: જીગ્નેશ મેવાણી

કોંગ્રેસ નેતા જીગ્નેશ મેવાણીએ સભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, ભાથીજી મહારાજ જેમણે માથું આપ્યું લૂંટની સામે તો તમારી જવાબદારી પણ બને છે કે આ ગુજરાતમાં અને દેશમાં જે કોર્પોરેટ કંપનીઓ જે ઉદ્યોગપતિઓ જે ડ્રગ્સ માફિયાઓ જે મંત્રીઓ અને બૂટલેગરો લૂંટ ચલાવી રહ્યા છે એની સામે લડો તો સાચા અર્થમાં ભાથીજી મહારાજના વંશજો છો. ગુજરાતમાં અને દેશમાં 25 લાખ કરોડ ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કર્યા આ ઉદ્યોગપતિઓના ગજવામાં પચીસ લાખ કરોડ આવ્યા ક્યાંથી એ ખેડૂતોના, શ્રમજીવીઓના, પશુપાલકોના, ગરીબ, આદીવાસી, ઓબીસી ગુજરાત અને દેશના વંચિતોની કાળી મજૂરીનો પૈસો છે. આ જે લૂંટ ચાલી છે એ નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપ અને આરએસએસની સરકારે લૂંટ મચાવી છે, એ લૂંટની સામે લડીએ તો સાચા અર્થમાં આપણે ભાથીજી મહારાજમાં માનીએ છીએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CONGRESS PARTY
FAGVEL KHEDA
JAN AKROSH YATRA CONGRESS
CONGRESS GUJARAT
JAN AKROSH YATRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.