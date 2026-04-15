બનાસકાંઠા: પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે કોંગ્રેસનો પહેરો, ઉમેદવારોને ધાક ધમકીથી ફોર્મ પરત ખેંચાવા દબાણ હોવાના આક્ષેપો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 4:03 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસે પોતાનો પહેલો લગાવી દીધો છે. પોતાના ઉમેદવારોને ધાક ધમકી આપીને ખોટી રીતે ફોર્મ ખેંચવા માટે દબાણ કરવામાં આવેશે તો આગેવાનો તેમના ઉમેદવારના સાથે રહીને ભાજપના લોકોને જવાબ આપશે.

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની ભારે રસાકસી આજે પાલનપુર ખાતે જોવા મળી હતી પાલનપુરમાં ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસના પ્રભારી સહિત કોંગ્રેસ આગેવાનો પ્રાંત કચેરીના ગેટ આગળ પહેરો લગાવીને બેસી ગયા હતા. તેમણે આક્ષેપો કર્યા છે કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને યેનકેન પ્રકારે હેરાન કરવામાં આવે છે અને ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે, માટે અમે અહીંયા પહેરો લગાવીને બેઠા છીએ.

કોંગ્રેસ પ્રભારીએ કહ્યું કે, આ લોકશાહીના પર્વમાં કોંગ્રેસે પહેરો લગાવો પડી રહ્યો છે એટલે કે લોકશાહીની ઢબે ચૂંટણી ન યોજાતી હોવાના આક્ષેપો કોંગ્રેસ પ્રભારીએ કર્યા છે. કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓએ કહ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ખરીદાયની જનારા લોકોને અમે રોકવા નથી માગતા પરંતુ જે લોકોને ડરાવી ધમકાવીને હેરાન ગતિ કરીને ફોર્મ પાછું ખેંચવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે તેમની સાથે પાર્ટીના લોકો છે અને રહેવાના છે.

કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા સરફરાઝ સિંધીએ કહ્યું કે, લોકો લોકશાહીના પર્વને ઉજવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે પાલનપુર નગરપાલિકામાં 20 વર્ષથી ભાજપ સાથે નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. તેના કારણે આ વખતે તેઓ જીતી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. અમે વકીલ શિક્ષક જેવા શિક્ષિત ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે ત્યારે ભાજપ દ્વારા હેરાનગતિ કરવાની નીતિઓ અને દબાણ કરવાની નીતિઓના કારણે અમારા કોઈ ઉમેદવારને ખોટી રીતે દબાણ કરી કે ધાક ધમકી આપીને કે ખરીદવાનો પ્રયાસ ન થાય તે માટે અહીંયા બેઠા છીએ.

પ્રભારી હસમુખ ચૌધરીએ કહ્યું કે લોકશાહીના પર્વમાં લોકશાહીના ઢબે ચૂંટણી યોજાવી જોઈએ પરંતુ ભાજપ યેનકેન પ્રકારે દબાણ કરીને નિયમો વિરુદ્ધ જઈ ઉમેદવારોને દબાણ કરી ધાક ધમકી આપી કોંગ્રેસમાંથી ફોર્મ પરત ખેંચવા માટેના કાવાદાવા રચી રહ્યું હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા.

મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારોને સાથ આપવા માટે પ્રાંત કચેરી ખાતે પહેરો ગોઠવીને બેઠું છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપના લોકો કોંગ્રેસના ઉમેદવારને યેનકેન પ્રકારે હેરાન કરી અહીંયાથી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે અને આજ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને આગેવાનોને ડર છે. આ કારણે કોંગ્રેસના આગેવાનોએ પહેરો લગાવી બેસી ગયા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ધાક ધમકી અપાતી હોવાના પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. આ વખતની પાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપએ 39 નવા ચહેરા મૂક્યા છે અને 5 નગરસેવકોને રીપીટ કર્યા હતા, જેને લઈને ભાજપમાં અસંતોષ હતો. પરંતુ ક્યાંકને ક્યાંક કોંગ્રેસને પણ ડર છે કે તેના ઉમેદવારો યેનકેન પ્રકારે દબીને ભાજપના કહેવાથી ફોર્મ પરત ના ખેંચે.

