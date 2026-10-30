રાજકોટમાં કોંગ્રેસના 'કિસાન અધિકાર ધરણા', તમામ જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની કરી માગ
રાજકોટના ત્રિકોણબાગ ખાતે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને કોંગ્રેસે 'કિસાન અધિકાર ધરણા'નું આયોજન કર્યું હતું.
Published : October 30, 2026 at 4:31 PM IST
રાજકોટઃ ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા રાજકોટમાં કિસાન અધિકાર ધરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં ખેડૂતોને પ્રશ્રને રાજ્ય સરકારને ઘેરવાનો કોંગ્રેસે પ્રયાસ કર્યો હતો. રાજકોટ જિલ્લા અને શહેર કોંગ્રેસના આગેવાનો આ ધરણા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
રાજકોટના ત્રિકોણ બાગ ચોક ખાતે સવારથી જ કોંગ્રેસ કાર્યકરોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. કિસાન અધિકાર ધરણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોંગ્રેસ દ્વારા એક દિવસના પ્રતીક ધરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, શહેર પ્રમુખ અતુલ રાજાણી, જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસી નેતાઓ અને કાર્યકરો જોડાયા હતા.
બેનર્સ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ
ધરણાં પર બેઠેલા કોંગ્રેસના નેતાઓના હાથમાં ખેડૂતોના હિતના બેનરો અને સરકાર વિરુદ્ધના સૂત્રોચ્ચાર સાથેના પ્લેકાર્ડ જોવા મળ્યા હતા. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે, હાલની ભાજપ સરકારમાં જગતનો તાત ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં છે.
ખેડૂતોને પ્રશ્ને રાજ્યની ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધતા પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, "જગતનો તાત આજે બિચારો, બાપડો અને લાચાર બન્યો છે." ખેડૂતોને પાકના પોષણક્ષમ ભાવ નથી મળતા, અતિવૃષ્ટિ અને દુષ્કાળના કારણે પાક નિષ્ફળ ગયો છે અને સરકાર માત્ર વાતો કરે છે, પરંતુ સહાય કરતી નથી.
અમિત ચાવડાએ કર્યા આકરા પ્રહાર
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના ખેડૂતો દેવાના બોજા તળે દબાયેલા છે. ખેડૂતોનું સંપૂર્ણ દેવું માફ કરવું જોઈએ, તેવી અમારી મુખ્ય માંગ છે. ઉપરાંત ટેકાના ભાવે ખરીદી તાત્કાલિક શરૂ કરવી, પાક વીમા યોજનાનો લાભ દરેક ખેડૂતને મળે, તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ.
અમિત ચાવડાએ ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે, સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે કે, ખેડૂતોને પીવાના પાણી અને પશુઓ માટે ઘાસચારા માટે પણ હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. નર્મદાનું પાણી ખેડૂતોને મળતું નથી, ત્યારે સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને પાણી આપે છે. તેમણે એવી પણ માગ કરી હતી કે, ગુજરાતના જે પણ જિલ્લામાં ઓછો વરસાદ થયો છે, તે જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે.
ધરણા કાર્યક્રમ બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને ખેડૂતોની માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવાની પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે. આ ધરણાને કારણે ત્રિકોણબાગ વિસ્તારમાં થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા, પરંતુ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયો હતો.
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