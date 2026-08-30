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ચાય પે નહીં, ચીની પે ચર્ચા: કોંગ્રેસ ધારાસભ્યનો અનોખો વિરોધ, ખાંડના ભાવ વધારા મુદ્દે લોકો સાથે ચર્ચા કરી

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અને આદિવાસી નેતા અનંત પટેલની આગેવાનીમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો, સરપંચો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ચાય પે નહીં, ચીની પે ચર્ચા
ચાય પે નહીં, ચીની પે ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 6:27 PM IST

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નવસારી: નવસારીના વાંસદામાં મોંઘવારીના વિરોધમાં કોંગ્રેસે અનોખી રીતે સરકાર સામે મોરચો ખોલ્યો છે. રાજકીય પક્ષોમાં સામાન્ય રીતે ‘ચા પર ચર્ચા’ના કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે, પરંતુ વાંસદાના ઉનાઈ ગામમાં કોંગ્રેસે ‘ચાય પે નહીં, ચીની પે ચર્ચા’ યોજીને ખાંડના વધતા ભાવનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અને આદિવાસી નેતા અનંત પટેલની આગેવાનીમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો, સરપંચો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ખાંડના વધતા ભાવ અને મોંઘવારીના મુદ્દે લોકો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસ ધારાસભ્યનો અનોખો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

અનંત પટેલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણને પ્રોત્સાહન આપતી સરકારની નીતિના કારણે શેરડી અને ખાંડના ઉત્પાદન પર અસર પડી રહી છે. તેમના દાવા મુજબ ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટતાં તહેવારોની સિઝનમાં તેના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

જન્માષ્ટમી, ગણેશોત્સવ, નવરાત્રી અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન મીઠાઈની માંગમાં વધારો થાય છે. ત્યારે ખાંડના ભાવ વધે તો તેની સીધી અસર મીઠાઈના ભાવ સાથે સામાન્ય પરિવારના બજેટ પર પણ પડે છે, તેવો મુદ્દો કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યો છે.

કોંગ્રેસ હવે ખાંડના ભાવને મોંઘવારીના મોટા મુદ્દા તરીકે લોકો વચ્ચે લઈ જવાની તૈયારી કરી રહી છે. અનંત પટેલના જણાવ્યા અનુસાર વાંસદા વિધાનસભા મતવિસ્તારના અલગ-અલગ ગામોમાં જઈને ‘ચા પર નહીં, ખાંડ પર ચર્ચા’ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે.

કોંગ્રેસનો દાવો છે કે, રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવને કારણે સામાન્ય માણસનું ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો ગામેગામ જઈને મોંઘવારીના મુદ્દે લોકો સાથે સંવાદ કરશે અને સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવશે.

કોંગ્રેસ ધારાસભ્યનો અનોખો વિરોધ
કોંગ્રેસ ધારાસભ્યનો અનોખો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

એટલે કે વાંસદાની રાજકીય ગરમાગરમીમાં હવે ‘ચા પર ચર્ચા’ નહીં, પરંતુ ‘ખાંડ પર ચર્ચા’ દ્વારા મોંઘવારીનો મુદ્દો ગરમાવવાની કોંગ્રેસે શરૂઆત કરી છે.

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