કોંગ્રેસ MLA જીગ્નેશ મેવાણીએ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ, દારૂ, જુગારને લઇ ભાજપને ઘેરી, કહ્યું ‘ગૃહ મંત્રી રાજીનામુ આપે’

કોંગ્રેસ MLA જીગ્નેશ મેવાણીએ જાહેરાત કરી કે આવનારા દિવસોમાં ગ્સ, દારૂ, જુગારની ફરિયાદોને લઈને ટોલ ફ્રી નંબર જાહેર કરવામાં આવશે.

કોંગ્રેસ MLA જીગ્નેશ મેવાણી
કોંગ્રેસ MLA જીગ્નેશ મેવાણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 3:17 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી જેમાં તેમણે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ, દારૂ, જુગાર મુદ્દે મોટો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં સામાન્ય જનતાની લોકો ત્રાહિમામ છે. તેમણે છેલ્લા 5 વર્ષમાં ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનો કારોબાર થઈ રહ્યો છે. જેને લઈને ગુજરાતના ગૃહ મંત્રી રાજીનામુ આપે તેવી ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ માંગ કરી છે.

જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, દારૂ, જુગાર અને ડ્રગ્સ મુદ્દે ગુજરાતની જનતા મંત્રીને કોસી રહ્યા છે. થરાદ અને ગુજરાતની જનતા બીજેપી અને તેમના મંત્રીઓ સામે આવી ગઈ છે. જુગાર, દારૂના અડ્ડાથી લોકો ત્રસ્ત છે. છેલ્લા ૫ વર્ષમાં ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનો કારોબાર થઈ રહ્યો છે, રાજ્યની સરકાર અને પોલીસની રહેમ નજર છે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાંથી ડ્રગ્સ પકડાયું છે. ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં આવો દિવસ કોઈ દિવસ નથી જોયો. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, કોણ છે ગુજરાતનો આવો મંત્રી કે જે ગુજરાતના યુવાનોને બગાડી રહ્યો છે? ચિંતન શિબિરમાં મુખ્યમંત્રી વ્યસ્ત કેમ છે? મુખ્યમંત્રી શા માટે આ મુદ્દે કોઈ નિવેદન નથી આપતા?

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દ્વારકા, સોમનાથ, અંબાજી, વડતાલ તમામ ધાર્મિક સ્થાનોએ દારૂ મળી રહ્યો છે. ગુજરાતના ગૃહ મંત્રી રાજીનામુ આપે તેવી જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં આ મામલે ટોલ ફ્રી નંબર જાહેર કરવામાં આવશે. તથા જુદા જુદા જિલ્લામાં કોગ્રેસના કાર્યકર્તાઓના નામ અને નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવશે જેમને લોકો ફરિયાદ કરી શકે.

