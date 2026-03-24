UCC બિલ પર કોંગ્રેસ MLA ઇમરાન ખેડાવાળાનો પ્રહાર, કહ્યું ‘મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ’

কোংগ্রেস MLA ইমরান খেডাওয়ালা
Published : March 24, 2026 at 8:20 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા UCC બિલને લઈને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાળાએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ બિલ આવવાનું હતું ત્યારથી જ કોંગ્રેસ દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

ઇમરાન ખેડાવાળાએ આરોપ લગાવ્યો કે આ બિલ તૈયાર કરતી વખતે મુસ્લિમ સમુદાયના પ્રતિનિધિઓને કોઈપણ રીતે જોડવામાં આવ્યા નહતા. તેમણે કહ્યું કે આ એકતરફી નિર્ણય છે, જેનાથી ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે માત્ર મુસ્લિમ સમાજ જ નહીં પરંતુ આદિવાસી સમાજમાં પણ બહુ પત્નિત્વની પ્રથા છે, છતાં આદિવાસી સમુદાયને કાયદાની બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. આ મુદ્દે સરકાર સામે પ્રશ્ન ઉઠાવતા તેમણે કહ્યું કે આ પસંદગીયુક્ત વલણ છે.

ગૃહમાં હાલાલા પ્રથા મુદ્દે પણ સરકાર પર ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ મૂકતા ખેડાવાળાએ પૂછ્યું કે આજ સુધી ગૃહમાં કેટલા પ્રશ્નો હાલાલા અંગે આવ્યા છે.

તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ બિલ સંપૂર્ણપણે રાજકીય એજન્ડા હેઠળ લાવવામાં આવ્યું છે અને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં તેનો રાજકીય લાભ લેવા સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે.

અંતમાં ખેડાવાળાએ ચેતવણી આપતાં કહ્યું કે, આગામી દિવસોમાં સમાજના તમામ વર્ગોને સાથે રાખીને આ બિલનો કડક વિરોધ કરવામાં આવશે અને જરૂર પડશે તો ‘બિલની હોળી’ પણ કરવામાં આવશે.

