UCC બિલ પર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના વિધાનસભામાં શાસક પક્ષને આકરા સવાલ
વિધાનસભામાં UCC બિલ મુદ્દે વિરોધ પક્ષે સરકાર પર તીવ્ર પ્રહાર કર્યો હતા.
Published : March 24, 2026 at 5:36 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિધાનસભામાં UCC બિલ રજૂ કર્યું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલએ વિધાનસભામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) બિલ અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક ક્રાંતિકારી સુધારાઓ થયા છે અને એ જ પરંપરાને આગળ ધપાવતા ગુજરાતમાં UCC બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
વિધાનસભામાં UCC બિલ મુદ્દે વિરોધ પક્ષે સરકાર પર તીવ્ર પ્રહાર કર્યો હતા. કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ આરોપ લગાવ્યો કે મુખ્યમંત્રીએ બિલમાં પોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છા અને ભાવનાઓને વધુ મહત્વ આપ્યું છે.
તેમણે કહ્યું કે દરેક ચૂંટણી પહેલાં જ UCC યાદ આવે છે, જે દર્શાવે છે કે આ મુદ્દો રાજકીય લાભ માટે ઉઠાવવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે નિવૃત ન્યાયાધીશ રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં બનાવાયેલી સમિતિમાં તમામ ધર્મ અને વર્ગના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ હતો.
ચાવડાએ જણાવ્યું કે, એક વર્ષ દરમિયાન વિવિધ સમાજ અને ધર્મના લોકોએ પોતાના વાંધાઓ રજૂ કર્યા હતા, છતાં 17 માર્ચે રિપોર્ટ રજૂ થયા બાદ માત્ર થોડા જ દિવસોમાં, 24 માર્ચે બિલ ગૃહમાં લાવવામાં આવ્યું, જે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
તેમણે માંગ કરી કે રિપોર્ટ જાહેર કરીને તમામ સભ્યોને આપવામાં આવવો જોઈએ, જેથી બિલના આધાર અને તેમાં ઉઠાવાયેલા વાંધાઓને સમજી શકાય. “આ બિલ ઝડપથી લાવવામાં આવ્યું છે કારણ કે ચૂંટણી નજીક છે,” એમ તેમણે કહ્યું.
ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો કે કાયદામાં કેટલીક જાતિઓને બહાર રાખવામાં આવી છે, જે ભેદભાવ દર્શાવે છે. “જો આદિવાસી સમાજના પરંપરાગત રિવાજોને માન્યતા આપવામાં આવે છે, તો દલિત, રબારી અને દેવીપૂજક સમાજ માટે પણ સમાન વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ,” એમ તેમણે ઉમેર્યું.
તેમણે જણાવ્યું કે આ કાયદો ભવિષ્યમાં નુકસાનકારક સાબિત ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. અનુચ્છેદ 14 મુજબ બંધારણ દરેકને સમાનતા આપે છે, ત્યારે આવા ભેદભાવના આરોપો ગંભીર છે. ઝવેરી કમિશન અને UCC સમિતિના રિપોર્ટ જાહેર ન કરવામાં આવ્યા હોવા પર પણ તેમણે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આદિવાસી સમાજના મત મેળવવા માટે બિલમાં તેમને અલગ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
અંતમાં તેમણે એક રાજકીય ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, રામ મંદિર પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમમાં આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિને આમંત્રણ ન મળવાનું પણ સરકારના વલણ પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
ગૃહમાં બોલતા તેમણે મુખ્યમંત્રી પર વધુ એક સવાલ કર્યો “નોર્થ ઈસ્ટના બધા રાજ્યોની વાત કરવામાં આવી, પરંતુ મણિપુર કેમ ભૂલી ગયા?”
UCC બિલ મુદ્દે હવે ગૃહમાં રાજકીય ટકરાવ વચ્ચે કોંગ્રેસે બિલને ચૂંટણી એજન્ડા ગણાવ્યો હતો.
