વેરાવળ નગરપાલિકામાં ₹1.5 કરોડની ગેરરીતિનો કોંગ્રેસનો ગંભીર આક્ષેપ, વિજિલન્સ તપાસની માંગ

પુંજા વંશના જણાવ્યા મુજબ, સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓના બજારભાવ કરતાં બે થી ત્રણ ગણાં વધુ દરે મટીરીયલ ખરીદવામાં આવ્યું છે, જે સીધો પ્રજાના પૈસાનો દુરુપયોગ ગણાય છે.

કોંગ્રેસનો વેરાવળ મનપા પર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આરોપ
કોંગ્રેસનો વેરાવળ મનપા પર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આરોપ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 10:38 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ફરી એકવાર રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે ભાજપ શાસિત વેરાવળ નગરપાલિકા પર અંદાજે ₹1.5 કરોડની નાણાકીય ગેરરીતિ થયાનો ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે. આ મુદ્દે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે જણાવ્યું કે, પાલિકાની લાઈટ અને પાણી પુરવઠા શાખામાં મોટા પાયે અનિયમિતતાઓ થઈ હોવાના પુરાવા માહિતી અધિકાર (RTI) હેઠળ પ્રાપ્ત દસ્તાવેજો માંથી સામે આવ્યા છે.

પુંજા વંશના જણાવ્યા મુજબ, સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓના બજારભાવ કરતાં બે થી ત્રણ ગણાં વધુ દરે મટીરીયલ ખરીદવામાં આવ્યું છે, જે સીધો પ્રજાના પૈસાનો દુરુપયોગ ગણાય છે. તેમણે દાવો કર્યો કે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવેલા હાઈમાસ્ટ ટાવર અને સ્ટ્રીટ લાઈટના કામોમાં પણ ગુણવત્તામાં ભેદભાવ જોવા મળ્યો છે. કેટલીક જગ્યાએ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું મટીરીયલ વપરાયું છે, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ નીચી કક્ષાનું સામાન વાપરીને ખર્ચ વધારવામાં આવ્યો છે.

કોંગ્રેસનો વેરાવળ મનપા પર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે, ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ગડબડ કરી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા કોન્ટ્રાક્ટરોને લાભ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આ રીતે નગરપાલિકાના કામોમાં પારદર્શિતાના અભાવને કારણે સરકારી નાણાંની ઉચાપત થઈ હોવાનું કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે. પુંજા વંશે સમગ્ર મામલે સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ વિજિલન્સ તપાસ કરવાની માંગણી કરી છે, જેથી હકીકત બહાર આવી શકે અને જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી થઈ શકે.

બીજી તરફ, વેરાવળ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પારસ મકવાણાએ કોંગ્રેસના તમામ આક્ષેપોને નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે પાલિકાના તમામ કામો નિયમિત ટેન્ડર પ્રક્રિયા મુજબ જ થાય છે અને કારોબારી સમિતિની મંજૂરી બાદ સૌથી ઓછા દર આપનાર એજન્સીને કામ ફાળવવામાં આવે છે. તેમ છતાં, જો કોઈ ગેરરીતિ સામે આવશે તો યોગ્ય તપાસ કરીને જવાબદાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એવી ખાતરી પણ આપી છે.

આ સમગ્ર મામલે હવે જિલ્લામાં રાજકીય તણાવ વધવાની સંભાવના છે. પ્રજામાં પણ આ મુદ્દે ચર્ચા તેજ બની છે. હવે વિજિલન્સ તપાસ થાય છે કે નહીં અને આક્ષેપોમાં કેટલું સત્ય છે, તે આવનારા દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.

