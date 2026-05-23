વઢવાણમાં તાલુકા પંચાયતના હોદ્દેદારોની નિમણૂક બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓ ગધેડા લઈને કેમ પહોંચ્યા?
વઢવાણમાં પણ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપ-પ્રમુખની નિમણૂક દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ ગધેડા લઈ અને તાલુકા પંચાયતની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.
Published : May 23, 2026 at 10:23 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલ મળી રહ્યા નથી. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો એ કપાસ ઉત્પાદનનું સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં હબ ગણાતો જિલ્લો છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનો સૌથી વધુ કપાસ ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર છે. ત્યારે કપાસ ઉત્પાદન કરવા માટે દર વર્ષે મે મહિનામાં ખેડૂતો દ્વારા વાવેતર કરવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષે નર્મદાની કેનાલો બંધ હાલતમાં છે, એટલે પિયત માટેનું પાણી નથી મળી રહ્યું. બીજી તરફ પૂરતું ખાતર પણ નથી મળી રહ્યું અને હવે ડીઝલની પણ અછત સર્જાઈ છે જેને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો વાવેતર કરી શક્યા નથી જેને લઈને ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેનો અને હોદ્દેદારોની નિમણૂક આપવામાં આવી છે. ત્યારે વઢવાણમાં પણ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપ-પ્રમુખની નિમણૂક દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ ગધેડા લઈ અને તાલુકા પંચાયતની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરી અને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. નેતાઓએ 'મતતો લઈ લીધા પરંતુ હવે ખેડૂતોની સામે જોવે અને તાત્કાલિક ડીઝલનો જથ્થો પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવે' તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી અને તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બન્યા બાદ પ્રથમ રજૂઆત સરકારમાં એ કરવામાં આવે તે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે ખાતર માટે લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડે છે, તો ડીઝલ માટે આખી રાત ખેડૂતોને પેટ્રોલ પંપો ઉપર વિતાવી પડી રહી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે.
ચૂંટણી પહેલા નેતાઓએ વાયદા આપ્યા હતા કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો નહીં કરવામાં આવે અને સ્ટોક પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ખેડૂતોને અને આમ જનતાને મળી રહેશે. પરંતુ ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા બાદ તેની પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ ગઈ હોવાનો પણ કોંગ્રેસના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો અને ગધેડા ઉપર બેસી અને ખાલી કેરબાઓ દેખાડી સૂત્રોચાર કરી અને તાલુકા પંચાયત ખાતે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
વઢવાણ તાલુકાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ શક્તિસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, હાલના તબક્કામાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે અને ખેતી દિન પ્રતિદિન મોંઘી બનતી જઈ રહી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે તે છતાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ-પેટ્રોલ પંપ ઉપર મળતું નથી. જેને લઇને વાવેતર નથી થઈ શક્યું. હાલના તબક્કામાં કેનાલો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને ખાતર પણ નથી મળી રહ્યું. ખાતરના ભાવમાં પણ પ્રતિ થેલી એ ₹700નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોની કમળ તૂટી રહી છે ત્યારે વઢવાણ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદ ગ્રહણ કર્યા બાદ સરકારમાં પત્ર લખી અથવા રૂબરૂ મુલાકાત લઇ અને ખેડૂતોને ડીઝલ મળી રહે ખાતરના ભાવમાં ઘટાડો થાય અને નર્મદાની કેનાલોમાં તાત્કાલિક પાણી શરૂ થાય તે અંગેની માંગણી કરવામાં આવે અને ખેડૂતોના પ્રશ્નના નિવેળા પ્રમુખ પદથી લાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
