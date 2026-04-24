કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટ કરીને અમરેલીના ઐતિહાસિક રાજમહેલનું ખાનગીકરણ ગામનું ગૌરવ ગીરવે મુકવાની ચેતવણી આપી
અમરેલીના ઐતિહાસિક વારસા સમાન રાજમહેલના ખાનગીકરણ અને હરરાજીના મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, પરેશ ધાનાણીએ ‘X’ પર સવાલ ઉઠાવ્યા, “વિકાસ માટે માત્ર ઐતિહાસિક ધરોહર જ બચી છે?”
Published : April 24, 2026 at 7:23 PM IST
અમરેલી: ઐતિહાસિક વારસા સમાન રાજમહેલની હરરાજી અને તેને “હેરીટેજ હોટલ” માં ફેરવવાના સરકારના નિર્ણય મામલે રાજકીય તાપમાન ગરમાયું છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર શ્રેણીબદ્ધ આકરા ટ્વીટ કરીને સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, વિકાસના નામે અમરેલીનું ગૌરવ ગીરવે મુકાય તેવા પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે.
ગાયકવાડ શાસન સમયનો ભવ્ય રાજમહેલ અમરેલીની શાન ગણાય છે. જે ઇમારતો સાથે લોકોની સંવેદના અને ઇતિહાસ જોડાયેલો છે, તેને વ્યાપારીકરણના નામે ખાનગી હાથોમાં સોંપવાનો વિરોધ કરતાં ધાનાણીએ લાલ આંખ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ઐતિહાસિક ધરોહર ખાનગીકરણ એ ગુજરાતનું ગૌરવ વેચવા બરાબર છે.
" "ગામનુ ગૌરવ, ગીરવે મુકાયુ""— Paresh Dhanani (@paresh_dhanani) April 24, 2026
"હેરીટેજ હોટલ" બનાવવા માટે
ગાયકવાડ રાજના ગૌરવ સમાન
"રાજમહેલ" ની હરરાજી..?
જ્યાં "મહાત્મા મુળદાસ" ના
બેસણા છે, ઈ ટાવરની ટોચે
"ચાની કીટલી"..?*
ભાઈ સૌ જાગતા રહેજો નહિતર,
આખુંય ગામ ગીરવે મુકાઈ જાશે.!
@મિશન_અમરવેલી_૨૦૨૬ pic.twitter.com/aZNAnpjXzi
ધાનાણીએ પોતાના ટ્વીટમાં અમરેલીના લોકોની લાગણીઓને વાચા આપતાં અનેક સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે પૂછ્યું, “શું વિકાસ માટે માત્ર ઐતિહાસિક ધરોહર જ બાકી રહી છે? મહાત્મા મુળદાસના બેસણાં ધરાવતા પવિત્ર સ્થળની ગરિમાનું શું? ઐતિહાસિક ટાવર પર ‘ચાની કીટલી’ મૂકવાનો વિચાર કોનો છે?” આ સવાલોએ સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા જગાવી છે.
પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટમાં ચેતવણી આપતા લખ્યું, “જાગતા રહેજો, નહીં તો આખું ગામ ગીરવે મુકાઈ જશે!” આ શબ્દોથી વિવાદ વધુ વકર્યો છે. ખાસ કરીને ટાવર પર ચાની કીટલી મૂકવાના મુદ્દે કરાયેલા કટાક્ષથી અમરેલીમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.
ગાયકવાડી શાસનની યાદ અપાવતા આ રાજમહેલ સાથે અમરેલીવાસીઓની પેઢીઓનો ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. મહાત્મા મુળદાસના ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળ અને રાજમહેલના ભાવિ અંગે ઉઠેલા સવાલોને પગલે લોકોમાં આક્રોશ છે. વિપક્ષ આ મુદ્દે આક્રમક બન્યો છે, ત્યારે સરકાર તરફથી કેવી સ્પષ્ટતા આવે છે તે જોવાનું રહેશે.
મુખ્ય મુદ્દાઓ:
મુદ્દો: ઐતિહાસિક રાજમહેલની હરરાજી અને ખાનગીકરણ.
નેતા: પરેશ ધાનાણી (પૂર્વ ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ).
માધ્યમ: X (ટ્વિટર) પર શ્રેણીબદ્ધ ટ્વીટ્સ.
મુખ્ય આરોપ: અમરેલીના ગૌરવ અને ઇતિહાસને ખાનગી હાથોમાં વેચવાનો પ્રયાસ.
