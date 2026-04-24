કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટ કરીને અમરેલીના ઐતિહાસિક રાજમહેલનું ખાનગીકરણ ગામનું ગૌરવ ગીરવે મુકવાની ચેતવણી આપી

ETV Bharat / state

અમરેલીના ઐતિહાસિક વારસા સમાન રાજમહેલના ખાનગીકરણ અને હરરાજીના મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, પરેશ ધાનાણીએ ‘X’ પર સવાલ ઉઠાવ્યા, “વિકાસ માટે માત્ર ઐતિહાસિક ધરોહર જ બચી છે?”

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 7:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: ઐતિહાસિક વારસા સમાન રાજમહેલની હરરાજી અને તેને “હેરીટેજ હોટલ” માં ફેરવવાના સરકારના નિર્ણય મામલે રાજકીય તાપમાન ગરમાયું છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર શ્રેણીબદ્ધ આકરા ટ્વીટ કરીને સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, વિકાસના નામે અમરેલીનું ગૌરવ ગીરવે મુકાય તેવા પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે.

ગાયકવાડ શાસન સમયનો ભવ્ય રાજમહેલ અમરેલીની શાન ગણાય છે. જે ઇમારતો સાથે લોકોની સંવેદના અને ઇતિહાસ જોડાયેલો છે, તેને વ્યાપારીકરણના નામે ખાનગી હાથોમાં સોંપવાનો વિરોધ કરતાં ધાનાણીએ લાલ આંખ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ઐતિહાસિક ધરોહર ખાનગીકરણ એ ગુજરાતનું ગૌરવ વેચવા બરાબર છે.

ધાનાણીએ પોતાના ટ્વીટમાં અમરેલીના લોકોની લાગણીઓને વાચા આપતાં અનેક સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે પૂછ્યું, “શું વિકાસ માટે માત્ર ઐતિહાસિક ધરોહર જ બાકી રહી છે? મહાત્મા મુળદાસના બેસણાં ધરાવતા પવિત્ર સ્થળની ગરિમાનું શું? ઐતિહાસિક ટાવર પર ‘ચાની કીટલી’ મૂકવાનો વિચાર કોનો છે?” આ સવાલોએ સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા જગાવી છે.

પરેશ ધાનાણીએ ટ્વીટમાં ચેતવણી આપતા લખ્યું, “જાગતા રહેજો, નહીં તો આખું ગામ ગીરવે મુકાઈ જશે!” આ શબ્દોથી વિવાદ વધુ વકર્યો છે. ખાસ કરીને ટાવર પર ચાની કીટલી મૂકવાના મુદ્દે કરાયેલા કટાક્ષથી અમરેલીમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.

ગાયકવાડી શાસનની યાદ અપાવતા આ રાજમહેલ સાથે અમરેલીવાસીઓની પેઢીઓનો ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. મહાત્મા મુળદાસના ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળ અને રાજમહેલના ભાવિ અંગે ઉઠેલા સવાલોને પગલે લોકોમાં આક્રોશ છે. વિપક્ષ આ મુદ્દે આક્રમક બન્યો છે, ત્યારે સરકાર તરફથી કેવી સ્પષ્ટતા આવે છે તે જોવાનું રહેશે.

મુખ્ય મુદ્દાઓ:

મુદ્દો: ઐતિહાસિક રાજમહેલની હરરાજી અને ખાનગીકરણ.

નેતા: પરેશ ધાનાણી (પૂર્વ ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ).

માધ્યમ: X (ટ્વિટર) પર શ્રેણીબદ્ધ ટ્વીટ્સ.

મુખ્ય આરોપ: અમરેલીના ગૌરવ અને ઇતિહાસને ખાનગી હાથોમાં વેચવાનો પ્રયાસ.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: અમરેલી જિલ્લાની કૃષ્ણગઢ તાલુકા પંચાયત સીટ આ વખતે કોણ જીતશે?
  2. ગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલા ભાજપનું જીતનું ખાતું ખૂલ્યું, તાપી, અમરેલી, કચ્છ, નવસારીમાં ઉમેદવારો થયા બિનહરીફ

TAGGED:

AMRELI RAJMAHAL AUCTION
PARESH DHANANI TWEETS
RAJMAHAL PRIVATIZATION CONTROVERSY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.