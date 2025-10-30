ખેડૂતોને સહાયની નહિ પરંતુ સહારાની જરૂર છે, કૃષિ પાકોમાં નુકસાનીના સર્વે પર કોંગ્રેસે સરકાર પર સાધ્યું નિશાન
રાજ્ય સરકારે નવો પરિપત્ર કરીને 20 દિવસમાં નુકસાનીનો સર્વે રાજ્યના કૃષિ વિભાગને પહોંચતો કરવાની વાત કરી છે.
Published : October 30, 2025 at 5:39 PM IST
જુનાગઢ : માવઠાનો વરસાદ ચારે તરફ સૌરાષ્ટ્રમાં વિનાશ કરી રહ્યો છે. આવા સમયે ખરીફ પાક લગભગ નષ્ટ થયો છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યની સરકાર અને કૃષિ પ્રધાનના નિવેદનો અલગ અલગ આવી રહ્યા છે. વરસાદ પડ્યા બાદ રાજ્ય સરકારે 7 દિવસમાં નુકસાનીનો સર્વે કરવાની વાત કરી છે, તો રાજ્ય સરકારે નવો પરિપત્ર કરીને 20 દિવસમાં નુકસાનીનો સર્વે રાજ્યના કૃષિ વિભાગને પહોંચતો કરવાની વાત કરી છે.
સમગ્ર મામલામાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ કિશાન સેલના પ્રમુખ પાલ આંબલીયાએ રાજ્ય સરકારની કૃષિ નીતિ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સરકાર ખેડૂતોની વાહ વાહી માટે મૌખિક આદેશો ગમતા કરે છે, પરંતુ જ્યારે તેનો અમલ કરવાનો આવે ત્યારે તે દિવસોમાં વધારો કરીને ખેડૂતોની ચિંતા અનેક ગણી વધારી રહી છે.
પાછલા એક અઠવાડિયાથી સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લામાં જાણે કે ચોમાસુ ફરી પાછું બેસી ગયું હોય તે પ્રકારના ચિંતાજનક દ્રશ્યો દરરોજ સામે આવી રહ્યા છે. હજુ પણ 2 દિવસ સુધી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે પાછલા દિવસોમાં થયેલા વરસાદ અને ત્યારબાદ ખરીફ પાકો જેવા કે મગફળી કપાસ સોયાબીન જેમાં મુખ્યત્વે મગફળીને પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે, ત્યારે સરકાર ખેડૂતોને સમયસર નુકસાનીની ભરપાઈ કરે તેની જગ્યા પર અલગ અલગ દિવસોના વાયદા કરીને ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરી રહી છે.
સરકારની મૌખિક સુચનાઓ મુજબ 7 દિવસમાં સમગ્ર નુકસાનીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવનાર હતી, પરંતુ પરિપત્રમાં તેને 20 દિવસનું કરીને સરકાર બે મોઢાની વાત કરી રહી છે, તેઓ આરોપ પ્રદેશ કોંગ્રેસ કિશાન મોરચાના પ્રમુખ પાલ આંબલીયાએ લગાવ્યો છે. અતિભારે વરસાદ પડતા રાજ્ય સરકારે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ધારાસભ્ય પ્રધાનો અને સંસદ સભ્યોને નુકસાનીનું આકલન કરવા માટે મોકલ્યા હતા.
આ તમામ લોકોએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત કરીને પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે, તેવો રિપોર્ટ રાજ્યની સરકારને કર્યો છે. આ રિપોર્ટ કરનારાઓમાં રાજ્ય સરકારના કેબિનેટ પ્રધાનો ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. હવે જ્યારે સરકારના જ મંત્રીઓ સ્થળ નિરીક્ષણ કરીને નુકસાની થઈ છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરે છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યની સરકાર સર્વે કરવા માટે વધારાના 20 દિવસ આપીને ખેડૂતોની ચિંતામાં 200 ગણો વધારો કરી રહી છે.
હવામાન વિભાગ પણ આપે છે વરસાદના પુરાવા
રાજ્ય અને દેશના હવામાન વિભાગ પાસે પણ કેટલા દિવસો દરમિયાન કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો તેની તમામ વિગત અને આંકડા સરકાર પાસે છે. આવી સ્થિતિમાં વરસાદ કેટલો પડ્યો છે, ને ક્યાં પડ્યો છે. તેના સર્વે કરવાની સરકારને જરૂર કેમ લાગે છે. આ સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિની મનસા છતી કરે છે, વધુમાં જે વિસ્તારના સર્વેના મગફળીમાં નુકસાન દર્શાવવામાં નથી આવતું. આ વિસ્તારની મગફળી રાજ્યની સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદશે કે કેમ તેવો વેધક સવાલ પણ પાલ આંબલીયાએ કર્યો છે.
સરકારના મૌખિક આદેશમાં સિંગના દાણાને નુકસાન હોય તો નુકસાની ગણવું
રાજ્યની સરકારે તમામ ગ્રામ સેવકોને મૌખિક આદેશો આપ્યા છે. જેમાં તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે વિસ્તારમાં માવઠાનો વરસાદ પડ્યો છે. આ જગ્યા પરની મગફળીના દાણામાં જો કોઈ પણ પ્રકારનુ નુકસાન હોય તો જ નુકસાની ગણી આવી સ્થિતિમાં સરકારે તમામ મગફળીને ટેકાના ભાવે ખરીદ કરવી જોઈએ હાલના સમયમાં ખેડૂતોને સહાયની નહિ ,પરંતુ સહારાની જરૂર છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યની સરકાર સર્વેના નાટક બંધ કરીને રાજ્યના ખેડૂતોના જે દેવા છે, તેને માફ કરીને સહાયની જગ્યાએ સહારો આપવો જોઈએ.
પાછલા 7 વર્ષથી ખરીદ સિઝનમાં આ જ પ્રકારે ખેડૂતો કેટલાક જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિ તો કેટલાક જિલ્લામાં માવઠાના વરસાદનો ભોગ બન્યા છે. જેથી ખેડૂતોની આવક ડબલ થવાની જગ્યા પર ચાર ગણી જાવક થઈ રહી છે. જેને ધ્યાને રાખીને રાજ્યની સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં ખેડૂતોનું દેવું માફ કરીને તમામ મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદવી જોઈએ તેવી વાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કિસાન સેલના અધ્યક્ષ પાલ આંબલીયાએ કરી છે.
