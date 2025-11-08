ETV Bharat / state

કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં પહોંચતા સરકાર પર પ્રહારો, સરકાર સહાયના નામે નાટક કરે છે: પ્રતાપ દુધાત

રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, પાલ આંબલિયા સહિતના નેતાઓ ટ્રેક્ટર મારફતે અમરેલીના આંગણે રાજકમલ ચોકમાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ ધરણા પ્રદર્શનમાં પહોંચ્યા.

કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં
કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : અમરેલી જિલ્લામાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ આંદોલન છેલ્લા 6 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે. આજે સોમનાથથી નીકળેલી કિસાન આક્રોશ યાત્રા અમરેલી પહોંચી હતી. રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, પાલ આંબલિયા સહિતના નેતાઓ ટ્રેક્ટર મારફતે અમરેલીના આંગણે રાજકમલ ચોકમાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ ધરણા પ્રદર્શનમાં પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન દેવા માફી જ ખેડુતોનો ઈલાજ છે, દેવા માફીથી જ ખેડૂતો ફરી બેઠા થઈ શકે તેવા સુર કોંગી નેતાઓએ કર્યા હતા. ધરણા પ્રદર્શન પૂર્ણ કરીને પદયાત્રામાં શક્તિસિંહ ગોહિલ, પૂર્વ નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણી, કોંગી નેતા પ્રતાપ દુધાત, પાલ આંબલિયા, લલીત વસોયા, જેનીબેન ઠુમ્મર સહિતના ખેડૂતો સુત્રોચાર કરતા કરતા અમરેલી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.

કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં (ETV Bharat Gujarat)

દેવા માફીની માંગ સાથે ખેડૂતોએ સ્પર્શતા 15 મુદ્દાઓ રજૂ કરીને કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને ખેડૂતોની વેદનાઓ વ્યક્ત કરીને ખેડૂતોનો અવાજ બનીને સરકાર સુધી રજૂઆત કરવાની લાગણીઓ કોંગી નેતાઓએ કરી હતી. રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ખેડૂતોના દેવા માફ કરીને જગતના તાતે કમોસમી માવઠાના મારથી આત્મહત્યા કરેલ ખેડૂતોને 25 લાખનું વળતર અને ખેડૂત પરિવારને એક સરકારી નોકરી આપવાની માંગ કરી હતી.

કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં
કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં (ETV Bharat Gujarat)

સરકાર સહાયના નામે નાટક કરે છે - પ્રતાપ દુધાત

કિસાન આક્રોશ યાત્રા સાથે ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ આંદોલન કરતા નેતા પ્રતાપ દુધાતે કહ્યું કે, સરકાર સહાયના નામે નાટક કરીને ખેડૂતોની મજાક કરી છે. સરકારે દેવા માફી કરવી પડશે. નહિંતર અમરેલીથી ખેડૂતોની દેવા માફીની લડાઈ આખા ગુજરાતમાં ફરશે અને ભાજપના ધારાસભ્યોએ દેવા માફીના પત્ર પાઠવ્યા તેને અભિનંદન પણ દુધાતે પાઠવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

  1. ખેડૂતો માટે 10 હજાર કરોડના રાહત-સહાય પેકેજની જાહેરાત, જુઓ નવસારીના ખેડૂતોએ શું કહ્યું
  2. રાજ્ય સરકારના 10 હજાર કરોડના રાહત પેકેજથી જુનાગઢના ખેડૂતો નાખુશ, સહાયને માત્ર ટુકડા સમાન ગણાવી

TAGGED:

CONGRESS KISAN AKROSH YATRA
KHETI SATYAGRAHA MOVEMENT
AMRELI CONGRESS
PRATAP DUDHAT
CONGRESS KISAN AKROSH YATRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.