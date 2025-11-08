કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં પહોંચતા સરકાર પર પ્રહારો, સરકાર સહાયના નામે નાટક કરે છે: પ્રતાપ દુધાત
રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, પાલ આંબલિયા સહિતના નેતાઓ ટ્રેક્ટર મારફતે અમરેલીના આંગણે રાજકમલ ચોકમાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ ધરણા પ્રદર્શનમાં પહોંચ્યા.
Published : November 8, 2025 at 8:25 PM IST
ગીર સોમનાથ : અમરેલી જિલ્લામાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ આંદોલન છેલ્લા 6 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે. આજે સોમનાથથી નીકળેલી કિસાન આક્રોશ યાત્રા અમરેલી પહોંચી હતી. રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, પાલ આંબલિયા સહિતના નેતાઓ ટ્રેક્ટર મારફતે અમરેલીના આંગણે રાજકમલ ચોકમાં ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ ધરણા પ્રદર્શનમાં પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન દેવા માફી જ ખેડુતોનો ઈલાજ છે, દેવા માફીથી જ ખેડૂતો ફરી બેઠા થઈ શકે તેવા સુર કોંગી નેતાઓએ કર્યા હતા. ધરણા પ્રદર્શન પૂર્ણ કરીને પદયાત્રામાં શક્તિસિંહ ગોહિલ, પૂર્વ નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણી, કોંગી નેતા પ્રતાપ દુધાત, પાલ આંબલિયા, લલીત વસોયા, જેનીબેન ઠુમ્મર સહિતના ખેડૂતો સુત્રોચાર કરતા કરતા અમરેલી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.
દેવા માફીની માંગ સાથે ખેડૂતોએ સ્પર્શતા 15 મુદ્દાઓ રજૂ કરીને કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને ખેડૂતોની વેદનાઓ વ્યક્ત કરીને ખેડૂતોનો અવાજ બનીને સરકાર સુધી રજૂઆત કરવાની લાગણીઓ કોંગી નેતાઓએ કરી હતી. રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ખેડૂતોના દેવા માફ કરીને જગતના તાતે કમોસમી માવઠાના મારથી આત્મહત્યા કરેલ ખેડૂતોને 25 લાખનું વળતર અને ખેડૂત પરિવારને એક સરકારી નોકરી આપવાની માંગ કરી હતી.
સરકાર સહાયના નામે નાટક કરે છે - પ્રતાપ દુધાત
કિસાન આક્રોશ યાત્રા સાથે ખેતી બચાવો સત્યાગ્રહ આંદોલન કરતા નેતા પ્રતાપ દુધાતે કહ્યું કે, સરકાર સહાયના નામે નાટક કરીને ખેડૂતોની મજાક કરી છે. સરકારે દેવા માફી કરવી પડશે. નહિંતર અમરેલીથી ખેડૂતોની દેવા માફીની લડાઈ આખા ગુજરાતમાં ફરશે અને ભાજપના ધારાસભ્યોએ દેવા માફીના પત્ર પાઠવ્યા તેને અભિનંદન પણ દુધાતે પાઠવ્યા હતા.
