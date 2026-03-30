'ગુજરાતની પ્રજા પરિવર્તન ઇચ્છે છે', વડગામમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા અમિત ચાવડાનો હુંકાર
બનાસકાંઠામાં કન્ટેનરો ભરીને દારુ ઠલવાય છે, કોના આશીર્વાદથી આટલી છૂટ- અમિત ચાવડા
Published : March 30, 2026 at 10:15 AM IST
પાલનપુર: આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે કમર કસી છે. વડગામ ખાતે કોંગ્રેસનું જન વિશ્વાસ સમ્મેલન યોજવામાં આવ્યું હતું જેમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા હાજર રહ્યા હતા. અમિત ચાવડાએ આ દરમિયાન ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા હતા અને લોકો પરિવર્તન ઇચ્છતા હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
ગુજરાતની પ્રજા ભાજપના શાસનથી ત્રસ્ત- અમિત ચાવડા
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં ભાજપના શાસનથી લોકો ત્રસ્ત છે હેરાન છે અને પરિવર્તન માટે સંકલ્પ કરી ચુક્યા છે. જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન અમે આખા ગુજરાતમાં ફર્યા ત્યારે લોકો પરિવર્તન માટેનો શંખનાદ પણ થતો હતો. વડગામમાં જીગ્નેશ મેવાણીના નેતૃત્ત્વમાં અનેક આગેવાન-કાર્યકર કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. બનાસકાંઠામાં જે રીતે પરિસ્થિતિ છે આટલો બધો વિરોધ-આંદોલન થયા હોવા છતા પોલીસ થોડા દિવસ માટે હપ્તા લેવાનું બંધ કરે, થોડા દિવસ માટે દારુ બંધ થાય અને પછી દારૂની રેલમછેલ થાય. પોલીસની કસ્ટડીમાંથી ઊંદરો ડ્રગ્સ ગુમ કરી દે છે, દર મહિને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દારુ કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં પકડાય છે. સરહદી જિલ્લાઓમાં કન્ટેનરો ભરીને દારુ આવે છે, કોના આશીર્વાદથી, કોના લાભાર્થે આટલી છૂટ છે.
ચૂંટણી પુરી થતા જ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ 100ને પાર જશે- અમિત ચાવડા
અમિત ચાવડાએ હાલમાં ઈરાન ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અંગે પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું. અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે હાલમાં બંગાળ, કેરળ અને આસામમાં ચૂંટણી છે જેના કારણે ભાવ નથી વધી રહ્યા જેવી ચૂંટણી પૂરી થશે કે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ 100ના પાર થઈ જશે. આવનારા દિવસોમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને લોકો રસ્તા પર ઉતરવાના છે, લોકો બધી જ રીતે લડાઈ લડી રહ્યા છે. પોલીસના અમાનુષ અત્યાચાર સામે પણ લોકો હવે બોલવા લાગ્યા છે. જે રીતે રાજકોટમાં જીગ્નેશભાઈએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે, આવનારા દિવસોમાં કાયદો હાથમાં લેનારા કોઈપણ પોલીસ વાળાને છોડવામાં નહીં આવે તેવી પણ હું આ મંચ ઉપરથી ખાતરી આપું છું.
વડગામમાં 60થી વધુ લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા
વડગામ ખાતે યોજાયેલા જનવિશ્વાસ સંમેલનમાં ગોવિંદ ચૌધરી સહિત ચૌધરી સમાજના 60 જેટલા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા અને અમિત ચાવડાના હસ્તે ખેસ ધારણ કર્યો હતો. અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, સ્થાનિક સ્વરાજય ચૂંટણીનું રણશિંગુ વડગામથી ફૂંકાયું છે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કોંગ્રેસ પોતાના બળ પર જ લડશે, કોઈ પણ પાર્ટી સાથે ગઠબંધન નહીં કરે. તેમણે કહ્યું કે આજે લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે, તેમનું કોંગ્રેસમાં સ્વાગત છે.
