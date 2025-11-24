પાલનપુર પહોંચી 'જન આક્રોશ યાત્રા', સાંસદ ગેનીબેને કહ્યું-"કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં ગયેલા પસ્તાય છે"
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર ફરી ભાજપ પર વરસ્યા, તેમને ભાજપને સંગ્રહ કરવાનું ગોડાઉન ગણાવ્યું અને ભાજપમાં ગયેલા લોકોને પસ્તાવો હોવાનું નિવેદન આપ્યું છે.
બનાસકાંઠા : કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા વાવ થરાદ જિલ્લાના ધરણીધર ઢીમાથી 21 નવેમ્બરે જન આક્રોશ યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે, જે રવિવારના રોજ પાલનપુર પહોંચી હતી. જ્યાં સૌપ્રથમ જિલ્લા કોંગ્રેસ ભવનનું અમિત ચાવડાના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારને આડે હાથે લઇ ગંભીર પ્રહાર કરતા અમિત ચાવડાએ મંચ પરથી કહ્યું, "પાણી નથી મળતું, પરંતુ દારૂ મળે છે. સરકારી કચેરીઓમાં દક્ષિણા વગર કોઈ જ કામ નથી થતું. પોલીસ હપ્તા ઉઘરાવે છે અને તિજોરી ભરવાવાળા ગાંધીનગરમાં બેઠા છે.
ભાજપ પર વરસ્યા સાંસદ ગેનીબેન
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ કોંગ્રેસ પક્ષ છોડીને ભાજપમાં જોડાનાર કોંગ્રેસના જુના લોકોને યાદ કર્યા, અને તેઓ હાલમાં પસ્તાય છે તેવું નિવેદન આપ્યું છે. ગેનીબેન ઠાકોરે ભાજપને સંગ્રહ કરવાનું ગોડાઉન હોવાનું કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "પહેલા ઘરનો છોકરો વ્હાલો હોય અને પછી પારકા વ્હાલા હોય, મંદિર ખરાબ નથી હોતું ક્યારેક ભુવો ખરાબ આવી જાય છે." આ રીતે સાંસદ ગેનીબેને કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાનાર લોકો પર પ્રહાર કર્યા છે.
'જન આક્રોશ યાત્રા' પાલનપુર પહોંચી
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઢીમાથી શરૂ થયેલી જન આક્રોશ યાત્રા ગામે ગામ ફરી રહી છે. ત્યારે રવિવારના રોજ પાલનપુર ખાતે જન આક્રોશ યાત્રા આવી પહોંચતા લોકોએ ઉમળકાભેર કોઝી વિસ્તારમાં તેનું સ્વાગત કર્યું હતું. અમિત ચાવડા અને બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કોઝી વિસ્તારમાં મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમાને ફૂલહાર કર્યા હતા, જે બાદ આ યાત્રા પાલનપુરના જાહેર માર્ગ પર આગળ વધી હતી.
ગુજરાત કોંગ્રેસની "જન આક્રોશ યાત્રા" : 21 નવેમ્બરના રોજ વાવ થરાદ જિલ્લાના ધરણીધર ઢીમાથી શરૂ થયેલી જન આક્રોશ યાત્રા 3 ડિસેમ્બરે પૂરી થશે. એટલે કે 60 દિવસ સુધી કોંગ્રેસ જન આક્રોશ યાત્રા કાઢી ગુજરાતના ગામે ગામ ફરી શોષિત લોકોના પ્રાણ પ્રશ્નો અને ખેડૂતોની વેદનાનો અવાજ બનવાનો પ્રયાસ કરશે.
હાલમાં કોંગ્રેસ જન આક્રોશ યાત્રા થકી વર્તમાન સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. દરેક તાલુકામાં સભા સંબોધી વર્તમાન સરકારની નીતિઓ, તેમના કામો અને સરકારના વાયદાઓને લઈ જાહેર મંચ પરથી આકરા નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના પ્રદેશ નેતાઓ જન આક્રોશ યાત્રામાં જોડાયા છે. તેઓ દારૂ, ડ્રગ્સ અને કાયદાની કથળેલી પરિસ્થિતિના આક્ષેપો કરી આક્રમક નિવેદનો આપી રહ્યા છે.
સરકારની નિષ્ફળતાઓ ગણાવી : કમોસમી વરસાદમાં ખેડૂતોને વળતર આપવાની વાત હોય કે તેમના દેવા માફ કરવાની વાત હોય, કોંગ્રેસ દરેક મુદ્દાઓને ઉઠાવી રહી છે. દારૂ અને ડ્રગ્સના વેચાણને લઈને યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું હોવાના આરોપ કોંગ્રેસ નેતાઓ વર્તમાન સરકાર પર લગાવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ જાહેરમાં મંચ પરથી વર્તમાન સરકારની નિષ્ફળતાઓ ગણાવી રહ્યા છે. ગામેગામ કોંગ્રેસ દ્વારા આક્રોશ યાત્રા કાઢીને લોકો વચ્ચે પહોંચી તેમના પ્રશ્નો જાણી સરકારને ટોણો મારવામાં આવી રહ્યો છે.
