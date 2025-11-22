ETV Bharat / state

'ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનાવો, ધાનેરાને પાણી ના મળે તો ક્યારેય કોંગ્રેસને વોટ ન આપતા', ગેનીબેન ઠાકોર

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશના નેતાઓ અને કેન્દ્રીય નેતાઓની આગેવાનીમાં બનાસકાંઠાના ઢીમાથી કોંગ્રેસે જન આક્રોશ યાત્રા કાઢી છે.

બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા
બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 10:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: ગુજરાત કોંગ્રેસે પ્રદેશ કોંગ્રેસ નેતાઓની આગેવાનીમાં વાવ થરાદ જીલ્લાના ઢીમાથી જન આક્રોશ યાત્રા નીકાળી છે. જે આજે બીજા દિવસે ધાનેરા ખાતે પહોંચી. જેમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા હતા. ગેનીબેને કહ્યું કે, એક વાર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનાવો અને જો પછી ધાનેરાને પાણી ન મળે તો ક્યારે તમે કોંગ્રેસને વોટ ન આપતા. ગેબીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, ખેડૂતોને ખાતર નથી મળતું પરંતુ દારૂ સહેલાઈથી મળી રહ્યો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પર નિશાન તાકી કહ્યું દિલ્હીમાં 11 વર્ષથી અને ગાંધીનગરમાં 30 વર્ષથી બેઠા છે છતાં કોઈ સાંભળતું નથી.

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશના નેતાઓ અને કેન્દ્રીય નેતાઓની આગેવાનીમાં બનાસકાંઠાના ઢીમાથી કોંગ્રેસે જન આક્રોશ યાત્રા કાઢી છે. ખેડૂતોના હિતમાં અને શોષિત લોકોના વિવિધ પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કોંગ્રેસ દ્વારા ગામેગામ જન આક્રોશ રેલી દ્વારા લોકોની વચ્ચે પહોંચીને સભાઓ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે બીજા દિવસે કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા ધાનેરા ખાતે પહોંચી હતી. જ્યાં જાહેર મંચ પરથી સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સંબોધન કર્યું હતું. એટલું જ નહીં તમને કહ્યું કે, તમે એકવાર કોંગ્રેસની સરકાર ગુજરાતમાં બનાવો અને ધાનેરાને પાણી ન મળે તો ફરી ક્યારે તમે કોંગ્રેસને વોટ ન આપતા આ પ્રકારનું નિવેદન સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે આપ્યું છે.

બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, ખેડૂતોને ખાતર નથી મળી રહ્યું પરંતુ દારૂ સહેલાઈથી મળી રહ્યો છે. ધાનેરા પાણી કરતાં દારૂ વધારે છે જેનાથી યુવાધન બરબાદ થાય છે અને એના માટે જવાબદાર સરકાર છે. ગેબીબેન ઠાકોર આટલે ના રોકાયા તેમને કહ્યું કે, નીચલા અધિકારીઓની ગમે તેવી ઈચ્છા શક્તિ હોવા છતાં જેનો રાજા જ ભક્ષક બન્યો હોય ત્યાં પ્રજાનું રક્ષણ ન થાય. સરકાર ધારે તો બધું જ થઈ શકે છે, પોલીસના હાથ બંધાયેલા છે તો ક્યાંક હપ્તા રાજ ચાલે છે. પોલીસ ધારે તો 12 કલાકમાં દારૂ બંધ કરી શકે છે. ગેનીબેન ઠાકોરે જાહેર મંચ ઉપરથી દારૂના વેચાણ સામે તીખા પ્રહારો કર્યા હતા.

ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, કોંગ્રેસે સૌથી પહેલા ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાનું મોટું કામ કર્યું છે. જોકે આ સરકાર ના તો પાણી આપે છે નાતો ખાતર આપે છે. ખેડૂતો દેવા નીચે દબાયા છે. એકવાર તમે કોંગ્રેસની સરકાર બનાવો તો કોંગ્રેસે ખેડૂતોના દેવા માફ કરશે. જ્યારે દસ વર્ષ પહેલા કેન્દ્રમાં સોનિયા ગાંધી અને મનમોહનસિંહની સરકાર હતી ત્યારે 71 લાખ કરોડના દેવા માફ કરવામાં આવ્યા હતા. ગેનીબેન ઠાકોરે જાહેર મંચ ઉપરથી કોંગ્રેસની સરકાર બનાવવા માટે લોકોને હાકલ કરી છે.

ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પણ કેન્દ્ર સરકાર પર વરસ્યા હતા. તેમને કહ્યું કે, 30 વર્ષથી ગાંધીનગરમાં આ લોકો બેઠા છે પહેલા કહેતા હતા કે દિલ્હીની સરકાર કામ નથી કરવા દેતી. જોકે ત્રીજી વખત નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા છે. ત્રીસ વર્ષથી ગાંધીનગરમાં બેઠા છો. 11 વર્ષથી દિલ્હીમાં બેઠા પ્રજાના પૈસા છે પ્રજા તકલીફમાં છે પ્રજા આત્મહત્યા કરે છે પરંતુ તમે એનું સાંભળવા વાળા નથી. યુવાઓ ભરતીનું પેપર આપવા જાય તો પેપર ફૂટી જાય છે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાય તો ભેદભાવ થાય છે અને જો કદાચ નોકરીનો કાગળ આવે તો ફિક્સ પગારના કોન્ટ્રાક્ટના નામે ગુજરાતના યુવાનોનું શોષણ થાય છે.

ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રથમ ચરણમાં જન આક્રોશ યાત્રા 21 નવેમ્બરથી વાવ થરાદના ઢીમાથી શરૂ કરવામાં આવી છે. જે 3 ડિસેમ્બર સુધી એટલે કે 60 દિવસ સુધીમાં ગુજરાત ભરમાં ગામેગામ ફરશે અને ખેડૂતોનો અવાજ બનશે. સાથે જ દરેક લોકોના પ્રશ્નો સાંભળી જાહેર સભાઓને સંબોધશે. એટલે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને વધુમાં વધુ મજબૂત બનાવવા સાથે તમામ શોષિત અને ખેડૂતોનો અવાજ બનીને ગામેગામ કોંગ્રેસ હાલ નીકળી છે ત્યારે ઠેર ઠેર કોંગ્રેસને ભારે જન સમર્થન પણ હાલ મળી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદમાં બનેલી ધજા અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ફરકાવવામાં આવશે, જાણો કોણે બનાવી ધજા?
  2. ગોધરામાં BLOએ આપઘાતની ધમકી સાથે વીડિયો વાઈરલ કર્યો, SIRની કામગીરીમાં અધિકારીઓ ત્રાસ આપતા હોવાનો આરોપ

TAGGED:

MP GENIBEN THAKOR
GUJARAT CONGRESS JAN AKROSH YATRA
BANASKANTHA CONGRESS
AMIT CHAVDA
CONGRESS JAN AKROSH YATRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.