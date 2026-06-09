મોંઘવારી અને ભ્રષ્ટાચારના વિરોધમાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ રેલી, શામળાજી મંદિરમાં બેસી ભગવાનને કરી પ્રાર્થના
યાત્રાધામ શામળાજીમાં આજરોજ મોટીસંખ્યામાં કોંગ્રેસી કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સુત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને ધરણાં પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : June 9, 2026 at 6:53 PM IST
અરવલ્લી: હાલ મોંઘવારી એ માજા મૂકી છે. દિવસે દિવસે પેટ્રોલ-ડીઝલ, ખાદ્ય ચીજો, ગેસ તમામ બાબતે મોંઘવારી વધતી જાય છે. ત્યારે આ મોંઘવારીને કાબુમાં લેવા માટે સરકારને ઘેરવા રાજકીય પક્ષો પણ મેદાનમાં આવ્યા છે. શામળાજી તાલુકા કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી અને ભ્રષ્ટચારના વિરોધમાં રેલી યોજીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
શામળાજી તાલુકા કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણાં અને રેલી યોજી હતી
યાત્રાધામ શામળાજીમાં આજરોજ મોટીસંખ્યામાં કોંગ્રેસી કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સુત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને ધરણાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. શામળાજી તાલુકાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય કુંદનબેન ડામોર, સુરેશ ભાઈ નિનામા, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય વનરાજ ડામોર, રાહુલ ગામેતી, સાગર નિનામા, કાનાભાઇ ખાંટ તથા કોંગ્રેસના તાલુકા પંચાયતનાં સદસ્યો તથા તાલુકામાંથી મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસી કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રેલી કાઢ ને શામળીયાનાં દરબારમાં જઈને ભગવાન શામળીયાને પ્રાર્થના કરી હતી કે આમ જનતાને આ મોંધવારી, ભ્રષ્ટાચારી સરકારથી છુટકારો મળે.
મોંઘવારીથી લોકોને મુક્તિ અપાવવા ભગવાનને પ્રાર્થના
આ અંગે શામળાજી તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ વધતી જતી મોંઘવારી, NEET પેપર લીક અને વધતા જતા ભ્રષ્ટાચારના વિરોધમાં રેલી યોજી અને શામળાજી મંદિરના ચોકમાં બેસી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે અને જો મોંઘવારી દૂર નહીં થાય તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. એવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.
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