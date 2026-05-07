'કોંગ્રેસને હરાવવાનું કામ કોંગ્રેસ જ કરે છે', આંતરિક વિખવાદ પર ગુલાબસિંહ રાજપૂતનું નિવેદન

ડીસામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પછી કોંગ્રેસનો આભાર દર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 9:15 PM IST

પાલનપુર: કોંગ્રેસમાં આંતરિક જૂથવાદને લઇને બનાસકાંઠાના જિલ્લા પ્રદેશ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સ્ફોટક નિવેદન આપ્યું છે. ડીસામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે, કોંગ્રેસને હરાવવાનું કામ કોંગ્રેસ જ કરે છે.

ડીસામાં કોંગ્રેસનો આભાર દર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે, "કોંગ્રેસને કોંગ્રેસ જ હરાવે છે, બીજુ કોઇ હરાવતું નથી. કોંગ્રેસને કોંગ્રેસ સિવાય બીજું કોઇ હરાવી શકતું નથી. છેલ્લી ઘડી સુધી ટિકિટની રાહ જોવાની અને છેલ્લી ઘડી સુધી લોબિંગ કરવાની, પછી ટિકિટ મળે તો ઠીક અને ના મળે તો પછી હરાવવાનું કામ કરવાનું." ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે બનાસકાંઠાનો ઇતિહાસ રહ્યો છે કે કોંગ્રેસને નુકસાન થયું હોય તો એ કોંગ્રેસના જ લોકોએ કર્યું છે અન્ય કોઇ બહારના વ્યક્તિ આવતા નથી.

બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં હારનું દર્દ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે,'આ વખતે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોંગ્રેસે જિલ્લા પંચાયતની સત્તા ગુમાવી છે. મોટાભાગની બેઠકો પણ કોંગ્રેસે ખોવાનો વારો આવ્યો છે.' ગુલાબસિંહ રાજપૂતે આ હાર માટે પોતાના જ પક્ષના લોકોને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસને હરાવવાવાળા વ્યક્તિઓ કોઇ બહારના નહીં પરંતુ કોંગ્રેસના જ વ્યક્તિઓ છે જે કોંગ્રેસને હરાવે છે.ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે, આંતરિક જૂથબંધીના કારણે કોંગ્રેસ હારે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના કોંગ્રેસ પ્રમુખે હારના કારણો સમજાવતા કહ્યું કે, ઉમેદવારો છેલ્લે સુધી ટિકિટની માંગણી કરવા આવે છે. ટિકિટ માટે ખેંચતાણ અને લોબિંગ કરવામાં આવે છે. એક ઉમેદવારને ટિકિટ મળે ત્યારે અન્ય લોકો ઘરે બેસી જાય છે અને પક્ષ વિરોધી કામગીરી કરીને કોંગ્રેસને હરાવવાનું કામ કરે છે. ચૂંટણી પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું કે, ઘણી સીટ કોંગ્રેસ માત્ર 100-200 મતોથી હારી છે અને તાલુકા પંચાયતમાં માત્ર 10-20 મતોથી હાર થઈ છે અને આ જ કારણે ડીસાની અનેક બેઠકો પર હાર થઈ છે. જો ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાની વ્યવસ્થા મજબૂત હોત તો પરિણામ કંઈક અલગ જ આવત. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ટિકિટ ફાળવણીમાં જો કોઈ ભૂલો રહી ન હોત તો આજે જિલ્લા પંચાયતનુ શાસન કોંગ્રેસ પાસે હોત.

