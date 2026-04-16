ભરૂચ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસમાં આંતરિક મતભેદો ખુલ્લા: મુમતાઝ પટેલની પોસ્ટથી રાજકીય ગરમાવો વધ્યો

Published : April 16, 2026 at 2:38 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ચાલી રહેલી ચૂંટણી વચ્ચે રાજકીય ગરમાવો વધુ તેજ બન્યો છે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પક્ષમાં આંતરિક સ્થિતિને લઈને હવે ખુલ્લેઆમ ચર્ચાઓ થવા લાગી છે. આ ચર્ચાઓને વધુ વેગ ત્યારે મળ્યો જ્યારે મુમતાઝ પટેલ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટ સામે આવી. તેમની આ પોસ્ટ બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા અને ચર્ચાનો માહોલ ગરમાયો છે.

મુમતાઝ પટેલે પોતાની પોસ્ટમાં પાર્ટીની અંદર એકતા ન હોવાનો મુદ્દો સ્પષ્ટ રીતે ઉઠાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે જો સંગઠનમાં એકજૂટતા નહીં હોય તો પ્રચાર કરવાનો કોઈ ખાસ અર્થ રહેતો નથી. ચૂંટણી જેવી મહત્વપૂર્ણ ઘડીએ પક્ષના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરો એક દિશામાં કાર્ય કરે તે જરૂરી છે, નહીં તો તેનો સીધો અસર પરિણામ પર પડી શકે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ચૂંટણી જીતવા માટે માત્ર પ્રચાર પૂરતો નથી, પરંતુ મજબૂત સંગઠન પણ એટલું જ મહત્વનું છે. પાર્ટીના અંદરના મતભેદો અને ગેરસમજો દૂર કર્યા વગર સફળતા મેળવવી મુશ્કેલ બની શકે છે. આ પ્રકારની ખુલ્લી ટિપ્પણીને કારણે કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ હોવાના સંકેતો હવે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે.

રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે ચૂંટણી દરમિયાન આ પ્રકારની પોસ્ટ પાર્ટી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તે કાર્યકરોમાં ગેરસમજ અને નિરાશા ફેલાવી શકે છે. સાથે જ વિરોધી પક્ષોને પણ આ મુદ્દાને રાજકીય રીતે ભુનાવવાનો મોકો મળી શકે છે.

હાલ સુધી આ મુદ્દે કોંગ્રેસના અન્ય કોઈ મોટા સ્થાનિક નેતાઓ દ્વારા સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. પરંતુ અંદરખાને ચર્ચાઓ ચાલી રહી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પક્ષ આ મુદ્દાને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે અને શું સંગઠનને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવે છે કે નહીં.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે ભરૂચની ચૂંટણીને વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે. આગામી દિવસોમાં પક્ષની અંદરથી કોઈ સ્પષ્ટ નિવેદન આવે છે કે નહીં અને તેનો ચૂંટણી પર શું અસર પડે છે તે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

