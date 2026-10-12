ગુજરાતમાં રાજકીય ઘમાસાણ: વોટ ચોરી મુદ્દે કોંગ્રેસ આક્રમક, રાહુલ ગાંધીના વિરોધમાં ભાજપનો મહિલા મોરચો મેદાને
ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપ લગાવીને એક તરફ કોંગ્રેસ વિરોધ કરી રહ્યું છે, તો બીજી બાજુ ભાજપના મહિલા મોરચાએ પણ મોરચો ખોલ્યો છે.
Published : October 12, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 9:12 PM IST
સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ, બોટાદ, જૂનાગઢઃ ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે. એક તરફ ચૂંટણી તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ભાજપ મહિલા મોરચાએ મોરચો ખોલ્યો છે. રાજ્યના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં રેલીઓ, ધરણા, ભારે સૂત્રોચ્ચાર અને પોલીસ સાથે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.
ગુજરાત કોંગ્રેસે વોટ ચોરીના મુદ્દાને લઈને રાજ્ય વ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બોટાદ અને જામનગર સહિતના સ્થળો પર ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે જૂનાગઢ અને પાટણમાં ભાજપના મહિલા મોરચાએ રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
બોટાદમાં પોલીસના વાહનો ખૂટ્યા, રિક્ષામાં લઈ જવાયા કોંગ્રેસના કાર્યકરો
બોટાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વોટ ચોરીના મુદ્દે સરકાર અને ચૂંટણી તંત્ર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યોતિગ્રામ સર્કલથી શરૂ થયેલી રેલીમાં જિલ્લા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.રેલી દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ 'વોટ ચોર ગદ્દી છોડો'ના નારા લગાવી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કોંગ્રેસે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માગ કરી હતી. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બોટાદ પોલીસે કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.અટકાયતમાં પોલીસના વાહનો ઓછા પડતા રિક્ષામાં કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
પાટણમાં પોલીસ અને MLA કિરીટ પટેલ વચ્ચે ઝપાઝપી
પાટણમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નામનો સૂત્રોચ્ચાર કરીને ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સ્થિતિ કાબૂ બહાર ન જાય તે માટે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી અને 10થી વધુ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે કોંગ્રેસના કાર્યકરોને ડિટેઇન કરી બી ડીવીજન પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાતા પાટણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પણ બી ડીવીજન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. પોલીસે તેમને રોકતા બંને વચ્ચે ઝપાઝપીના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા.
પાટણમાં ભાજપની મહિલા કાર્યકરોએ શાહી ફેંકતા બિચક્યો મામલો
એક તરફ કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન તો બીજી બાજુ પાટણ જિલ્લા ભાજપ મહિલા મોરચાની મહિલાઓ પણ રેલી યોજી હતી અને કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે રાહુલ ગાંધીના વિરોધ પ્રદર્શન માટે એકત્ર થઈ હતી. આ દરમિયાન ભાજપ મહિલા કાર્યકરોએ કોંગ્રેસની મહિલા કાર્યકરો પર શાહી ફેંકતા મામલો બિચક્યો હતો. બંને પક્ષની મહિલા કાર્યકરો વચ્ચે ભારે હોબાળો થતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને શાહી ફેંકનાર મહિલા તેમજ પુરુષ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરવા જતા કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ પોલીસનો પણ વિરોધ નોંધાવતા ભારે ઘર્ષણની સ્થિતિ પેદા થઈ હતી.
અરવલ્લીના મોડાસામાં કોંગ્રેસનું ઉગ્ર પ્રદર્શન, જ્ઞાનેશ કુમારનું માગ્યું રાજીનામું
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના વિરોધમાં અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મોડાસા ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પ્લેકાર્ડ અને બેનરો સાથે એકત્ર થઈ ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશકુમારના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. હાથમાં પ્લેકાર્ડ અને બેનરો લઈને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ચૂંટણી પંચની કામગીરી સામે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.
હિંમતનગરમાં રેલી બાદ જ્ઞાનેશ કુમારના પૂતળા દહનનો પ્રયાસ
સાબરકાંઠાના મુખ્યમથક હિંમતનગરમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મોતીપુરા સ્થિત કોંગ્રેસ કાર્યાલયથી જૂના સિવિલ સર્કલ સુધી કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ રેલી યોજી હતી. કોંગ્રેસીના કાર્યકર્તાઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના પૂતળાનું દહન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે, પોલીસે વચ્ચે પડતા કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ અને ઝપાઝપીના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
જૂનાગઢમાં ભાજપ મહિલા મોરચો ઉતર્યો મેદાને
એક તરફ કોંગ્રેસ રાજ્યવ્યાપી વિરોધ કરી રહ્યું છે, તો બીજી બાજુ ભાજપનો મહિલા મોરચો પણ મેદાનમાં ઉતર્યો છે. જૂનાગઢમાં ભાજપ મહિલા મોરચા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના સાંસદ બિમોલ અકોઈજમ અને રાહુલ ગાંધીનો સૂત્રોચ્ચાર અને બેનર્સ સાથે વિરોધ કર્યો હતો. કોંગ્રેસ સાંસદ બિમોલ અકોઈજમ દ્વારા વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી અને આપત્તિજનક વ્યવહારને લઈને ગાંધી ચોક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકાની સાથે જેના પર આરોપ છે, તેવા બિમોલ અકોઈજમ વિરૂદ્ધ પણ હાય હાયના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. સાંસદ બિમોલ અકોઈજમ સામે કાર્યવાહી થાય તેવી પણ માગ કરી હતી.
ભરૂચમાં કોંગ્રેસની રેલીમાં ઘર્ષણ, અટકાય બાદ પોલીસ સ્ટેશન બહાર ધરણા
ભરૂચ શહેરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલી પદયાત્રા દરમિયાન રાજકીય માહોલ ગરમાયો હતો. પાંચબત્તી વિસ્તાર ખાતેથી પદયાત્રા કાઢવાના પ્રયાસ દરમિયાન પોલીસે કોંગ્રેસના કાર્યકરોને અટકાવવાનો પ્રયાસ કરતાં પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી. આ દરમિયાન પોલીસ અને કોંગ્રેસી આગેવાનો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ પોલીસની ગાડી આગળ આવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ત્યારબાદ કેટલાક કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવતાં કોંગ્રેસી આગેવાનો અને કાર્યકરો પોલીસ મથક બહાર ધરણાં પર બેસી ગયા હતા.
ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રણાએ પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે, હવે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે, પોલીસ પણ શાનમાં સમજી જાય.
જામનગર કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપનો મોરચો
જામનગર શહેરના હાર્દસમા ટાઉનહોલ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહિલા મોરચા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન તથા ધરણાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. JNUમાં વિદ્યાર્થિનીઓની જાતીય સતામણીના કેસમાં સંડોવાયેલા કોંગ્રેસ સાંસદની હકાલપટ્ટીની તેમણે માગ કરી હતી.
જામનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ બીના કોઠારીએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, "JNUમાં અભ્યાસ કરતી દીકરીઓ સાથે જે પ્રકારનું શરમજનક અને નિંદનીય કૃત્ય કોંગ્રેસના સાંસદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, તેને ભાજપ મહિલા મોરચો સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. મહિલાઓની સુરક્ષાની મોટી મોટી વાતો કરનાર કોંગ્રેસ પાર્ટી અને રાહુલ ગાંધી આ ગંભીર મુદ્દે કેમ ચૂપ છે? અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ખુલ્લો પડકાર આપીએ છીએ કે, જો તેઓ ખરેખર મહિલાઓનું સન્માન કરતા હોય, તો તાત્કાલિક અસરથી આ સાંસદને પાર્ટીમાંથી બરતરફ કરીને કડક કાર્યવાહીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે."
સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ મહિલા મોરચા સામસામે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભાજપ મહિલા મોરચાએ કોંગ્રેસના કાર્યાલય સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. JNUમાં વિદ્યાર્થિનીઓની સતામણીને લઈને કોંગ્રેસ સાંસદ બિમોલ અકોઈજમની હકાલપટ્ટીની માગ કરી હતી. ભાજપ મહિલા મોરચાના કાર્યકરોએ પોસ્ટર અને બેનર્સ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભાજપના વિરોધ સામે કોંગ્રેસના મહિલા મોરચાએ પણ મોરચો માંડ્યો હતો. કોંગ્રેસની મહિલા આગેવાનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. વાતાવરણ ગરમાઇ જતા સિટી પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી અને કોંગ્રેસની મહિલા મોરચાની કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરીને જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને બીજી તરફ ભાજપની પણ મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ અને મહિલા સભ્યોની અટકાયત કરીને સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
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