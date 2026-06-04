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બેચરાજીમાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવા માંગ, કોંગ્રેસના ધરણા; માલગાડી રોકવાની ચીમકી ઉચ્ચારી

યાત્રાધામ અને ઔદ્યોગિક હબ તરીકે વિકસી રહેલા બેચરાજીમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બંધ પડેલી પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવાની માંગ ઉઠી છે.

બેચરાજીમાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવા માંગ
બેચરાજીમાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવા માંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 5:11 PM IST

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મહેસાણા: યાત્રાધામ અને ઔદ્યોગિક હબ તરીકે વિકસી રહેલા બેચરાજીમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બંધ પડેલી પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવાની માંગ ઉઠી છે. બેચરાજીમાં પેસેન્જર ટ્રેન ફરી શરૂ કરવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ બેચરાજીના ધારાસભ્યએ બે મહિનામાં ટ્રેન શરૂ કરવાની બાંહેધરી આપી હતી.

માલગાડી દોડી શકે તો પેસેન્જર ટ્રેન કેમ નહીં? ભરતજી ઠાકોર

કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરતજી ઠાકોરે ધરણા પ્રદર્શન દરમિયાન રેલવે વિભાગ અને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 9 વર્ષથી આ પેસેન્જર ટ્રેન બંધ કરવામાં આવી છે. નવી બ્રોડગેજ લાઈન નંખાઈ ગયાને આજે ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા છે, તેમ છતાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી નથી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે મારુતિ સુઝુકી અને અન્ય કંપનીઓની માલગાડીઓ આ જ ટ્રેક પર દોડી રહી છે, પરંતુ યાત્રાળુઓ, ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે ટ્રેન શરૂ કરાતી નથી."

બેચરાજીમાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવા માંગ (ETV Bharat Gujarat)

ભરતજી ઠાકોરે ચીમકી આપતા કહ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ કોઈના વિરોધમાં નથી, પરંતુ લોકોની સુવિધા માટે છે. જો ટૂંક સમયમાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં મારુતિ સુઝુકીની માલગાડીઓને રોકવામાં આવશે અને જ્યાં સુધી પેસેન્જર ટ્રેન ન દોડે ત્યાં સુધી માલગાડી પણ દોડવા દેવામાં આવશે નહીં.

રેલવેના ખાનગીકરણનો આક્ષેપ

બેચરાજી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષથી ટ્રેન બંધ હોવાના કારણે નાના વેપારીઓ કે જેઓ અમદાવાદથી માલસામાન લાવીને પોતાનો વેપાર કરતા હતા, તેમની રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ છે. દર્શનાર્થીઓને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અહીં મોટી કંપનીઓ આવી હોવાથી BRCL (Becharaji Railway Corporation Limited) જેવી કંપનીઓ બનાવીને રેલવેનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.

બે મહિનામાં પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ થશે -સુખાજી ઠાકોર

કોંગ્રેસના આક્ષેપો અને સ્થાનિકોની માંગણીઓ વચ્ચે બેચરાજીના ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોરે આ અંગે વિસ્તૃત ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે અગાઉ પશ્ચિમ રેલવેના વડા મહેસાણા આવ્યા ત્યારે તેમણે આ અંગે રજૂઆત કરી હતી અને પહેલાની જેમ જ દિવસમાં ત્રણ વખત ટ્રેન દોડે તેવી માંગણી કરી હતી.

સુખાજી ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, "માલગાડી અને પેસેન્જર ટ્રેનમાં ઘણો તફાવત છે. પેસેન્જર ટ્રેનમાં લોકોની જાનમાલની સલામતી એ સરકાર અને રેલવેની પ્રાથમિક જવાબદારી હોય છે. માલગાડી દોડતી હોય અને કંઈક અકસ્માત થાય તો માત્ર માલસામાનનું નુકસાન થાય, પરંતુ પેસેન્જર ટ્રેનમાં આવું જોખમ લઈ શકાય નહીં." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અત્યારે ટ્રેક પર વજન અને સ્પીડના ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. રાજ્યસભાના સાંસદ મયંકભાઈ અને અન્ય આગેવાનો સાથે મળીને તેમણે યોગ્ય રજૂઆતો કરી છે, જેના પરિણામે આગામી બે મહિનાની અંદર તમામ ટેસ્ટિંગ પૂર્ણ કરી પેસેન્જર ટ્રેન રાબેતા મુજબ શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

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