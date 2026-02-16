ETV Bharat / state

ગુનાખોરી, ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી સહિતના મુદ્દે કોંગ્રેસની વિશાળ જન આક્રોશ સભા

દેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિકની આગેવાનીમાં યોજાઈ જન આક્રોશ સભા

ગાંધીનગર ખાતે કોંગ્રેસની જન આક્રોશ સભા
ગાંધીનગર ખાતે કોંગ્રેસની જન આક્રોશ સભા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિકની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ સભામાં મોટી સંખ્યામાં હોદેદારો, કાર્યકરો અને નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા.

સભામાં રાજ્યના ક્રાઇમ, મોંઘવારી, બેરોજગારી, ખેડૂતોની સમસ્યાઓ, ડિમોલેશન અને નશાના વધતા પ્રસાર જેવા મુદ્દાઓ ઉગ્ર રીતે ઉઠાવવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર લોકોના મૂળ પ્રશ્નોથી ધ્યાન ભટકાવી રહી છે. વિધાનસભાના નેતા વિપક્ષ ડો. તુષાર ચૌધરીએ ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે એક એન્જિન મોંઘવારી વધારે છે, બીજું ભ્રષ્ટાચાર કરે છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે જો રાજ્યમાં 3 કરોડ 65 લાખ લોકોને મફત અનાજ આપવું પડે છે તો વિકાસના દાવા શું અર્થ રાખે છે?

તેમણે કલેક્ટરોને ભ્રષ્ટાચાર અને ભૂ-માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી માટે આપવામાં આવેલી છૂટ અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભ્રષ્ટાચારના કેસોની ચર્ચા કરી સરકારની કામગીરી પર સવાલો ઊભા કર્યા.

પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, મનરેગા અને ખેડૂતોના નામે કૌભાંડના મુદ્દે લોકો પુરાવાઓ સાથે આવ્યા છે. ઘણા કર્મચારીઓ મહિનાઓથી પગાર ન મળ્યાની રજૂઆત કરી રહ્યા છે. આદિવાસી વિસ્તારોમાં જલ, જંગલ અને જમીનના પ્રશ્નોને લઈને પણ ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા.

દેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિકની આગેવાનીમાં યોજાઈ જન આક્રોશ સભા (ETV Bharat Gujarat)

ચાવડાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ લોકોના હકો માટે રસ્તા પર પણ અને વિધાનસભામાં પણ લડશે. તેમણે દાવો કર્યો કે જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન દારૂ અને ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ જનજાગૃતિ ઉભી થઈ છે અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાઓ સામે લોકો ખુલ્લેઆમ અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.

સભામાં પોલીસ પર હપ્તાખોરીના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ દાવો કર્યો કે યાત્રા જે સ્થળે પહોંચે તે પહેલાં દારૂ વેચાણ બંધ થઈ જાય છે.અંતમાં કોંગ્રેસે કહ્યું કે જન આક્રોશ યાત્રા પરિવર્તનનો શંખનાદ છે અને રાજ્યના દરેક વર્ગના લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપવાનું કામ કોંગ્રેસ આગળ પણ કરતી રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CONGRESS
JAN AAKROSH SABHA
AMIT CHAVDA
GUJARAT CONGRESS
JAN AAKROSH SABHA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.