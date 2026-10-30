ખેડૂતોના દેવા માફી સહિત 6 માંગણીઓ સાથે વડોદરામાં કોંગ્રેસના કિસાન અધિકાર ધરણાં
ભેળસેળવાળી ખેતી સામગ્રીની સમસ્યા તેમજ ખેડૂતોને તેમના પાકના પૂરતા ભાવ નહીં મળવા જેવા પ્રશ્નો ગંભીર બન્યા છે.
Published : October 30, 2026 at 4:29 PM IST
વડોદરા: ગુજરાતના ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નો અને પડતર માંગણીઓને લઈને વડોદરાના ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કિસાન અધિકાર ધરણાં યોજવામાં આવ્યાં હતાં. ખેડૂતોનાં સંપૂર્ણ દેવા માફ કરવા, દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા, પાક વીમો શરૂ કરવા સહિતની છ મુખ્ય માંગણીઓ સાથે કોંગ્રેસે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. ધરણાંમાં પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી તથા રાજ્યસભાનાં પૂર્વ સાંસદ અમીબેન યાજ્ઞિક સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, વડોદરા શહેરના ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને કિસાન અધિકાર ધરણાંનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોની પડતર માંગણીઓ અને ખેતી સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓને લઈને કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ખેડૂતોનાં દેવા માફી સહિત છ મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરીને તેના તાત્કાલિક નિરાકરણની માંગ કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે ગુજરાતના ખેડૂતો છેલ્લા કેટલાક સમયથી અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખેતી માટે જરૂરી બિયારણ અને ખાતરના ભાવમાં વધારો, નકલી અને ભેળસેળવાળી ખેતી સામગ્રીની સમસ્યા તેમજ ખેડૂતોને તેમના પાકના પૂરતા ભાવ નહીં મળવા જેવા પ્રશ્નો ગંભીર બન્યા છે. આ ઉપરાંત કુદરતી આપત્તિના સમયે ખેડૂતોને પૂરતું વળતર નહીં મળતું હોવાનો મુદ્દો પણ ધરણાં દરમિયાન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
કોંગ્રેસે સરકાર સમક્ષ છ મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. જેમાં પ્રથમ માંગ તરીકે જ્યાં વરસાદ થયો નથી તેવા જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. બીજી માંગમાં ખેડૂતો માટે પાક વીમા યોજના તાત્કાલિક શરૂ કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્રીજી માંગમાં ખેતરોમાં વીજળીના થાંભલા નાખવામાં આવ્યા હોય તેવા ખેડૂતોને પૂરતું વળતર આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવું, ખોટી જમીન માપણી રદ કરવી અને ખેડૂતોનાં સંપૂર્ણ દેવા માફ કરવાં તેવી અન્ય ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોના આર્થિક પ્રશ્નો અને ખેતી સાથે સંકળાયેલી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ લાવવા સરકાર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવવાં જોઈએ.
ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે યોજાયેલા આ ધરણાંમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી તેમજ રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ અમીબેન યાજ્ઞિક સહિતના નેતાઓએ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો પણ ધરણાંમાં જોડાયા હતા.
ધરણાં દરમિયાન ‘ખેડૂત બચાવો, ખેતી બચાવો અને ગુજરાત બચાવો’ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. આ સૂત્રો સાથે કોંગ્રેસે ખેડૂતોના અધિકારો અને તેમના પ્રશ્નોના નિરાકરણની માંગ ઉઠાવી હતી. બિયારણ, ખાતર, પાકના ભાવ, પાક વીમો, સિંચાઈ અને દેવા માફી જેવા મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને સરકારનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી આ છ માંગણીઓનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતોને આર્થિક રાહત, ખેતી માટે જરૂરી સુવિધાઓ અને કુદરતી પરિસ્થિતિઓ સામે રક્ષણ મળે તેવો હોવાનું જણાવાયું હતું. હવે સરકાર આ માંગણીઓ અંગે શું વલણ અપનાવે છે અને ખેડૂતોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે કેવાં પગલાં લે છે તેના પર નજર રહેશે.
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