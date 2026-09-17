નવસારીમાં PM મોદીના જન્મદિવસે કોંગ્રેસની ‘ચીની પે ચર્ચા’, 40 રૂપિયે કિલો ખાંડ લેવા લાગી લાંબી કતારો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે નવસારી શહેર કોંગ્રેસે મોંઘવારીના મુદ્દે અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો
Published : September 17, 2026 at 9:00 PM IST
નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે નવસારી શહેર કોંગ્રેસે મોંઘવારીના મુદ્દે અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો. મહાનગરપાલિકા પરિસર બહાર કોંગ્રેસ દ્વારા ‘ચીની પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન લોકોને રાહત દરે ખાંડનું વિતરણ કરી મોંઘવારીના મુદ્દે સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
કોંગ્રેસ દ્વારા અંદાજે 1,500 કિલો ખાંડનું ₹40 પ્રતિ કિલોના ભાવે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાહત દરે ખાંડ મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો પહોંચતા સ્થળ પર લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
કોંગ્રેસે ‘ચીની પે ચર્ચા’ને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અગાઉના ‘ચાય પે ચર્ચા’ અભિયાન સાથે જોડીને મોંઘવારી પર કટાક્ષ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવના કારણે સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું ઘરનું બજેટ પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. નવસારી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દીપક બારોટની આગેવાનીમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં વાંસદા ધારાસભ્ય અનંત પટેલ, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
દીપક બારોટે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય લોકોને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ પોસાય તેવા ભાવે મળી રહે તે જરૂરી છે. વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે શુભેચ્છા પાઠવવાની સાથે મોંઘવારીના મુદ્દે સંદેશ આપવા માટે ₹40ના રાહત દરે ખાંડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
ધારાસભ્ય અનંત પટેલે પણ મોંઘવારીના મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ કાર્યક્રમ દરમિયાન અંદાજે 1,500 કિલો ખાંડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે અને જરૂરિયાત વધે તો વધુ વ્યવસ્થા કરવાની તૈયારી રાખવામાં આવી છે. આ રીતે વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે નવસારીમાં યોજાયેલું કોંગ્રેસનું ‘ચીની પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમ મોંઘવારીના મુદ્દે રાજકીય કટાક્ષ સાથે ચર્ચામાં રહ્યું.
નવસારી મહાનગરપાલિકા બહાર કોંગ્રેસ દ્વારા ૪૦ રૂપિયા કિલો ખાંડ વેચાતા સ્થાનિકોની ખાંડ લેવા માટે પડા પડી થઈ હતી સાથે મહિલાઓએ કોંગ્રેસના આ કાર્યને મોંઘવારીના માર વચ્ચે રાહત તરીકે જોઈ હતી જ્યારે આ આશા ભાજપ પર રાખી હતી પરંતુ કોંગ્રેસે લોકોના દુઃખ દર્દ સમજવાની પ્રયાસ કર્યા છે તેવાસ્થાની કોઈ કરી હતી.
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