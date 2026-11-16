વડોદરાઃ દૂધના ભાવ વધારતા કોંગ્રેસ મેદાને; બરોડા ડેરી બહાર કોંગ્રેસે કર્યું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
બરોડા ડેરી બહાર વિરોધ કરી રહેલા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પોલીસ અટકાયત કરીને લઈ ગઈ હતી.
Published : November 16, 2026 at 8:10 PM IST
વડોદરાઃ દૂધના ભાવ વધારાના વિરોધમાં શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા બરોડા ડેરી ખાતે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીની આગેવાનીમાં યોજાયેલા આ વિરોધમાં મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પાર્વતીબેન રાજપૂત સહિત કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરો જોડાયા હતા. કોંગ્રેસે દૂધના ભાવ વધારાની સાથે પેકેટમાં દૂધનો જથ્થો ઘટાડવામાં આવતો હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો. ડેરી સંચાલકો અને સરકાર સામે સૂત્રોચ્ચાર કરી ભાવવધારો તાત્કાલિક પરત ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોચ્ચાર-પોસ્ટર્સ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારાની વચ્ચે દૂધના ભાવ વધારાને લઈને વડોદરામાં રાજકીય વિરોધ શરૂ થયો છે. શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા બરોડા ડેરી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન યોજીને દૂધના નવા ભાવ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીની આગેવાનીમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પાર્વતીબેન રાજપૂત સહિત પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. વિરોધ દરમિયાન ડેરી સંચાલકો અને સરકાર વિરુદ્ધ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા.
વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીએ જણાવ્યું કે, દૂધના ભાવ વધારાની અસર માત્ર દૂધ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સામાન્ય પરિવારો પહેલેથી જ અનેક મોરચે મોંઘવારીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ પેટ્રોલ, ડીઝલ, CNG અને શાકભાજી સહિતની જીવનજરૂરી વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર આર્થિક બોજ વધી રહ્યો છે. દૂધ જેવી રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુ મોંઘી બનતાં પરિવારોના માસિક ખર્ચમાં વધુ વધારો થશે તેવી ચિંતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
બરોડા ડેરીના સંચાલકો પર કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપ
ઋત્વિજ જોશીએ બરોડા ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની સંપત્તિની તપાસ કરવાની માંગ પણ ઉઠાવી હતી. તેમણે દૂધના ભાવવધારા સામે કોંગ્રેસના વિરોધનું કારણ સ્પષ્ટ કરતાં ભાવવધારો તાત્કાલિક પાછો ખેંચવાની માગ કરી હતી. કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ બરોડા ડેરી ખાતે આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા સામાન્ય ગ્રાહકોની મુશ્કેલીઓ અને મોંઘવારીનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ વડોદરા શહેર મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પાર્વતીબેન રાજપૂતે દૂધના ભાવ વધારાની સાથે પેકેટમાં દૂધની માત્રા ઘટાડવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 800 ગ્રામ દૂધના પેકેટમાં રૂ. 4નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. એક તરફ ભાવ વધી રહ્યા છે અને બીજી તરફ જથ્થો પણ ઘટી રહ્યો હોવાના કારણે ગ્રાહકો પર બેવડો બોજ પડી રહ્યો છે.
પાર્વતીબેનના જણાવ્યા મુજબ દૂધ ઉપરાંત અનાજ, ખાંડ અને ડુંગળી જેવી રોજિંદી વપરાશની વસ્તુઓના ભાવ પણ વધતાં ગૃહિણીઓ માટે ઘરનું બજેટ સંભાળવું મુશ્કેલ બન્યું છે. આવકમાં ખાસ વધારો ન થતો હોય ત્યારે સતત વધતી મોંઘવારી પરિવારના ખર્ચનું ગણિત ખોરવી રહી છે. તેમણે સરકારને સામાન્ય જનતાની મુશ્કેલીઓ ધ્યાનમાં રાખીને તમામ ભાવવધારા પાછા ખેંચી રાહત આપવાની માંગ કરી હતી. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પાર્વતીબેન રાજપૂતે ગળામાં હાર પહેરીને ડેરી સંચાલકો સામે ભાવવધારા અંગે પ્રતીકાત્મક રીતે વિરોધ પણ નોંધાવ્યો હતો.
દૂધના ભાવ વધારાને લઈને બરોડા ડેરી ખાતે યોજાયેલા કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનમાં મોંઘવારીનો મુદ્દો કેન્દ્રસ્થાને રહ્યો હતો. કોંગ્રેસે દૂધના ભાવમાં થયેલો વધારો પાછો ખેંચવા ઉપરાંત ડેરીના સંચાલકોની જવાબદારી અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. હવે દૂધના ભાવવધારા અંગે ડેરી સંચાલકો અને સરકાર તરફથી શું પ્રતિક્રિયા આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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