ભાજપના રાજમાં અમદાવાદ સ્વિમિંગ પૂલ સિટી બન્યું, આવું રહ્યું તો કોમનવેલ્થમાં સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન રોડ પર કરી શકાશે: કોંગ્રેસ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં આજે અમદાવાદ શહેરની વરસાદમાં જે હાલત અને તારાજી થઈ હતી તેના લઈને પ્રશ્નો કોંગ્રેસ દ્વારા ઉઠાવ્યામાં આવ્યા હતા.
Published : July 28, 2026 at 10:37 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં તાજેતરમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદ બાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરવાની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. બોપલ, ઘુમા સહિતના ઘણા પોશ વિસ્તારમાં લોકોના ઘરોમાં પણ પાણી ઘુસી ગયા, તો વાહનો પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. હવે આ મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા આજે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની મળેલી બેઠકમાં ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં આજે અમદાવાદ શહેરની વરસાદમાં જે હાલત અને તારાજી થઈ હતી તેના લઈને પ્રશ્નો કોંગ્રેસ દ્વારા ઉઠાવ્યામાં આવ્યા હતા. ભાજપ શાસિત કોર્પોરેશને વર્લ્ડ બેંક પાસેથી ડ્રેનેજ લાઈન માટે 3000 કરોડની લોન લીધી હતી, પણ રીઝલ્ટ ઝીરો રહ્યું હોવાનો કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો. કોંગ્રેસ પક્ષ માંગણી કરવામાં આવી હતી કે, વરસાદી પાણીના ભરાવાની સમસ્યા માટે જવાબદાર મેયર કે કમિશનર રાજીનામું આપે.
કાઉન્સિલર અને પૂર્વ વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે પેપર લિક મુદ્દે શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા રાજીનામું આપવામાં આવ્યું છે તે રીતે શહેર લીક થયું છે એટલે કે વરસાદી પાણી ભરાવવાની સમસ્યા સર્જાય છે, તે માટે જવાબદાર મેયર કે કમિશનર રાજીનામું આપે. વધુમાં જણાવ્યું કે, ચાદર હોય તેટલા જ પગ લંબાવા જોઈએ. જો પહોંચ નહોતી તો શા માટે બોપલ ઘુમાને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની હદમાં ભેળવવામાં આવ્યા? કરોડો રૂપિયાની લાઈનો નાખવામાં આવી વર્લ્ડ બેંકની લોન લેવામાં આવી તો કામગીરી કઈ રીતે કરવામાં આવી. તેમણે આગળ કહ્યું કે, ભાજપના શાસનમાં અમદાવાદ સ્માર્ટ સિટીમાંથી સ્વિમિંગ પૂલ સિટી બની ગયું છે. જો આવી જ સ્થિતિ 2030 સુધી રહેશે તો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સ્વિમિંગ પૂલ કોમ્પિટિશન માટે સ્વિમિંગ પૂલ બનાવવાનો ખર્ચો કરવાની જરૂર નહીં પડે, અમદાવાદના રસ્તા પર જ સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન કરી શકાશે.
આ ઉપરાંત તેમણે અમદાવાદમાં વરસાદના પાણીના કારણે માલ-સામાનને નુકસાન થયું હોય તેવા વેપારીઓને પણ ટેક્સમાં રાહત અને મદદ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
જોકે આ બાબતને જવાબ આપતા વોટર કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે વરસાદ વધુ પડતો પડ્યો હતો છતાં પણ ઝડપથી પાણી નિકાલ કરાયો છે. જ્યાં 4-6 ઈંચ વરસાદમાં 4-4 દિવસ પાણી ભરાયેલા રહેતા હતા ત્યાં 16 ઈંચ વરસાદમાં પણ 8થી વધારે કલાક રોકાયા વગર પાણી ત્યાંથી નીકળી ગયું છે. પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ 2થી 3 કલાકમાં પાણી નીકળી ગયા છે. ખારીકટ કેનાલનો સૌથી વધુ લાભ મળ્યો છે, તેના કારણે પાણી ભરાયા નથી. હજુ બીજો ફેઝ થશે એટલે બિલકુલ આવો વરસાદ થશે તો પણ પૂર્વમાં સમસ્યા થશે નહીં. વૈષ્ણોદેવીથી સાબરમતી સુધી નવી ટ્રંકલાઈન નાખી છે તેનો પણ સારો લાભ મળ્યો. આ વિસ્તારમાં ઓછા પાણી ભરાયા છે.
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