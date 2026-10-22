'ખેડૂતોની જમીન લઇને વળતર પણ નથી અપાતું', મોરબીમાં કોંગ્રેસની ખેડૂત આક્રોશ મહાસભા યોજાઇ
2027 વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પરથી કોંગ્રેસે ખેડૂતોના મુદ્દે ભાજપ સરકાર સામે બ્યૂગલ ફૂંક્યું હતું.
Published : October 22, 2026 at 10:12 PM IST
મોરબી: ગુજરાતમાં ખેડૂતોના બળતા પ્રશ્નોને લઈને મોરબીમાં કોંગ્રેસે મોટું શક્તિપ્રદર્શન કર્યું હતું. મોરબીના શનાળા-રાજપર રોડ પર આવેલા આનંદ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાયેલી ખેડૂત આક્રોશ મહાસભામાં હજારો ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પરથી કોંગ્રેસે ખેડૂતોના મુદ્દે ભાજપ સરકાર સામે બ્યૂગલ ફૂંક્યું હતું.
આ મહાસભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રણદીપ સિંહ સુરજેવાલા, પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિધાનસભા વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી, વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ, સિદ્ધાર્થ પટેલ, બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, પરેશ ધાનાણી, લલિત વસોયા, મોરબીના પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત કગથરા, પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ સહિત પ્રદેશના તમામ મોટા નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
ખેડૂતોને જમીનનું એક રૂપિયો પણ વળતર મળતું નથી- રણદીપ સુરજેવાલા
રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો, આજે તમારા ખેતરમાં વીજળીનો થાંભલો ગાડી દેવામાં આવે છે, તમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે અને તમને એક રૂપિયાનું વળતર નથી અપાતું. મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન બંને મળીને તમારું શોષણ કરે છે. તમારા દીકરાના હાથમાંથી રોટલી છીનવી લેવામાં આવી રહી છે. હવે સમય આવી ગયો છે, તમારા વોટની તાકાતથી આ શોષણખોર સરકારને બદલી નાખો. કોંગ્રેસ પાર્ટી તમારી સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને ઉભી છે.
સુરજેવાલાએ વધુમાં કહ્યું કે, "જ્યારે ગુજરાતમાં વીજ પોલનો સર્વે થયો જ નહોતો તો પછી કઈ રીતે 1 લાખ 60 હજાર થાંભલા નાખવાની મંજૂરી આપી દેવાઈ? આ ભાજપના મિત્રોને ફાયદો કરાવવાનું કાવતરું છે. અમે ખેડૂતોને વચન આપીએ છીએ કે અમારી સરકાર આવશે તો સૌથી પહેલા પાક વીમા યોજના ફરી ચાલુ કરીશું અને ખેડૂતોને સંપૂર્ણ દેવા માફી આપીશું."
સભામાં ઉઠ્યા આ 6 મુખ્ય મુદ્દા:
વીજ પોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો મુદ્દો સૌથી ગરમ: સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, જેતપુર વિસ્તારમાં ગ્રીન એનર્જી કોરિડોરના નામે ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીનમાં બળજબરીથી થાંભલા ઉભા કરવામાં આવે છે. ખેડૂતોને જંત્રી પ્રમાણે નહીં પણ ટોકન વળતર આપવામાં આવે છે. આ મુદ્દે ગત એક મહિનાથી જેતપુરમાં ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, જેને કોંગ્રેસે આજે મોરબીથી સમર્થન આપ્યું.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છને તાત્કાલિક દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરો: આ વર્ષે ચોમાસામાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના 40 થી વધુ તાલુકામાં 50% થી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, કચ્છના ખરીફ પાક જેવા કે મગફળી, કપાસ અને બાજરો સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયો છે. સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરાવી દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરે અને પ્રતિ હેક્ટર 50 હજારની સહાય આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી.
પાક વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો: ગુજરાત સરકારે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનામાંથી હાથ ખેંચી લીધા બાદ ખેડૂતોને કુદરતી આફત સામે કોઈ રક્ષણ રહ્યું નથી. આ યોજના ફરી ચાલુ કરવાની માંગ બુલંદ બની.
દિવસે વીજળી અને સૌની યોજનાનું પાણી: ખેડૂતોને હાલ રાતના સમયે વીજળી આપવામાં આવે છે, જેના કારણે જંગલી પ્રાણીઓનો ભય રહે છે. દિવસે 8 કલાક વીજળી અને સૌની યોજના હેઠળ દરેક ગામના તળાવો ભરવાની માંગ કરવામાં આવી.
પશુપાલકો માટે ઘાસચારો: ઓછા વરસાદના કારણે ઘાસચારાની અછત સર્જાઈ છે. સરકાર દ્વારા ગૌશાળાઓ અને પાંજરાપોળમાં સબસિડી દરે ઘાસચારો આપવાની માંગ.
ટેકાના ભાવે ખરીદી: મગફળી, કપાસ અને જીરાની ટેકાના ભાવે ખરીદી તાત્કાલિક શરૂ કરવા અને બજાર યાર્ડમાં વેપારીઓ દ્વારા થતા શોષણને રોકવાની માંગ.
સભાના અંતે કોંગ્રેસ દ્વારા મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને 7 દિવસમાં નિર્ણય નહીં લેવાય તો ગાંધીનગર ઘેરાવની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.
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