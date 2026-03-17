શિપિંગ એક્સપોર્ટર્સ પાસેથી વૉર રિસ્ક ચાર્જ વસુલાઈ છે, સરકાર માર્ગદર્શિકા બહાર પાડે: કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવ રાજ કઠવાડિયાએ કહ્યું કે, મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારતીય શિપિંગ ક્ષેત્રના એક્સપોર્ટર્સ પાસેથી વૉર રિસ્ક ચાર્જ વસુલવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : March 17, 2026 at 3:00 PM IST
અમદાવાદ: ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધનો માહોલથી મધ્ય-પૂર્વ એશિયામાં તણાવનો માહોલ સર્જાયો છે. આ યુદ્ધની આડઅસર હવે ધીરેધીરે ભારત સહિત વિશ્વના અન્ય દેશો પર પણ પડી રહી છે. ત્યારે શિપિંગ કંપનીઓને પણ મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.
એક્સપોર્ટર્સ પાસેથી વૉર રિસ્ક ચાર્જ લેવામાં આવી રહ્યો છે. એક્સપોર્ટર્સની શું હાલત છે ? અને કેમ અને કેટલા ચાર્જ લેવામાં આવી રહ્યો છે. તે અંગે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવ રાજ કઠવાડિયાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી.
આ અંગે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવ રાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન અમેરિકા ઇઝરાઇલ યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે વિશ્વમાં દરેક જગ્યાએ સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે, અને આ સંકટનો સામનો ભારતને પણ કરવો પડી રહ્યો છે. ફક્ત ગેસ સિલિન્ડર કે ગેસની અછત નહી પરંતુ બીજી વસ્તુઓમાં પણ કટોકટી જોવા મળી રહી છે.
કઠવાડિયાએ આગળ જણાવ્યું હતું કે, ગલ્ફ દેશોમાં માલસામાન,ખાદ્ય સામગ્રી,બીજા દેશોમાં જાય છે. શિપિંગ કંપનીઓ દ્રારા એક્સપોર્ટર્સને દંડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એક કેન્ટેનર મોકલવાનો ખર્ચ જુના રેટ મુજબ 375 થી 400 ડોલર સામે અત્યારે 2000 થી 4000 ડોલરનો કરવામાં આવ્યા છે.
શિપિંગ કંપનીઓ દ્વારા વૉર રિસ્ક ચાર્જ લેવા માટે એડવાઈઝરી બહાર પાડવામાં આવી છે. કોઈ જહાજ બંદર પહોંચ્યા કે નીકળ્યા તેના પર પણ ચાર્જ લગાવવામાં આવ્યા છે. વૉર રિસ્ક ચાર્જ ચૂકવવા માટેનો ચાર્જ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. યુદ્ધની શરૂઆત કે એડવાઈઝરી જાહેર થયા પહેલા તેમના પર ચાર્જ લગાવવા આવી રહ્યો છે.
કઠવાડિયાએ ઉમેર્યુ કે, ગુજરાત માંથી 6 થી 7 જહાજ માં 12000 કન્ટેનર પર આશરે રૂ 250 થી રૂ 500 કરોડનો ખર્ચ એક્સપોર્ટર્સના માથે ભારણ આવશે. એક્સપોર્ટર્સ પર માથે ભારણ સામે કેન્દ્ર સરકાર એડવાઈઝરી બહાર પાડે તેવી કોંગ્રેસ માગ કરે છે. અમે આ મુદ્દે કેન્દ્રીય નેતૃત્વના માધ્યમથી સંસદમાં આ માંગ મુકવાનું કહીશું.