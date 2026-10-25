વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસની કવાયતઃ સૌરાષ્ટ્રના પ્રભારી સુખદેવ પાનસેની આગેવાનીમાં અમરેલી અને બોટાદમાં બેઠક
કોંગ્રેસના સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી સુખદેવ પાનસેએ બોટાદ અને અમરેલીમાં બેઠક કરીને કાર્યકરોને માર્ગદર્શન આપ્યું અને સરકાર પર પણ પ્રહાર કર્યા હતા.
Published : October 25, 2026 at 8:59 PM IST
અમરેલી, બોટાદઃ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027ને લઈને કોંગ્રેસે કવાયત તેજ કરી દીધી છે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના કોંગ્રેસ પ્રભારી સુખદેવ પાનસેની આગેવાનીમાં બોટાદ અને અમરેલીમાં મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી હતી. કોંગ્રેસના નેતા સુખદેવ પાનસેએ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર સામે વોટ ચોરી, મોંઘવારી, બેરોજગારી અને નીટ પરીક્ષા સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કવાયત તેજ
આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે કમર કસી છે. અમરેલી અને બોટાદમાં યોજાયેલી બેઠકમાં ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિની સમીક્ષા અને સંગઠનની મજબૂતી પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. પક્ષના આગેવાનોના મતે, માત્ર ચૂંટણીના સમયે જ નહીં, પરંતુ સતત જનતાની વચ્ચે રહીને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવા અને તેનો અવાજ ઉઠાવવો જરૂરી છે. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે, સંગઠનાત્મક પ્રયાસોના પરિણામે પક્ષને આગામી સમયમાં વધુ મજબૂતી મળશે અને બોટાદ જિલ્લામાં કોંગ્રેસની રાજકીય ભૂમિકા વધુ અસરકારક બનશે.
બૂથ સ્તરે સંગઠન મજબૂત કરવા પ્રયાસ
કોંગ્રેસના સૌરાષ્ટ્ર ઝોન પ્રભારી સુખદેવ પાનસેએ પક્ષના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અને બૂથ સ્તરે કોંગ્રેસની કામગીરીને વધુ મજબૂતી મળી રહી છે. ચૂંટણી દરમિયાન બૂથ સ્તરનું સંગઠન રાજકીય પક્ષો માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મતદારો સુધી પહોંચવું, કાર્યકર્તાઓને જવાબદારી સોંપવી, સ્થાનિક પ્રશ્નોની માહિતી મેળવવી અને પક્ષની નીતિઓ લોકો સુધી પહોંચાડવી જેવી કામગીરી સંગઠનના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. આ જ દિશામાં બોટાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સંગઠનને વધુ સક્રિય બનાવવા અને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે સંકલન વધારવા અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
'વૉટ બચાવો, દેશ બચાવો' અભિયાનને વેગ
અમરેલી અને બોટાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા આયોજિત બેઠકમાં 'વૉટ બચાવો, દેશ બચાવો' અભિયાનને વધુ અસરકારક બનાવવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પક્ષના સંગઠનને મજબૂત બનાવવો, કાર્યકર્તાઓને સક્રિય કરવા અને આગામી ચૂંટણીઓ માટેની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવાનો હતો. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી સુખદેવ પાનસેએ સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજીને સંગઠનની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. આ દરમિયાન ચૂંટણીલક્ષી આયોજન, જનતાની વચ્ચે પક્ષની હાજરી વધારવા અને સ્થાનિક સ્તરે લોકોના પ્રશ્નોને લઈને સક્રિય કામગીરી કરવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
મોંઘવારી અને બેરોજગારીના મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી સુખદેવ પાનસેએ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર સામે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને નીટ પરીક્ષા જેવા મુદ્દાઓને લઈને આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, મોંઘવારી અને બેરોજગારી સહિતના પ્રશ્નોને લઈને લોકોમાં સરકાર સામે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નીટ પરીક્ષા સંબંધિત મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરીને તેમણે સરકારની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ દ્વારા આ મુદ્દાઓને જનતા સમક્ષ ઉઠાવી સરકારને જવાબદાર ઠેરવવાની દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
અમરેલીના સાવરકુંડલામાં ‘વોટ બચાવો, દેશ બચાવો’ના બેનર હેઠળ કોંગ્રેસે બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. સુખદેવ પાનસેની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિ, દેવામાફી સહિતના પ્રશ્નોને લઈને રાજ્ય સરકાર સામે રજુઆત કરવાનો સૂર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ બેઠક દરમિયાન અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પ્રતાપ દુધાતે રાજ્ય સરકારના મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના દુષ્કાળ જાહેર કરવા અંગેના નિવેદન સામે પ્રતિક્રિયા આપતાં આકરા પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું કે, દુષ્કાળ જાહેર કરવાની જરૂર ભવિષ્યમાં પડશે તો વિચારવામાં આવશે, તેવી વાત કરવાનો સમય હવે રહ્યો નથી, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિમાં જ દુષ્કાળ જાહેર કરવાની જરૂર છે. ખેડૂતોની હાલત અત્યંત મુશ્કેલ બની રહી હોવાનો દાવો કરતાં તેમણે સરકારને તાત્કાલિક રાહતનાં પગલાં ભરવા અપીલ કરી હતી.
પ્રતાપ દૂધાતે કહ્યું, "તો હું કુંવરજીભાઈનું વાજતે-ગાજતે સ્વાગત કરીશ."
મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને સીધો પડકાર ફેંકતાં પ્રતાપ દુધાતે જણાવ્યું હતું કે, કુંવરજીભાઈએ કોંગ્રેસમાં રહીને કામ કર્યું છે અને હવે ભાજપની સરકારમાં મંત્રી તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. જો કુંવરજી બાવળિયા ખરેખર ખેડૂતોના હિત માટે કામ કરતા ખેડૂત નેતા હોય, તો તેમણે ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરાવવા અને દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારો જાહેર કરાવવા માટે સરકારમાં મજબૂત રજૂઆત કરવી જોઈએ.
દૂધાતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કુંવરજી બાવળિયા ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરાવવામાં અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતમાં દુષ્કાળ જાહેર કરાવવામાં સફળ થાય, તો સાવરકુંડલાની બજારમાં તેમનું સન્માન કરવામાં આવશે. ભાજપના મંત્રીનું સન્માન કરવાની તૈયારી દર્શાવતાં દૂધાતે કહ્યું હતું કે, ખેડૂતોને ખરેખર રાહત મળે અને તેમની સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવે તો પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઊઠીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ