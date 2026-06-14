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વેરાવળમાં કોંગ્રેસનો જનઆક્રોશ: નમસ્તે સર્કલ પર ચક્કાજામ, જિલ્લા પ્રમુખ પુંજા વંશ સહિત આગેવાનોની અટકાયત

મોંઘવારી, બેરોજગારી, ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને NEET પેપર લીક મુદ્દે કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન, પોલીસ સાથે ઘર્ષણ બાદ અટકાયત.

નમસ્તે સર્કલ પર ચક્કાજામ, જિલ્લા પ્રમુખ પુંજા વંશ સહિત આગેવાનોની અટકાયત
નમસ્તે સર્કલ પર ચક્કાજામ, જિલ્લા પ્રમુખ પુંજા વંશ સહિત આગેવાનોની અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 5:26 PM IST

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ગીર સોમનાથ : વેરાવળ શહેરમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શનિવારે ભાજપ સરકારની નીતિઓ સામે 'જનઆક્રોશ' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોંઘવારી, બેરોજગારી, ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને NEET પેપર લીક જેવા મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કાર્યક્રમ બાદ કાર્યકરોએ નમસ્તે સર્કલ ખાતે ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કરતાં પોલીસ સાથે ટૂંકા સમય માટે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું અને પોલીસે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજાભાઈ વંશ સહિત અનેક આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.

જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજાભાઈ વંશના નેતૃત્વ હેઠળ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ હીરા જોટવા સહિત મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને કાર્યકરો જોડાયા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કાર્યકરોએ હાથમાં પ્લેકાર્ડ અને બેનરો સાથે ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ આકરા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની નીતિઓના કારણે સામાન્ય જનતા વધતી મોંઘવારીનો બોજ સહન કરી રહી છે, જ્યારે યુવાનો બેરોજગારીની ગંભીર સમસ્યાથી પરેશાન છે. ઉપરાંત NEET પેપર લીક જેવા કૌભાંડોએ લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કર્યા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.

વેરાવળમાં કોંગ્રેસનો જનઆક્રોશ (Etv Bharat Gujarat)

વિરોધ પ્રદર્શન બાદ કોંગ્રેસના કાર્યકરો રેલી સ્વરૂપે નમસ્તે સર્કલ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે માર્ગ રોકીને ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પ્રભાવિત થઈ હતી અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં લેવા પોલીસે દરમિયાનગીરી કરવી પડી હતી. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ટૂંકા સમય માટે ઘર્ષણ પણ સર્જાયું હતું. પોલીસે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજાભાઈ વંશ સહિત અનેક આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત કરી લીધી હતી.

વેરાવળમાં કોંગ્રેસનો જનઆક્રોશ (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજાભાઈ વંશે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ સરકાર પ્રજાના મૂળભૂત પ્રશ્નો ઉકેલવામાં નિષ્ફળ રહી છે અને કોંગ્રેસ મોંઘવારી, બેરોજગારી તથા ભ્રષ્ટાચાર સામે જનતાનો અવાજ સતત ઉઠાવતી રહેશે. તેમણે આગામી સમયમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની પણ ચેતવણી આપી હતી. કોંગ્રેસના આ વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે વેરાવળના રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો.

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TAGGED:

VERAVAL CONGRESS PROTEST
JANAKROSH CHAKKAJAM RALLY
POONJA VANSH ARRESTED
NEET PAPER LEAK
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