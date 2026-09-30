સહકારી બેંકોની ચૂંટણી મુદ્દે કોંગ્રેસની સહકાર વિભાગમાં રજૂઆત, ADC બેન્કમાં 15 વર્ષથી ચૂંટણી નહીં થયાનો કોંગ્રેસનો આક્ષેપ
અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળે સહકાર વિભાગમાં રજૂઆત કરી, GSC બેન્ક અને 12 જિલ્લા સહકારી બેંકોમાં ચૂંટણી યોજવાની માંગ કરી.
Published : September 30, 2026 at 7:23 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની સહકારી બેંકોમાં સમયસર ચૂંટણી યોજવાની અને લાંબા સમયથી હોદ્દા પર રહેલા સંચાલકોને દૂર કરવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં પ્રતિનિધિમંડળે આજે સહકાર વિભાગમાં રજૂઆત કરી હતી. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે GSC બેન્કમાં 2020થી ચૂંટણી થઈ નથી અને 12 જિલ્લા સહકારી બેંકોની મુદત પૂરી થયા છતાં ચૂંટણી યોજાઈ નથી.
કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભાજપના શાસનમાં રાજ્યનું સહકારી માળખું નબળું બન્યું છે અને સહકાર વિભાગ રાજકીય અખાડો બની ગયો છે. સહકારી બેંકોમાં સમયસર ચૂંટણી યોજવાની તેમજ લાંબા સમયથી હોદ્દા પર રહેલા સંચાલકોને દૂર કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી.
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે GSC બેન્કમાં નિયત સમયમર્યાદામાં ચૂંટણી યોજાવી જોઈએ, પરંતુ 2020થી ચૂંટણી થઈ નથી. રાજ્યની 12 જિલ્લા સહકારી બેંકોની મુદત પૂરી થઈ ગઈ હોવા છતાં ત્યાં પણ સમયસર ચૂંટણી યોજાઈ નથી. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે ભાજપના નેતાઓ સહકારી બેંકોમાં અડિંગો જમાવીને બેઠા છે અને ચૂંટણી ન યોજાતાં વર્ષોથી સત્તા પર યથાવત્ છે.
ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ જિલ્લા સહકારી બેન્ક (ADC બેન્ક)માં પણ છેલ્લાં 15 વર્ષથી ચૂંટણી થઈ નથી. RBIની એડવાઇઝરીનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે કોઈ પણ ડિરેક્ટર ત્રણ વખતથી વધુ સમય સુધી ડિરેક્ટર રહી શકે નહીં. કોંગ્રેસની માંગ છે કે 10 વર્ષથી વધુ સમયથી સહકારી સંસ્થાઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે રહેલા લોકોને હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવે અને નિયમ મુજબ નવી ચૂંટણી યોજવામાં આવે.
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખે રાજ્યની દૂધ મંડળીઓ સહિતની સહકારી સંસ્થાઓમાં પણ ગોબાચારી ચાલતી હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, સહકારી સંસ્થાઓમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાની ફરિયાદો છે. મુદત પૂરી થઈ ગયેલી 12 મહત્વની જિલ્લા સહકારી બેંકોમાં વહીવટદારની નિમણૂક કરીને ત્યારબાદ નિયમિત ચૂંટણી યોજવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
દરમિયાન, વડગામના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીના વિરોધ અંગેનો કથિત વાયરલ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ ઊભા થયેલા વિવાદ અંગે પણ અમિત ચાવડાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પ્રજાના પ્રશ્નો માટે લડે છે અને તેમને બદનામ કરવાના પ્રયાસો થતા હોય છે. વડગામમાં હવામાં આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે આવા આક્ષેપોથી કોઈ પ્રમાણિત આગેવાન બદનામ થઈ જતો નથી.
ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પ્રજાનો અવાજ બનીને તેમના પ્રશ્નો માટે લડી રહ્યા છે. ભાજપના જે લોકો આવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, તેઓ ભૂલ કરી રહ્યા છે. તેમણે સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણી અને સંચાલન વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા જળવાય તથા નિયમોનું પાલન થાય તેવી માંગ સહકાર વિભાગ સમક્ષ કરી હતી.
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