'અમદાવાદના ભદ્ર પાથરણાવાળા બેરોજગાર થઈ ગયા છે', કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળે ડે.મ્યૂ. કમિશનરને કરી રજૂઆત

અમદાવાદમાં ભદ્ર પાથરણા વાળાઓની સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈને પાથરણાવાળાઓ સાથે કોંગ્રેસના એક પ્રતિનિધિમંડળે દાણાપીઠ સ્થિત AMC ઓફિસમાં ડે.મ્યુનિ. કમિશનરને રજૂઆત કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 8:03 AM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદના ભદ્ર પાથરણા વાળાઓને હટાવવામા આવતા તેઓ બેરોજગારી જેવી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું પ્રતિનિધિ મંડળ AMC ઓફિસ દાણાપીઠ ખાતે અમદાવાદના ભદ્ર પાથરણા વાળાઓની સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈને DYMCને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યું હતું, અને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આ તકે મોટી સંખ્યામાં પાથરણાવાળાઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પહોંચ્યા હતા.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન ભદ્ર વેન્ડર્સ મામલે જે જાહેર રીતે અરજી કરવામાં આવી હતી, તે માટે ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની ખંડપીઠ સમક્ષ સુનાવણી થઈ હતી. બંને પક્ષોની સુનાવણી પૂર્ણ થયા બાદ ચુકાદો 13મી માર્ચે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. જોકે આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ખંડ પીઠે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીકા કરી હતી, અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ટકોર કરી હતી કે પહેલા વેન્ડર્સને પુનઃસ્થાપિત કરો અને ત્યારબાદ સર્વેની કામગીરી કરો. પરંતુ અત્યાર સુધી આવું કોઈ કામ કરવામાં આવ્યું નથી.

માઈનોરીટી ડિપાર્ટમેન્ટ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શાહનવાઝ શેખે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ એક કરોડથી વધારે આબાદી થઈ ગઈ છે. મોંઘવારી વધી રહી છે અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનો અમલ છેલ્લા દસ વર્ષથી થતો નથી. અમદાવાદના પાથરણાવાળાઓ બેરોજગાર થઈ ગયા છે, ત્યારે અમે આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મળીને રજૂઆત કરી. હાઇકોર્ટે કહ્યું કે જે પાથરણાવાળાઓને કોર્પોરેશન દ્વારા લાયસન્સ આપવામાં આવ્યા છે, એમનો રી સર્વે કરવામાં આવે અને લીગલ પાથરણાવાળા ઓને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. હવે ઇદનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, દિવાળીનો તહેવાર હોય કે, બીજા કોઈ પણ તહેવાર હોય આખા ગુજરાતમાંથી લોકો ભદ્રમાં ખરીદી કરવા માટે આવે છે. જેવી રીતે સ્ટ્રીટ પોલિસીનો અમલ બેંગ્લોર,પૂના, મુંબઈ અને દિલ્હીમાં છે, એવી જ રીતે અમદાવાદમાં પણ આ પોલીસીનો અમલ કરવામાં આવે અને આખા અમદાવાદમાં સર્વે કરીને લાયસન્સ ઈસ્યૂ કરવામાં આવે. સરકાર ગરીબોની રોજીરોટી ના છીનવે અને આ લોકોની સમસ્યાઓનું સમાધાન કરે.

આ મુદ્દે કાઉન્સિલર અકબર ભટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, ભદ્ર પરિસરમાં જે પાથરણા વાળાઓ બેસતા હતા, આજે તેઓ બેરોજગાર થઈ ગયા છે. છેલ્લા 25 થી 30 વર્ષ પહેલાંથી અહીં લોકો બેસીને વેપાર કરતા અને અમદાવાદ સહિત અમદાવાદના આજુબાજુના બીજા જિલ્લાઓથી આવીને પણ લોકો પથારા લગાવે છે. દેશ દુનિયામાંથી લોકો અહીં ખરીદી કરવા માટે આવે છે. 70 વર્ષથી લાગેલા આ બજારને હટાવવામાં આવી રહી છે. એટલે અમારી કોર્પોરેશન પાસે માંગ છે કે જે લોકોને 2014માં રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા હતા અને જેને લાયસન્સ આપવામાં આવ્યા હતા એવા કાયદેસરના ફેરીયાવાળાઓને અહીંયા બેસવા દેવામા આવે. અને તેને વેપાર કરવા દેવામાં આવે.

સેલોના પ્રમુખ યુનુસ ટોંકવાલા એ જણાવ્યું હતું કે, ઈદ નજીક છે, રમઝાન મહિનો ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે આ ફેરિયાવાળાઓને અહીંયા બેસવા માટે પરમિશન આપો. હાઇકોર્ટે જે કહ્યું છે એના પ્રમાણે કામ કરવામાં આવે. પાથરણાવાળાઓને બેસાડીને સર્વે કરવામાં આવે. 844 પાથરણાવાળાને અહીંયા બેસવા પરવાનગી આપવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત છે, અને તેના માટે અમે ડીવાયએમસીને મળ્યા હતા.

આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મધ્ય ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રમ્યા કુમાર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ભદ્ર પાથરણા વાળાઓની મેટર હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી એફિડેવિટ સબમિટ કરવામાં આવી છે. આ લોકોને બે જગ્યાએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે, એના માટે અમે બોર્ડ પણ લગાવ્યા છે. ત્યારે આજે પાથરણાવાળાઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ મળવા આવ્યું હતું અને એમની રજૂઆત હતી કે જ્યાં તેઓ પહેલા બેસતા હતા ત્યાં બેસવા દેવામાં આવે. પરંતુ આ મેટર અત્યારે નામદાર હાઇકોર્ટમાં સબ જ્યુડીશ્યરી છે અને આનો ઓર્ડર 13 માર્ચ સુધી અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. 13 તારીખે આ મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલના તબક્કામા આ લોકોની જે રજૂઆત છે એ મુદ્દે અમે અમારા વકીલ સાથે ચર્ચા કરીને આગળના પગલાં લઈશું.

