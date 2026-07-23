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NEET પેપર લીક મૂદ્દે ભીલોડામાં ક્રોંગ્રેસનો ચક્કાજામ, 40 કાર્યકરોની અટકાયત

કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શામળાજી-ઇડર સ્ટેટ હાઇવે પર ચક્કાજામ કરી કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા

કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શામળાજી-ઇડર સ્ટેટ હાઇવે પર ચક્કાજામ કરી કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શામળાજી-ઇડર સ્ટેટ હાઇવે પર ચક્કાજામ કરી કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 6:39 PM IST

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અરવલ્લી: દિલ્હીમાં NEET પેપર લીક મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જ અને કોંગ્રેસ નેતાઓની અટકાયતના વિરોધમાં અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસે ભિલોડા ખાતે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શામળાજી-ઇડર સ્ટેટ હાઇવે પર ચક્કાજામ કરી કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ રાજેન્દ્ર પારઘીએ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું હતું કે, જો વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય નહીં મળે તો દેશના યુવાનો નેપાળ જેવી સ્થિતિ સર્જતા પણ અચકાશે નહીં. તેમણે વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચારની કડક નિંદા કરી હતી. કોંગ્રેસની મહિલા કાર્યકરોએ પણ દિલ્હી પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું કે, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ છતાં પોલીસ દ્વારા ઢસડીને વાહનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાને લઈને કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. વિરોધ વધુ ઉગ્ર બનતા ભિલોડા પોલીસ અને એલસીબીની ટીમે કાર્યવાહી કરી આશરે 40 કોંગ્રેસ કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો.

40 જેટલા કાર્યકરોની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

'શાંતિપૂર્ણ વિરોધને દબાવવાના પ્રયાસો લોકશાહી વિરુદ્ધ'

આ વિરોધ દરમિયાન પોલીસે ડિમ્પલબેન ગુર્જર સહિત કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરી જિલ્લા પોલીસ મથકે લઈ ગઈ હતી. ડિમ્પલબેને જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળવો જોઈએ અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધને દબાવવાના પ્રયાસો લોકશાહી વિરુદ્ધ છે. કોંગ્રેસે પેપર લીક મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય આપવાની માંગ કરી છે.

'વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલો અત્યાચાર લોકશાહી માટે શરમજનક'

આ પ્રસંગે મુદ્દે કોંગ્રેસ આગેવાન રાજુભાઈ પારઘીએ જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલો અત્યાચાર લોકશાહી માટે શરમજનક છે. તેમણે NEET પેપર લીકથી પ્રભાવિત વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ન્યાય આપવાની અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ સરકાર માંગણીઓ નહીં સ્વીકારે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચેતવણી પણ આપી હતી.

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