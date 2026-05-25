રાજકોટમાં કોંગ્રેસી કોર્પોરેટરનો પુત્ર દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપાયો, 5.85 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

રાજકોટ શહેરના ઢેબર રોડ પરથી પોલીસે એક સ્વિફ્ટ કારમાંથી 132 બોટલ વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે એક યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 7:27 AM IST

રાજકોટ: PCBની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને ઢેબર રોડ પરથી એક સ્વિફ્ટ કારમાંથી વિદેશી દારૂના મોટા જથ્થા સાથે એક યુવકને ઝડપી પાડયો. પકડાયેલો આ યુવક રાજકોટના વોર્ડ નંબર 16ના કોંગ્રેસના મહિલા કોર્પોરેટરનો પુત્ર હોવાનું સામે આવતા રાજકીય અને સ્થાનિક સ્તરે ભારે ચકચાર જાગી છે.

મળતી વિગતો મુજબ, PCBના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.આર. ગોંડલીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ પી.સી.બી.નો સ્ટાફ શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો.આ દરમિયાન તેમને બાતમી મળી હતી કે ઢેબર રોડ પર આવેલી ગોપાલનગર શેરી નં. ૨ માં રોડ ઉપર એક સ્વિફ્ટ કારમાં દારૂનો જથ્થો સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આ બાતમીના આધારે પોલીસે તુરંત જ રાઉન્ડ અપ કરીને વોચ ગોઠવી દરોડો પાડયો હતો. જ્યાં સ્થળ પરથી પોલીસે મારૂતિ સ્વિફ્ટ કાર નં. GJ-03-NB-9624ને આંતરીને તેની તલાશી લેતા કારમાંથી વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી કુલ 132 બોટલ કે જેની કિંમત રૂ. 1,85,562 આંકવામા આવી રહી છે, ઉપરાંત મારૂતિ સ્વિફ્ટ કાર મળીને કુલ રૂ.5.85,562નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

પોલીસે આ દરોડા દરમિયાન કાર સાથે સ્થળ પરથી 22 વર્ષીય ઓમ હરેશભાઈ સોલંકી કે, જેઓ રાજકોટના કોઠારીયા મેઈન રોડ સ્થિત નીલકંઠ પાર્કમાં રહે છે તેમને ઝડપી પાડ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, દારૂ સાથે ઝડપાયેલો આ યુવક વોર્ડ નંબર 16ના કોંગ્રેસના મહિલા કોર્પોરેટરનો દીકરો છે. જ્યારે આ દારૂના નેટવર્ક પાછળ મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાતો અને દારૂનો જથ્થો મોકલનાર શિવરાજ ધીરૂભાઈ વાળા (ધાંધલ)ને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પોલીસ ચોપડેથી મળતી વિગતો અનુસાર, નાસી છૂટેલો આરોપી શિવરાજ ધીરૂભાઈ વાળા (ધાંધલ) સામાન્ય ગુનેગાર નથી પરંતુ રીઢો અને નામચીન બુટલેગર છે. તેની સામે અગાઉ પણ અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ૯ જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

