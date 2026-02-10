ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા ભાંગફોડ ? જાણો વર્ષ 2021નું વોર્ડ નંબર 4નું પરીણામ
વોર્ડ નંબર-4માં ભાજપમાંથી 200 જેટલાં કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયો હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે. ત્યારે આજ વોર્ડમાં 2021નું પરીણામ કેવું હતું તે પણ જાણો.
Published : February 10, 2026 at 7:45 AM IST
ભાવનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે, ગમે ત્યારે ચૂંટણી જાહેર થઈ શકે છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે રાજકારણ પણ ધીરે ધીરે ગરમાઇ રહ્યું છે. ભાવનગર શહેરના મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ-4માં કોંગ્રેસે ભાજપના કાર્યકરોને તોડીને કોંગ્રેસમાં સમાવ્યા હોવાનો દાવો કરી રહી છે.
જો કે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જતા કાર્યકર નેતાને પગલે પણ પ્રમુખે ખુલાસો કર્યો હતો. ચાલો ત્યારે એક નજર કરીએ ગત ચૂંટણીનું વોર્ડ નંબર ચારનું પરિણામ અને શું કરી રહી છે કોંગ્રેસ ? જાણીશું વિસ્તારથી...
કોંગ્રેસનો દાવો, વોર્ડ નં 4 માં ભાજપના લોકોને તોડ્યા
ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર ચારમાં કેટલાક ભાજપ સાથે સંકળાયેલા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા હોવાનો દાવો કોંગ્રેસે કર્યો હતો. કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, આપણે જોઈએ તેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી લાંબા સમયથી ભાવનગરની જનતાને હજુ પણ પ્રાથમિક સુવિધાથી વંચિત રાખી રહી છે.
ભાજપની વિચારધારા અને વિશ્વાસવાળા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. વોર્ડ નંબર ચારમાં એક પઢિયાર દાદા પોતાના 200 સહયોગીની સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા અને સંકલ્પ લીધો હતો કે આગામી સમયમાં એક પણ ભાજપનો કોર્પોરેટર વોર્ડ નંબર ચારમાં જીતવા નહિ દઈએ.
અત્યારે કોંગ્રેસમાં જે છે તે પ્યોર ગોલ્ડ જ છે:કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ
ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં આવતા કોંગ્રેસમાં હરખ છે. પરંતુ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં ગયેલા નેતાઓને કાર્યકરોને લઈને શહેર પ્રમુખને સવાલ કરતા શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે સમજો જે લોકો કોંગ્રેસમાંથી જવાના હતા તેઓ જતા રહ્યા છે. જે અત્યારે નકર પ્યોર કોંગ્રેસ વિચારધારા વાળા લોકો છે તે જોડાયેલા છે. જે લાલચુ હતા, સત્તાના લાલચું, હોદ્દાના લાલચુ આ બધા જતા રહ્યા છે, અત્યારે કોંગ્રેસમાં જે છે તે પ્યોર ગોલ્ડ જ છે.