નવસારીમાં અનોખો વિરોધ: કોંગ્રેસ ઉમેદવારે મચ્છરદાની ઓઢીને ભર્યું ઉમેદવારીપત્ર
વોર્ડ નં. 6માંથી ઉમેદવાર પિયુષ ઢીમ્મરે ભર્યું નોમિનેશન, જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં હાજર લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
Published : April 11, 2026 at 2:25 PM IST
નવસારી: મહાનગરપાલિકાની આવનારી ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની પ્રક્રિયાના અંતિમ દિવસે જિલ્લા પંચાયત અને પ્રાંત કચેરી ખાતે ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. વિવિધ રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો તેમજ અપક્ષ ઉમેદવારો મોટી સંખ્યામાં પોતાના સમર્થકો સાથે ઉમેદવારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. બપોરે 3 વાગ્યા સુધીની સમયમર્યાદાને કારણે કચેરી પરિસર આખો દિવસ રાજકીય ઉત્સાહ અને ગહમાગહમીથી ભરાયેલો રહ્યો હતો.
અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન નવસારીમાં એક અનોખો અને ચર્ચાસ્પદ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું, જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 6માંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પિયુષ ઢીમ્મરે પોતાના ઉમેદવારીપત્ર સાથે પ્રતીકાત્મક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તેઓ માથે મચ્છરદાની ઓઢીને અને હાથમાં દૂષિત પાણીની બોટલ લઈને જિલ્લા પંચાયત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, જેનાથી હાજર લોકોમાં આશ્ચર્ય અને ચર્ચાનો વિષય ઉભો થયો હતો.
"નવસારી શહેરમાં લાંબા સમયથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ અને ગંદા પાણીની સમસ્યા ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. શહેરના નાગરિકો રોજબરોજ આ સમસ્યાઓથી પરેશાન છે, છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે 1286 કરોડ રૂપિયાના વિશાળ બજેટ હોવા છતાં પણ મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં તંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું છે." - પિયુષ ઢીમ્મર, કોંગ્રેસમાં ઉમેદવારીપત્ર ભરનાર.
ભાજપ સરકાર પર નિશાન
આ અનોખા વિરોધ દ્વારા તેમણે શાસક પક્ષ ભાજપ અને વહીવટી તંત્રની નિષ્ક્રિયતા પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમનો દાવો છે કે આ પ્રતીકાત્મક પગલું માત્ર વિરોધ નથી, પરંતુ જનતાના દુઃખ અને અસંતોષને વ્યક્ત કરવાની એક રીત છે. મચ્છરદાની અને દૂષિત પાણી જેવી વસ્તુઓ સાથે ઉમેદવારી નોંધાવીને તેમણે શહેરના હાલતનું જીવંત ચિત્ર રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
પરિવર્તનની આશા
ચૂંટણીના આ માહોલમાં પિયુષ ઢીમ્મરે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો કે પ્રજા હવે પરિવર્તન ઇચ્છે છે અને ભાજપના શાસનથી કંટાળી ગઈ છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ વખતે નવસારીની જનતા કોંગ્રેસને સમર્થન આપશે અને શહેરના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા માટે નવી દિશામાં આગળ વધશે.
આગામી પ્રક્રિયા
ઉલ્લેખનીય છે કે આજે ઉમેદવારીપત્ર ભરવાનો અંતિમ દિવસ હોવાથી તમામ ઉમેદવારો માટે આ મહત્વપૂર્ણ તબક્કો હતો. હવે આગામી દિવસોમાં ઉમેદવારીપત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે, ત્યારબાદ ચૂંટણી પ્રચાર વધુ તેજ બનશે. નવસારી મહાનગરપાલિકાની આ ચૂંટણીમાં સ્થાનિક મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને પાણી અને સ્વચ્છતા સંબંધિત પ્રશ્નો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે, તેવું રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે.
