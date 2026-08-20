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ગુજરાતમાં કન્ટેનરો ભરીને દારુ ઠલવાય છે, ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસ માટે SITની રચના કરો- અમિત ચાવડા

ભાવનગરના ખરકડીમાં નકલી દારૂ પીવાથી સાત લોકોના મોત થયા છે.

ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસ માટે SITની રચનાની કોંગ્રેસની માંગ
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસ માટે SITની રચનાની કોંગ્રેસની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 5:33 PM IST

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અમદાવાદ: ભાવનગરમાં લઠ્ઠાંકાડમાં સાત લોકોના મોત બાદ કોંગ્રેસે પ્રહાર કર્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. અમિત ચાવડાએ આરોપ લગાવતા કહ્યું કે,ભાજપના રાજમાં દારૂબંધી કાયદાના લીરેલીરા ઉડી રહ્યા છે. રાજ્યમાં દરરોજ ટ્રકો ભરીને દારુ ઠલવાય છે. અમિત ચાવડાએ નિષ્પક્ષ તપાસ માટે હાઇકોર્ટના સિટિંગ જજ દ્વારા SITની રચનાની માંગ કરી છે.

હપ્તા લેવાની લાલચે લઠ્ઠાકાંડના બનાવ વધ્યા

કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત શાંતિપ્રિય રીતે ઓળખાય છે તેની પાછળ દારૂબંધી કાયદો છે. ભાજપના રાજમાં દારૂબંધી કાયદાના લીરેલીરા ઉડી રહ્યા છે. ગુજરાતની તમામ બોર્ડર પરથી દરરોજ ટ્રકો ભરીને દારૂ ઠલવાય છે. ગુજરાત આટલી માત્રામાં આવે છે અને વેચાય છે કેમ તે મોટો સવાલ છે? પોલીસ સ્ટેશનથી લઈને સરકાર સુધી દારૂના હપ્તાઓ જાય છે.

ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસ માટે SITની રચનાની કોંગ્રેસની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરનો પ્રથમ બનાવ નથી. ભાજપની હપ્તાખોરીને કારણે આવા બનાવો બને છે. આ અગાઉ અમદાવાદના લઠ્ઠાકાંડમાં 140થી વધુ લોકોના મોત છતાં કોઇ કડક કાર્યવાહી થઇ નથી. 2025માં ખેડામાં પણ લઠ્ઠાકાંડ થયો હતો જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા. કોઇ વિસ્તારમાં દારુ વેચાય, ક્યાંય લઠ્ઠાકાંડ થાય તો PI જ જવાબદાર કેમ? DGP-IGP અને ગૃહમંત્રી કેમ કશું બોલતા નથી. ગૃહમંત્રીએ જવાબદારી સ્વીકારી રાજીનામું આપવું જોઇએ.

હાઇકોર્ટના સિટિંગ જજના નેતૃત્ત્વમાં SIT તપાસની માંગ

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે,ભાવનગરનો લઠ્ઠાકાંડ થયો છે તેના માટે સમગ્ર પ્રકરણની હાઇકોર્ટના સિટિંગ જજના નેતૃત્ત્વમાં SIT બનાવી તપાસ કરવામાં આવે. આ પ્રથમ બનાવ નથી વારંવાર આવા બનાવ બને છે અને લોકોના જીવ જાય છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યા સવાલ

ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડને લઇને કોંગ્રેસના નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે ઝેરી દારૂથી કેટલાક દ્રષ્ટિ ગુમાવી અંધ બન્યા છે. ભાજપના હપ્તા લઇ ગુંડાઓને છુટ્ટો દોર આપે છે. ભાજપના ઉચ્ચ સત્તાધીશ થઇ બેઠેલામાંથી કોઇ કેમ નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી રાજીનામું નથી આપતા?

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AMIT CHAVDA
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